Регионал Хара слышал, что у Ющенко есть "программа, которую одобрила Америка"

Вот так, с “веселыми” проектами законов об уголовной ответственностидля Президента, если он вдруг решит распустить Раду, с заявлениями об отставке спикера, с обещаниями через три месяца перейти на контрактную армию одних политиков, и резкой критикой “военной” части изменений в Бюджет на 2008 год других Верховная Рада прожила эту неделю. В действительности, всю эту неделю длился процесс переговоров и выбора. Этот процесс переговоров наружу проявлялся комментариями в основном политиков двух фракций.

“Партия регионов может создать коалицию с Блоком Юлии Тимошенко, если найдет компромиссы по вопросам НАТО и русского языка”, - заявил своим избирателям в Луганске лидер Партии Регионов Виктор Янукович.

- Так вы будете создавать коалицию из БЮТ? – спросили мы у регионала Ярослава Сухого, известного когда-то оппонента БЮТ.

- Я лично ни с кем не буду создавать коалицию, я на следующей неделе еду к избирателям, спрошу их о союзе с БЮТ, мы все будем ездить по округам и изучать, что будет говорить избиратель, тогда решим, - ответил Ярослав Михайлович.

- Как же вы поедете, когда вы изменили календарный план и следующую неделю работаете в сессионном зале?

- Лично я поеду, у меня встречи назначены.

Изменение календарного плана работы Верховной Рады ни для кого не стало неожиданностью. Еще в среду народный депутат Украины Анатолий Гриценко рассказал, что депутаты готовят постановление об изменении календарного плана и не собираются покидать Киев до 3 октября, чтобы не дать возможности Президенту объявить досрочные выборы (в соответствии с прямой нормой Конституции, Президент может воспользоваться таким правом, потому что Наша Украина вышла 2 сентября коалиции, поэтому 3 октября наступает месячный срок фактического отсутствия коалиции). “Чтобы не было так, что приезжает депутат из округа, а здесь его генерал Гелетей встречает и говорит: все на выборы, Верховная Рада не работает”, - объяснил журналистам Анатолий Степанович.

Верховная Рада изо всех сил сопротивлялась выборам. Новосозданное, хотя пока еще и неоформленное, большинство, показывало Президенту, кто в доме хозяин.

Чего только стоит один закон о криминальной ответственности для Президента, если он распустит Раду!

- Елена Леонидивна, вы, конечно, можете “на голубом глазу” дать правовое обоснование любой законодательной инициативе членов вашей фракции. Но пытаться посадить Президента на семь лет - это явный перебор, не так ли? - спросили мы у депутата Партии Регионов, юриста Елены Лукаш.

- Да, подобная законотворческая деятельность не нужна. Но мы уже все настолько привыкли к нарушениям Конституции со стороны Президента, что уже прекратили на это реагировать. Вашу безопасность и безопасность государства обеспечивает исполняющий обязанности. Нами руководят работники Секретариата Президента. Это вообще неконституционный орган. У меня в руках три сегодняшних вето Президента... Скажите, можно заветировать номер документа? Хорошо, что он не заветировал бумагу. Да, у законов изменился входящий номер. Да, регистрационный номер документа изменился, потому что пришел другой состав парламента. Так что причина для вето? Я не в восторге от нашей инициативы относительно уголовной ответственности. Но когда право перестает быть правом, и становится основанием для злоупотреблений, другого выхода нет. Мы ищем способ правового принуждения, мы его не собираемся сажать, мы предостерегаем.

На вопрос, что вероятнее - выборы или коалиция с БЮТ - госпожа Лукаш ответила:

- И если будет создано большинство, и если не создано, то, думаю, он издаст указ, только с разной формулировкой.

- И я не исключаю, что выборы состоятся, - сказал нам регионал Василий Хара. - Успешными пока наши переговоры с БЮТ не назовешь, хотя они продолжаются. Я думаю, что Президент хочет провести выборы, подмять результаты, расписать места в сессионном зале, как решат в Секретариате. Я слышал, что у Президента есть программа, которую одобрила Америка, о том, что ему разрешили идти на выборы, создать новое “национальное большинство”. Если мы войдем в выборы и примем правила игры Президента, то это плохо. У нас мало шансов, учитывая, что у него силовые структуры, ему плевать на Конституцию, и он будет делать все, что захочет. Слушайте, кто будет победители: “Наша Украина”, “ЕЦ” протянут, плюс блок Литвина и Яценюк, если ему отдадут Трудовую Партию покойного Михаила Сироты. Регионам хотят отдать двадцать процентов. Потом они же втягивают в коалицию БЮТ, и все начинается опять, но Президент продолжает играть свою игру и проводить свой курс.

(Кстати, в блоке Литвина эту информацию о передаче (или покупке?) партии для Яценюка никто не опроверг. Не буду пока оценивать идею, но все же могли бы хотя сорок дней подождать, а затем заглядывать в политическое наследство Михаила Дмитриевича).

Я - не сторонница “теории заговоров”, неважно заговор ли это Кремля или благословение Вашингтона. Но порой и мне эти все утверждения о российской или американской руке кажутся не лишенными оснований. Ну как объяснить, что вдруг сегодня в повестке дня Верховной Рады появился проект Александра Лавриновича закона 3183 “О всеукраинском референдуме”, который был принят легко. Объясняю, что механизма волеизъявления и имплементации результатов референдума в “жизнь” в Украине не существовало. Но референдум (с мотивацией: давайте спросим у народа, как хочет он) всегда использовался сторонниками антиНАТО и апологетами двуязычия. Потому что если сформировать механизм претворения результатов референдума в жизнь, а затем спросить волю народа, правильно его предварительно настроив, то можно провести любое решение. И объясните мне, почему бютовец Павло Мовчан отказался за закон о референдуме голосовать: “Я не буду, я знаю, к чему это может привести”. Напомню, что проведение референдума о вступлении Украины в НАТО было одной из главных фишек СДПУ(о) и блока “Не Так”. И мы не можем исключать, что этот закон стал пунктом в пакете договоренностей между БЮТ и Партии Регионов. Как не можем не понимать, что соседняя с Севера страна была бы очень не против, чтобы украинский народ волеизъявил свое желание нейтрального статуса Украины и двуязычия.

В кулуарах бютовец Андрей Портнов рассказывал журналистам, что “закон о референдуме создает механизм и процедуру волеизъявления, как факта непосредственной демократии. Закон 1991 года устарел, он не может быть имплементирован. Но демократия должна иметь такой механизм... А на будущей неделе будет внесен закон о местном референдуме, который наберет конституционное большинство".

- Даст толчок для определения статуса второй государственности и внеблоковости? - перебили мы Андрея Владимировича. - Эти же темы будут первыми внесены на референдум?

- Никто не может лишить граждан права ставить любые вопросы. В том числе и упомянутые вами.

Сегодня Конституционный Суд объявил Временный регламент ВР недействительным. Для чего Президенту понадобилось решение КС о признании действующего Регламента недействительным? Все опрошенные нами депутаты считают: для того, чтобы получить право на быстрый роспуск парламента, для объявления указа уже 3 октября. Потом появилась вообще странная формулировка, потому что если Регламент был недействительным, то и законы приняты во время, когда Верховная Рада работала по этому Регламенту – тоже недействительные. Выглядит как полный бред. Тем более, что Верховная Рада поторопилась и приняла новый Регламент (не как закон, а как акт).

- Одновременное ветирование “Закона об организации работы Верховной Рады" и признания неконституционным постановления о Регламенте парализует роботу Верховной Рады. Через КС Президент пытается парализовать работу законодательного органа, - говорит госпожа Лукаш.

К чему склоняется фракции БЮТ? Как ни странно, большинство опрошенных нами бютовцев оценивают вероятность досрочных выборов 50 на 50. А в отношении вероятности альянса с Регионами, то мнения расходятся. Сергей Соболев говорит, что никогда. Виталий Писаренко, один из молодых официальных спикеров партии, говорит, що“последнюю точку поставят угрозы, которые могут возникнуть в связи с выборами. Потому что если страна будет стоять перед угрозой узурпации власти Президентом, то депутаты задумаются."

В чем Партия Регионов и БЮТ едины, то в том, что в случае досрочных выборов они согласятся на них, если они будут вместе с досрочными выборами Президента. Об этом в комментариях говорили и Елена Лукаш, и вице-спикер бютовец Николай Томенко. “Я, как гражданин, готов идти на выборы через два месяца, но только вместе с Президентом. Потому что так мы не разрешаем конфликт. Мы одну сторону конфликта меняем, а вторая остается. Поэтому следует сменить обе стороны”, - заметил Николай Владимирович.

Еще один бютовский депутат-политолог Владимир Полохало также считает вероятность выборов высокой и также подчеркнул, что такие выборы должны проводиться одновременно с президентскими. “Это было бы честно, политкорректно и отвечало бы настроениям населения”, - сказал Владимир Иванович. По мнению, депутату, “президентское окружение уже убедило гаранта, что можно идти на выборы, и что якобы он заготовил такой указ на 3 октября”.

“Наша Украина” на пленарном заседании все больше педалировала тему снятия депутатской неприкосновенности. Они в большинстве своем мало верят в вероятность выборов. “Переговоры между БЮТ и Партией Регионов набирают все большие обороты, - утверждает Руслан Князевич.- Если они создадут коалицию, то не будет оснований для роспуска. Об этом говорят и в кулуарах, закон о референдуме это подтверждает. Но только 116 бютовцев голосовали за референдум, еще сорок не голосовали. Думаю, что процесс протягивания закона будет долгим, Президент будет запрещать этот закон. Но для обеих фракций, партнеров по коалиции, этот закон – гарантия их договоренностей. Действия Регионов и БЮТ синхронизированы, уже есть постановление сделать не только следующую, но и следующую за ней неделю – пленарной.

Мнение нашеукраинцев яснее всех выразил Владислав Каськив:

- В жизни политиков наступают моменты, когда инстинкт самосохранения имеет меньшее значение, чем принципы. Процессы, происходящие в парламенте, разрушают государственность. Никого уже нельзя напугать словами, но остановить процессы невозможно. А следствием может стать уничтожение государства и его территориальной целостности. Для людей, которые пришли в парламент отстаивать принципы, уже наважно, что будет на выборах, и неважно, станут ли они депутатами. Депутаты нашей фракции готовы остановить антиконституционную деятельность парламента. Можно анализировать, кто в этой ситуации крайний. Можно искать виновного. Но это лучше делать через десять лет...

Маша Мищенко