Депутат Ляшко: Мы назовем всех, кто “крышевал” Добкина и Кернеса

Громкие события последних дней в парламенте не перечеркнули, впрочем, работу в некоторых его комитетах и комиссиях. В частности, в четверг временная следственная комиссия, именуемая в политических кулуарах “харьковской” (полное название – Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств по фактам нарушения Конституции Украины, законов Украины в сфере тарифных, имущественных, земельных, бюджетных и финансовых отношений Харьковским городским председателем М.Добкиным и секретарем Харьковского горсовета Г.Кернесом при исполнении ими служебных обязанностей), заслушала отчет главы комиссии народного депутата, бютовца Олега Ляшко. По итогам заседания было решено направить материалы о неправомерных решениях судов при отказах в возбуждении уголовных дел, так сказать, на харьковскую тематику, в Высший совет юстиции и Верховного Суда Украины для выяснения мотивов таких отказов. Также - направить в Главное управление государственной службы материалы о действиях секретаря Харьковского горсовета Геннадия Кернеса как несовместимых с рангом государственного служащего. И наконец, - продлить работу комиссии. По завершении заседания комиссии народный депутат Олег Ляшко дал интервью УНИАН. Олег Валериевич, если речь идет о “неправомерных решениях судов в отказах в возбуждении уголовных дел” против харьковских руководителей, выходит, по мнению комиссии, были основания для возбуждения таких дел? Да, и по очень многим статьям Уголовного кодекса – от сомнительных операций с бюджетными средствами и землей, превышения служебных полномочий до организации преступных групп и схем в экономической сфере. Найдется здесь место и для статей, о которых говорил министр внутренних дел Юрий Луценко, в частности, торговле наркотиками.

Но почему судам удавалось отказать в возбуждении дел?

Все дело в том, что любой районный суд может за один час развалить любое уголовное дело, по которому годами длилось следствие. А пока нет окончательного решения – любой человек, как вы знаете, считается невиновным.

Рассказываю, как работает эта система на нашем примере. Есть уголовное дело, доказательства и свидетели. Вариант первый – вмешивается прокуратура, забирает материалы, и больше их никто никогда не увидит. Вариант второй – юристы выстраивают схему, по которой свидетелей отпускают по решению суда, а доказательства признают «левыми». Вплоть до того, что суд признает реальными доказательства, что на момент совершения преступления свидетели и фигуранты вообще были на Луне. Все!

Когда мы пытались сделать весной отчет нашей комиссии в парламенте, юрист и представитель регионалов Инна Богословская абсолютно цинично, но правильно заявляла о том, что «нет решений суда» относительно Добкина и Кернеса. А откуда они возьмутся, если местным судьям выделяют землю, дают возможность делать бизнес с властью и тому подобное?.. Она прекрасно понимает, о чем говорит.

То есть, собранные вами доказательства не имеют судебной перспективы? Я так не считаю, более того - верю в то, что именно с помощью парламентского контроля, я имею в виду работу Временной следственной комиссии, удастся продлить расследование. Во-первых, потому, что речь идет не об единичных случаях, а о довольно большом количестве фактов. Во-вторых, потому, что Юлия Тимошенко начала наступление на коррупцию в судах, и все судьи об этом знают. В-третьих, городская власть хоть и создала многомиллионный незаконный бизнес, но на покупку всех стражей порядка и судей у них банально может не хватить денег. К тому же, у нас есть свои юридические хитрости. Пусть Добкин и Кернес не думают, что все чиновники в Украине продаются и что они самые умные.

Но в каких случаях могут выносить действительно справедливые судебные решения в Украине? В нескольких случаях. Первый – по вопросам, в которых нет политики и денег. Второй случай - если нет давления сверху или если судья боится испугать своим беззаконием высшее начальство. Третий вариант – если судья - честный человек. Такие тоже бывают, но редко.

В ситуации с нашими “героями”, к сожалению, эти случаи не “работали”. Более того, к сожалению, все было “с точностью до наоборот”. Например, по той информации, которую имеет в своем распоряжении Временная следственная комиссия, один из членов Высшего совета юстиции через родственные узы имеет бизнес-интересы в Харькове и не стесняется лично приходить к Добкину на дни рождения. А это человек, который может организовать «дисциплинарное производство» в отношении любого судьи в Украине. Какие решения будут принимать харьковские суды в таких условиях?

Как вы планируете использовать имеющиеся у вас материалы в этой ситуации? Все нюансы я раскрывать не буду, но могу сказать, что отчет временной следственной комиссии обязательно будет обнародован, более того - передан в международные институты, борющиеся с коррупцией, наркотиками и организованной преступностью. Кроме того, проведем пресс-конференцию для журналистов, отправим информацию во все посольства. Есть организации, которые уже интересуются результатами нашей работы.

Будет ли отчет о работе ТСК заслушан в парламенте? Чем и когда закончится работа комиссии? Мы приняли постановление, в котором просим парламент поддержать ТСК и продлить ее работу. Нам нужно закончить начатое дело. Мы не ожидали, что будет такое огромное количество нарушений и такое сильное противодействие их расследованию.

А если депутаты откажутся продлить работу комиссии? Мы опубликуем документы и назовем фамилии всех депутатов и высокопоставленных лиц, помогавших Добкину и Кернесу избегать ответственности. Пусть потом доказывают, что они это делали бесплатно. Более того, направим в соответствующие органы информацию о судьях, которые помогают харьковской городской власти отбиваться от законных обвинений.

Мы не выполняем ничьего заказа, нам не нужно подстративатся под определенные даты или события. Чтобы закончить начатое, можем и подождать, пока пройдут президентские выборы. Как только ситуация в стране изменится, на основании имеющихся материалов мы создадим новую следственную комиссию по Харькову. Никто не собирается ни с кем шутить – это вопрос принципиальный.

Не боитесь ли вы блокирования трибуны перед отчетом ТСК депутатами-регионалами, ведь предыдущий отчет так и не удалось заслушать из трибуны парламента? Можно ли теперь, в свете “конструктивного сотрудничества” бютовцев с регионалами, надеяться, что Добкина с Кернесом “сдадут”?

Не берусь раскладывать политические пасьянсы. Констатирую лишь, что, действительно, на прошлой сессии мне так и не удалось выступить с отчетом, поскольку регионалы не дали мне такой возможности. Какой будет позиция ПР на этой сессии, увидим, когда будем голосовать постановление о продолжении работы ТСК. Если Партия регионов хочет защищать уголовников и торговцев наркотиками – пожалуйста. Но это увидят их избиратели.

Харьковские власти не раз заявляла, что комиссия выполняет политический заказ вашего соратника по фракции Александра Фельдмана - основного оппонента Михаила Добкина и Геннадия Кернеса в Харькове...

Комиссия выполняет заказ Фельдмана... МВД выполняет заказ Фельдмана... СБУ выполняет заказ Фельдмана... Комитет борьбы с коррупцией выполняет заказ Фельдмана... Если послушать Добкина и Кернеса, то Союз композиторов тоже выполняет заказ Фельдмана. Я такие вещи даже не комментирую.

Хочу обратить ваше внимание на то, что претензии МВД к Добкину и Кернесу по поводу наркотиков разделяют также и депутаты от Партии регионов, проголосовавшие за создание рабочей группы по этому вопросу в Комитете борьбы с оргпреступностью и коррупцией. Там половина комитета состоит из регионалов. Партия регионов тоже выполняет заказ Фельдмана?

Еще один важный момент - само дело о харьковском наркотраффике и оргпреступности МВД расследует уже свыше 5 лет. Какие еще тут вопросы?

Как вы считаете, почему харьковские городские власти не воспринимают всерьез претензии МВД и Временной следственной комиссии в свой адрес?

Я думаю, что они очень серьезно все воспринимают. Заявления о том, что они ничего не боятся, «никогда не крали», не пьют и не курят – это все для домашнего видеоархива. Не боятся? Тогда почему высокопоставленные государственные чиновники блокируют работу комиссии? У нас есть доказательства, что подключали людей из Секретариата Президента, Высшего совета юстиции, Конституционного Суда, Министерства юстиции, о депутатах я вообще не говорю. Не крали? Тогда дайте показания в комиссии по каждому вопросу, объясните документы, схемы и отдельные решения. Послушайте, те материалы, которые есть в комиссии, вместе с отчетом и приложениями, скоро можно будет возить на отдельном грузовике. Не употребляли? Сдавайте анализ крови и поставьте точку в этом вопросе.

Сергей Коновалов