Премьер Италии заверил в поддержке санкций против РФ до выполнения ею Минских соглашений - АП

Об этом он сказал в ходе переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, как говорится в сообщении, Ренци отметил преданность Италии в вопросе сохранения санкций против России, если Москва не выполнит Минские договоренности.

В свою очередь Порошенко проинформировал об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе.

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Также собеседники скоординировали позиции перед сегодняшней встречей «Большая пятерка + Украина» с участием лидеров США Барака Обамы, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и премьера Италии Ренци.

Лидеры также согласились, что сегодня очень важно сохранить единство в поддержке Украины.

Кроме того, по данным пресс-службы, Ренци поблагодарил Порошенко за найденные украинскими правоохранителями художественные шедевры, похищенные из музея в Вероне.