Вехи недели. Крестный ход с продолжением, женский фактор и ритуальный Ефремов

Создавший немало напряжения в обществе крестный ход, организованный УПЦ (МП), завершился в столице мирно и без эксцессов. На Владимирской горке во время финального молебна покрасовались не только митрополит Онуфрий и его подчиненные по церковной иерархии, но и представители «Оппозиционного блока», для которых выглядит важным показать консолидацию своего электората вокруг православных ценностей.

Во время празднования годовщины Крещения Руси на государственном уровне, в котором принимали участие лидеры всех украинских религиозных конфессий, Петр Порошенко вполне однозначно высказался за создание поместной православной церкви и подчеркнул готовность ходатайствовать за нее перед Вселенским патриархом. Поскольку церковь как институт в Украине отделена от государства, то процесс консолидации православных будет непростым, однако политические дивиденды от этого шага могут оказаться внушительными.

Председатель правления Национального банка Валерия Гонтарева выразила сомнение, что наша страна успеет получить очередной транш МВФ. Возможно, главный банкир страны хотела подчеркнуть эффективность проводимой НБУ монетарной политики, но ее заявление идет вразрез с позицией министра финансов Александра Данилюка. Завершилась двухходовка с участием известного волонтера-медика Ульяны Супрун, которую Кабмин назначил исполняющим обязанности министра здравоохранения. Эта сфера остается на периферии внимания государственных мужей, но от того требует реформирования ничуть ни меньше.

Надежда Савченко, без устали делающая резонансные политические заявления, дала хороший пас лидерам сепаратистов. Донбасские марионетки Кремля в полном объеме воспользовались выказанным народным депутатом стремлением вести переговоры с ними, выдвинув в ответ необременительные условия. Очевидно, что и Захарченко, и Плотницкому выгодно предстать в образах «конструктивных лидеров», тем более на фоне отсутствия даже формального продвижения в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске и продолжающегося наращивания арсеналов незаконных вооруженных формирований. Савченко же стоит учесть, что ей уже не удастся списывать подобные ошибки на наивность и неполное владение политической ситуацией.

Сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ задержали Александра Ефремова, не позволив ему покинуть пределы Украины. Бывший лидер фракции Партии регионов в последнее время словно выскользнул из поля зрения правоохранителей, что воспринималось обществом как «договорняк» между прошлой и действующей властью. Но Юрий Луценко утверждает, что против Ефремова есть свидетельские показания, а инкриминируемые ему статьи не предполагают выхода под залог или взятия на поруки. Полагаю, об этом знают и в «Оппозиционном блоке», где решили апеллировать к президенту в связи с «политическими преследованиями».

Активность Луценко, на минувшей неделе лично вручившего уведомление о подозрении судье Высшего хозяйственного суда Швецу, заставляет и новые политические проекты задумываться о новых идеологических составляющих, кроме борьбы с коррупцией. Активность Луценко в случае эффективного продолжения громких задержаний может повысить рейтинг власти.

Евгений Магда