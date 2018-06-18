Недоработки Рады

Работа парламентариев на текущей сессии не задалась с самого ее начала. Едва депутаты вернулись с зимних каникул, в стране грянул политический кризис. Учитывая, что возня с требованиями отставки Кабмина Арсения Яценюка тянулась с декабря 2015 года, февраль 2016 – открытие четвертой сессии Верховной Рады восьмого созыва – не мог быть спокойным.

Вместе с тем, отправить правительство во главе с Яценюком в политическое небытие народные депутаты не сумели: резолюция о недоверии Кабмину от 16 февраля не набрала достаточного количества голосов. Но работу команды «камикадзе» Рада признала неудовлетворительной. Патовость ситуации заключалась в том, что, согласно украинского законодательства, повторно инициировать отставку премьера и Кабмина парламент мог только на следующей сессии, которая, по плану, начинается в сентябре. Поэтому парламентские фракции начали разыгрывать на «сцене» Верховной Рады новый спектакль – «переформатирование» правительства.

Торги за кресла в Кабмине затянулись до апреля. Весна принесла волну слухов о том, что Украина - в шаге от досрочных парламентских выборов. Раду лихорадило, а коалиция рассыпалась. Не сумев разыграть свою «золотую карту» малых фракций в переговорах о теплых местах в правительстве, а также не желая нести ответственность за провал реформ (коалиционное соглашение с обещаниями оных выполнялось коалицией из рук вон плохо), парламентское большинство покинули «Радикальная партия», «Батькивщина» и «Самопомощь». Но от очередного похода украинцев на избирательные участки страну пронесло – в первой декаде апреля Арсений Яценюк покинул пост премьера добровольно. «Политический кризис в стране является искусственным. Желание сменить одного человека заслепило политиков, парализовало их волю к процессу изменений в стране», - заявил он и добавил, что нельзя допустить одного – «дестабилизации исполнительной власти».

Собственно, чтобы этой дестабилизации не случилось, с отставкой Яценюка Верховной Раде необходимо было тут же сколотить новую коалицию, проголосовать за нового премьера и новый состав Кабмина. Учитывая, что долгие переговоры о новом составе парламентского большинства с «Батькивщиной» и «радикалами» не увенчались успехом, новая коалиция была сформирована в составе фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт». А поскольку у них на двоих, при всем желании, не набиралось 226 голосов, необходимых для принятия решений, коалицию доукомплектовали «тушками» - часть внефракционных депутатов пополнили фракцию БПП. Новая коалиция выдвинула в премьеры человека президента, спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана и сформировала под него Кабмин. Кресло же спикера перешло представителю «Народного фронта» Андрею Парубию.

Шаткая коалиция

Конечно, нельзя было не обратить внимание на шаткую конструкцию такого состава парламентского большинства. Однако, по словам политологов, главной задачей новой коалиции, на момент создания, было не допустить досрочных выборов. «Главная задача создания новой коалиции – не допустить досрочных выборов, а результативность ее работы только на втором месте… До осени 2016 года эта коалиция должна просуществовать, но для большего у нее недостаточный запас прочности», - прогнозировал в апреле заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, политолог Алексей Голобуцкий.

И, в принципе, эта цель была достигнута. Накануне закрытия четвертой сессии спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что «досрочных выборов в Украине не будет, а будет активная работа украинского парламента».

По его словам, Кремль хочет контроля над всей Украиной, поэтому России и нужна дестабилизация. «И здесь план досрочных выборов является ключевой стратегией. Досрочные выборы - для того, чтобы остановить украинский парламент, для того, чтобы остановить украинскую власть. Для того, чтобы Украина на долгое время зависла, не проводя никаких реформ и никаких действий», - отметил он.

Главным образом, по словам политического эксперта Тараса Чорновила, досрочных выборов жаждут представители «Оппозиционного блока», «Радикальной партии» и «Батькивщины». Об этом, по его мнению, свидетельствуют даже результаты голосований, когда три эти силы синхронно не дают своих голосов. «Что это, если не пресловутая «ширка» (широкая коалиция – УНИАН), но пока в оппозиции, - отметил он. – Поэтому, очевидно, так активно и борются за досрочные выборы, чтобы организовать ее уже во власти. Опыт у членов всех трех фракций имеется».

Вместе с тем, качать парламент под досрочные выборы позволяет и другой фактор: под конец четвертой сессии недееспособность коалиции стала слишком очевидной - даже для стратегических голосований едва набирались голоса. В этой связи не удивительно, что, к закрытию сессии, спикер сумел озвучить очень мало парламентских побед. Да и те не всегда были победами.

«Наверное, главной победой в этом сезоне в Верховной Раде была судебная реформа», - отметил Парубий.

Еще одной важной вехой работы Рады в весенне-летний период спикер считает завершение декоммунизации. «Это очень важная реформа, реформа национальной памяти нашего народа. Эта реформа превращает Украину из постколониальной в действительно независимую европейскую державу», - убежден он.

Несмотря на то, что народные депутаты с трудом добирались до работы, устраивали бессмысленные блокады трибуны и президиума Верховной Рады (вплоть до «лежачего простеста»), и не могли собрать голоса, несколько пленарных дней все же можно назвать результативными. Именно в эти дни парламентарии сумели проголосовать за введение электронного декларирования доходов и расходов чиновников, снижение акцизов на подержанные автомобили, повышение штрафов за вождение авто в нетрезвом виде…

Работа на двойку

Вместе с тем, негатива народные избранники «наработали» не меньше. К примеру, узаконив «партийную диктатуру». Когда за другие документы часто-густо не хватало голосов, за законопроект №3700 «О выборах народных депутатов Украины (относительно исключения кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка в многомандатном округе)» проголосовали все: партия Порошенко, партия Яценюка, партия Садового, партия Ляшко и партия Тимошенко. «Отныне партии получают возможность исключать из своего избирательного списка любого кандидата после установления результатов выборов. Фактически это дает возможность партиям пересматривать результаты выборов в ручном режиме, - возмутились в Комитете избирателей Украины. - А попытка узаконить изменение результатов выборов партиями является узурпацией государственной власти».

И только под конец сессии в парламенте признали, что такой закон имеет мало общего с демократией. «Это один из законов, который остается, в том числе, и для меня, контраверсионным законом. Насколько мне известно, готовится предложение об отмене этого законопроекта, и когда оно будет зарегистрировано в зале, будем дискутировать, как дальше быть с этой проблемой», - заявил Парубий.

Еще одна тема для недовольства работой депутатского корпуса – назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Обещания сделать это Украина слышит с прошлого года, но воз и ныне там. При этом в Раде даже не проводятся политические консультации по этому вопросу.

Точно также депутаты предпочли «забыть» об обещаниях разработать и принять Избирательный кодекс или отменить-таки свою неприкосновенность…

По словам спикера, не уточнившего, впрочем, деталей, «главным предательством» политического сезона являются попытки дестабилизации украинского государства. Если отбросить внешние факторы, то претензии непосредственно к депутатам касаются, в первую очередь, дисциплины. Несмотря на то, что своим последним решением на посту спикера Верховной Рады Владимир Гройсман поднял парламентариям зарплаты (приблизительно, до 17640 гривен), часть народных избранников продолжила демонстрировать, что шла в Раду отнюдь не работать – в пленарные недели в сессионном зале зияют десятки пустых кресел. Не помогают собрать зал ни угрозы спикера публиковать фамилии прогульщиков в прессе, ни распоряжение об удержании из зарплаты «штрафов» за прогулы.

Собственно, из первой проблемы вытекает и вторая – кнопкодавство. Как и все предыдущие созывы, восьмой созыв Верховной Рады часто голосует за себя и того парня. Напомним, идею о «сенсорной кнопке» для честных голосований депутаты обещали еще в марте 2015 года. Тогда же речь впервые зашла и о кодексе поведения депутатов. «Сейчас готовится ряд системных шагов, - говорил тогда спикер Гройсман. – Не только сенсорная кнопка, а ответственность, публичность того, кто не голосовал, и санкции к тому, кто голосовал неперсонально». За окном - июль 2016-го. Тема, как и ряд других, которые должны были стать основой реформы парламента, также благополучно «забыта».

Зато активно обсуждаются запуск в сессионном зале «дрона», туфли из кожи змеи или чья-то дорогая клетчатая рубашка…

Весь этот балаган заставляет всерьез задуматься, что будет осенью, когда украинцы налюбуются новыми цифрами в платежках, а депутатский корпус не поспешит исправить допущенные за два года ошибки. И так ли нереальны досрочные выборы?

Татьяна Урбанская