Выборы или новая коалиция?

Чего ожидать в политической жизни Украины – переформатирования коалиции или досрочных выборов? Эти вопросы мы задали политологам. Владимир Фесенко: ВЫБОРЫ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА – ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС ПРЕВРАТИТЬ ПР И БЮТ ИЗ СОЮЗНИКОВ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ВРАГОВ Существует лишь один вариант коалиции – БЮТ и Партии регионов. Потому что после российско-грузинской войны я уже не верю в вариант коалиции НУ–НС и Партии регионов. Потому вероятность досрочных выборов выросла. Для Президента это единственный возможный вариант контр-игры, эффективный способ разрушения антипрезидентского большинства. Как в прошлом году он смог разрушить антипрезидентское конституционное большинство путем выборов, так может это сделать и сейчас.

Если он объявляет выборы, то БЮТ и Партия регионов становятся конкурентами.

Я не очень согласен с тезисом, что Президенту не с кем идти на выборы. В действительности, при умном и гибком подходе, варианты есть. “Наша Украина” может рассчитывать процентов на пять-шесть. А еще отдельно может пойти Единый центр, Блок Черновецкого. Говорят, что Гражданский актив Киева разворачивает структуры по всей Украине... На выборы может пойти какой-то условный Блок Арсения Яценюка. У него неплохой личный рейтинг. А еще растет рейтинг Блока Литвина, который тоже может преодолеть проходной барьер.

Вы думаете, что у Блока Черновецкого или Единого центра нет шансов? Вспомните киевские выборы...

Как показывает практика и чего не скрывают политтехнологи, очень эффективно срабатывает методика материального поощрения избирателей. Даже цифра называется – 60 процентов полезного действия. То есть из ста избирателей, которые получили деньги, шестьдесят – голосуют как надо. Нет проблем для Блока Черновецкого – прибавить им несколько тысяч, и они преодолевают трехпроцентный барьер. Учитывая его позиции в столице и финансовые возможности, я допускаю, что блок Черновецкого может быть в Верховной Раде. У ЕЦ есть админресурс и базовый регион в Закарпатье, и это также даст возможность преодолеть барьер. Если сторонники Президента и лояльные к нему силы набирают 20 процентов, то у него появляется блокирующее меньшинство в парламенте и даже возможность для создания нового центристского большинства. Не исключено, что у Президента будет возможность получить своего премьера, который не будет принимать участия в президентских выборах. Следовательно, шансы для контр-игры у Президента есть, и выборы для него – единственный шанс опять превратить Партию регионов и БЮТ из союзников на политических врагов.

Виктор Небоженко: ТИМОШЕНКО ТЯЖЕЛО БУДЕТ ВЫЙТИ ИЗ ОРАНЖЕВОЙ КОАЛИЦИИ, НО И ВЫНУДИТЬ ЕЕ УБЕЖАТЬ ОТ ПР НЕЛЕГКО, ПОТОМУ ЧТО ТАМ ОЧЕНЬ ХОРОШО Коалиции не было, поэтому Тимошенко избрала правильный путь – как в будничной жизни. Она якобы замужем, и в этом замужестве она главная... А с другой стороны, она вступила в незаконные интимные связи с Партией регионов. И от этого имеет колоссальное удовольствие и преимущества... В этой ситуации она, судя по всему, будет, с одной стороны, замужем, то есть в официальной оранжевой коалиции, с другой – будет бегать в другой дом, потому что там хорошо... Тяжело ей будет выйти из оранжевой коалиции, но и вынудить ее убежать от Партии регионов также нелегко, потому что там очень хорошо.

“Наша Украина” готова идти на выборы, но Партию регионов тяжело вынудить идти на выборы, потому что ее устраивает их счастье в парламенте. Партия регионов и БЮТ сделают все, чтобы выборы не начались, потому что главные спонсоры не хотят и не готовы к такому повороту. Потому этот процесс будет затягиваться, общественное мнение будет готовиться к тому, что выборы не нужны.

Чем больше они будут тянуть, тем больше у них будет времени для принятия нужных им решений и получения удовольствия.

Андрей Ермолаев: ПЕРЕД ДОСРОЧНЫМИ ВЫБОРАМИ ЕЩЕ ВОЗМОЖНЫ ПОПЫТКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОРАБОТАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ Мне кажется, что тема коалиции стала своеобразным оружием, страшилкой и используется скорее как негативная метафора...

Если широкая коалиция в составе Партии регионов и НУ–НС рассматривалась хотя бы как гипотетически возможная – как инструмент, который обеспечивает второй срок президентства Ющенко, – то после кавказского конфликта такой формат выглядит нереально. Очень уже большие противоречия доктринального характера. А отношения между ПР и БЮТ, как по мне, тоже не дают возможности говорить о серьезном долгосрочном сотрудничестве в ближайшей перспективе. Здесь очень большие инертные противостояния.

Потому наиболее вероятно, что будут досрочные парламентские выборы. Кроме того, еще до парламентских выборов возможны попытки предварительно проработать изменения в Конституцию и внести их в первом чтении. Следующая власть будет работать уже с этими положениями политической системы, а не с положениями образца 2004 года. Также будет вестись поиск основы внешней и внутренней политики, учитывая ту дискуссию, которая сейчас происходит на фоне кавказского конфликта.

Мне кажется, Президент не справился с ролью модератора политических элит, не стал авторитетом, который объединяет разные политические силы.

Глава государства должен не расшатывать равновесие, а обеспечивать его.

Президент не собирается признавать собственные ошибки и продолжает вести свою линию атаки. Это также будет негативно воспринято частью нашеукраинцев... Предлагается всем определиться – в каком вы окопе...

НУ–НС пока еще существует в этом составе лишь благодаря тому, что есть такая фракция. Как только возникнет опасность или угроза досрочной парламентской кампании, то НУ–НС перестанет в нынешнем составе существовать, и на его основе появятся несколько избирательных субъектов. Возможно, часть из них будет ориентирована на Виктора Ющенко, часть будет заниматься самостоятельной, агитационной работой, искать собственный путь. Думаю, команде Президента придется выдумывать какую-то новую политическую оболочку. Это может быть какой-то «Блок Ющенко» или еще что-то.

Виктор Ющенко сейчас действительно оказался в пикантной ситуации. Конфликт с БЮТ и все эти заявления – кто там кому изменил, кто на кого работает – подтолкнули к новому диалогу в коалиции. Ведь еще месяц назад там была критическая ситуация, и этот диалог нужен, потому что эти люди шли под флагом Президента, но половина из них критически относится к политике Президента. В первую очередь, к политике его Секретариата. Менеджмент Ющенко напоминает мне менеджмент эпохи позднего Кучмы. Это уже не управленческий менеджмент, а политический...

Кость Бондаренко: ЕСЛИ ТИМОШЕНКО ПОЙДЕТ НА ШИРОКУЮ КОАЛИЦИЮ, ТО ЭЛЕКТОРАТ ЕЙ БУДЕТ НЕ НУЖЕН Сейчас есть предпосылки для создания двух вариантов широкой коалиции. Судя по последним событиям в парламенте, Президент вряд ли будет идти на широкую коалицию с Партией регионов ради того, чтобы подтолкнуть к такой же коалиции Тимошенко. Между БЮТ и ПР такая коалиция возможна разве что из пропагандистских соображений, потому что если Тимошенко согласится на формальную коалицию с ПР, ей будет очень тяжело объяснить своему электорату, почему она пошла на этот шаг.

Правда, Президент не учитывает одного нюанса: если Тимошенко пойдет на широкую коалицию, то электорат ей будет просто не нужен, и объяснять ей никому ничего не придется. 370 голосов, которые будут в ее активе, то есть в новой коалиции, дадут возможность менять, переорматировать власть в стране, будет эдакая директория образца 1793 года во Франции.

Однако я все-таки думаю, что у наших политиков хватит здравого смысла, чтобы возобновить старый формат коалиции, вернуться к статус-кво по состоянию на 1 сентября этого года.

Думаю, Тимошенко уже достаточно указала Ющенко на его место в системе украинской политики, на возможности новой коалиции.

Как по мне, выход может быть один: Тимошенко добивается нормализации отношений с Ющенко, и страна начинает нормально жить, работая над социально-экономическими проблемами.

Я считаю, что сначала будут попытки для нормализации отношений, а если это не удастся, то политики перейдут к крайнему варианту.

В случае досрочных парламентских выборов шансы «Нашей Украины», как показывают социологические исследования, – мизерные. Другое дело – «Наша Украина» может войти в какой-то другой блок... Думаю, она получит не более чем десять процентов.

Опрашивали Маша Мищенко, Ксения Лесив