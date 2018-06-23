Тимошенко идет на выборы

Объявление о распаде парламентской коалиции и презентация проекта Государственного бюджета на 2009 год совпали во времени не случайно. Юлии Тимошенко необходимо было отвлечь внимание от происходящего в парламенте, и она не пожалела для этого виртуальных бюджетных миллиардов.

Распад коалиции Тимошенко назвала «бурей в стакане». Действительно, премьеру в ближайшее время (на создание нового формата парламентского большинства отводится месяц) ничего не угрожает. Увещевания вчерашних партнеров относительно необходимости сложить премьерские полномочия в БЮТ игнорируют. Разве что для укрепления собственных позиций Юлия Владимировна решит зачистить правительство, заменив выдвиженцев НУ-НС лояльными себе бюрократами. Впрочем, гуманитарный блок, оказавшийся в сфере влияния пропрезидентского блока – не самый привлекательный предмет для политического торга с регионалами. Поэтому лидер БЮТ предпочитает заявлять, что правительство будет работать долго, и стабильности его функционирования ничто не угрожает.

В то же время премьер не жалеет бюджетных обещаний, отчего создается впечатление, что внутреннее решение об участии в досрочных выборах ею принято. Посудите сами – ассигнования на выплату компенсации вкладчикам Ощадбанка правительство намеревается увеличить в 1,7 раз, до 10 миллиардов гривен. Юлию Владимировну не останавливает угроза спровоцировать инфляционные процессы, с которыми правительство полгода боролось. Еще интереснее выяснить, как Украина сможет заимствовать на мировых рынках 18 миллиардов гривен «дешевых кредитных ресурсов» в условиях мирового финансового кризиса и внутренней политической нестабильности.

Не забыла Тимошенко достать из колоды и козырь, удачно сыгравший во время досрочных парламентских выборов-2007. Она считает реальным переход с 1 января 2009 года на контрактный способ формирования Вооруженных Сил, в чем и собирается убедить президента Ющенко. По всей видимости, леди Ю ассиметрично ответила на обвинения в государственной измене и замечания относительно недофинансирования украинской армии. Впрочем, на этот раз «фокус» с контрактной армией может и не пройти. Стоит напомнить, что представленные 16 сентября премьером и приближенными министрами из финансово-экономического блока цифры – не более чем декларация о намерениях, которая довольно прохладно воспринята на Банковой. Тамошний основной критик действий правительства Александр Шлапак отметил, что правительство припрятало 50 миллиардов гривен дохода. Вряд ли это «черная касса» для участия Юлии Владимировны в президентской кампании – такую сумму депутаты не оставят без внимания во время рассмотрения сметы государственных доходов и расходов.

Тимошенко объективно не нужен продолжительный союз с Партией регионов, способный привести к серьезным электоральным потерям. Оперативно скормить пропагандистскую жвачку избирателям тоже не удастся – против премьера работает мощная пропагандистская машина, подконтрольная Банковой. Поэтому на протяжении ближайшего месяца две крупнейшие парламентские фракции, используя свое численное превосходство в большинстве профильных комитетов, проведут аттракцион «Показательная забота об избирателе». Задача нового альянса чрезвычайно проста – принимать решения быстро, не позволяя Банковой опомниться и выстраивать собственную линию поведения. Обещания изменить законодательство в части введения уголовной ответственности за попытку узурпацию власти главой государства рассчитана не на самого Ющенко, а направлена на деморализацию сотрудников президентского секретариата. Любопытно, сумеют ли новоявленные союзники изменить избирательное законодательство так, чтобы увеличить собственные шансы в парламенте следующего созыва.

Уход на выборы представляется далеко не худшим вариантом для лидера БЮТ. По крайней мере, она получит ясность насчет степени своей поддержки в обществе, поскольку верить скороспелой социологии относительно ситуативного альянса бютовцев и «регионалов» сегодня могут только те, кто обманываться рад. У нее останется время на работу над ошибками и разработку стратегии президентской кампании. Политическая практика Украины доказывает, что быстрая политическая реформа невозможна из-за многовекторности политических интересов. Поэтому Тимошенко может легко разменять премьерское кресло на статус главной оппозиционерки – в конце концов, именно в качестве Леди Оппозиция она добивалась наибольших политических успехов в карьере.

Евгений Магда