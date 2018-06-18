Украинский интерес. Дерзкие вызовы, символический Трюдо и европейские трудности

Мир становится все более тревожным, с неожиданными вызовами, и жить в нем расслабленно, даже в период летних отпусков, более невозможно. По крайней мере, государству, которое, подобно Украине, претендует на заметное место в системе международных отношений.

Читайте также"По горячим следам": в связи с терактом в Ницце прошли первые задержанияСреди жертв теракта в Ницце, ставшего громкой пощечиной французским спецслужбам от «Исламского государства», оказался гражданин Украины, еще один наш земляк получил ранения. Протаранивший праздновавшую годовщину взятия Бастилии толпу грузовик, унесший жизни десятков мирных граждан, фактически раздавил надежды Франсуа Олланда на сохранение президентского поста весной 2017-го. Кроме того, теракт дал повод Владимиру Путину с соблюдением приличий, а его приближенным – с солдафонской прямотой – заявить, что теперь у Запада не остается иного варианта, как сотрудничать с Россией. В Кремле определенно рассчитывают, что сделали предложение (не только Олланду, но и в переговорах с госсекретарем США Джоном Керри), от которого Запад не сможет отказаться.

Интересно отметить, что интенсивность обсуждения ситуации на Донбассе российским президентом с лидерами Германии и Франции в последнее время заметно выросла. Напомню, что в начале недели министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Россию в сознательном торпедировании Минских договоренностей с помощью провокаций боевиков на линии соприкосновения.

Попытка военного переворота в Турции оказалась неудачной. Выступившие против Реджепа Эрдогана военные, преимущественно среднего командного звена, сумели добиться только локальных успехов, но не установили контроль над ситуацией в стране, а обладатель авторитарных замашек обратился к народу Турции и получил поддержку. Не лишней для турецкого президента оказалась и поддержка международного сообщества. Эрдоган, благодаря этому успеху, получил карт-бланш на новое укрепление своей власти, которым воспользуется без сантиментов.

Читайте такжеГенштаб Турции назвал организаторов попытки госпереворота в странеПо пути, с Варшавского саммита НАТО, подарившего Украине масштабный комплексный пакет помощи, призванный продемонстрировать заинтересованность Альянса в сотрудничестве с нашей страной и укрепить ее обороноспособность, в Киев завернул любимец канадцев - премьер-министр Джастин Трюдо. Он не ограничился многочисленными селфи с представителями украинского бомонда, но и подписал соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой. Трюдо также побывал на Яворовском полигоне в Львовской области, где канадские инструкторы передают свой опыт украинским военным. Для Украины ЗСТ с Канадой сегодня имеет скорее психологическое значение, поскольку этот документ подтверждает наличие потенциала у отечественной экономики.

Петр Порошенко побывал с визитом в Баку, где обсудил со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым перспективы двустороннего сотрудничества. Украина и Азербайджан заинтересованы в совместном выпуске самолетов Ан-178 и развитии сотрудничества в энергетической сфере. Будет ли каспийская нефть снова прокачиваться по трубопроводу Одесса – Броды – один из ключевых вопросов для двусторонних отношений.

Читайте такжеВ Канаде заявили, что их премьер-министр Трюдо поражен официальным визитом в УкраинуЕвропейский вектор интеграции остается для Украины ключевым. Это подтвердил и визит в Киев еврокомиссара Йоханнеса Хана, подчеркнувшего, что вопрос предоставления Украине безвизового режима с ЕС будет рассмотрен не позднее октября 2016 года. По его словам, отношения с Украиной остаются приоритетными для Евросоюза. В конкретном украинском случае важной выглядит и нормализация отношений с Польшей, возвращение к формату диалога от обмена политическими заявлениями с отчетливо звучащей обидой. На фоне продолжающегося Brexit-а (в Великобритании уже сформировано новое правительство во главе с Терезой Мэй, которое будет воплощать в жизнь решения референдума о выходе из ЕС), для Украины жизненно важно выстроить собственную траекторию отношений с Евросоюзом, в том числе – через доверительный диалог с его ключевыми членами.

Евгений Магда