Вехи недели: наступательный Ющенко, «рыбачка Юля» и оклемавшийся Янукович

Украина отпраздновала День независимости, поиграв дряблыми мускулами Вооруженных Сил на радость президенту Ющенко. Из «прекрасного далека» вернулась на Родину Юлия Тимошенко, непривычно немногословная после непродолжительного отпуска за свой счет. Виктор Янукович пустил в ход давно обкатанные тезисы, сдобренные утверждением, что Украина фактически втянута в конфликт на Кавказе.

Президентская команда начала новый политический сезон досрочно. Еще непонятно, насколько эффективными будут действия Банковой и как они отразятся на рейтинге Виктора Ющенко, но стремление навесить неприятные ярлыки «предательницы» на Юлию Тимошенко очевидно. Запевалами-исполнителями выступают далеко не первые лица президентского секретариата, и это лишь подтверждает согласованность их действий со старшими товарищами. В равной степени попытка размазать рейтинг действующего премьера по политическому ландшафту диссонирует с утверждениями о приверженности европейским политическим принципам, которыми нас периодически потчует Виктор Андреевич. Впрочем, сегодня не до чистоплюйства – на кону президентское кресло, и каждый весомый политический игрок готов по факту признать истинность иезуитского «цель оправдывает средства».

Оперативная передача материалов в СБУ свидетельствует, что соратники Ющенко пытаются опередить своих вчерашних союзников, а ныне политических оппонентов из БЮТ. Главная угроза, с которой может столкнуться президентская команда – неспособность донести многоэтажные обвинения в адрес Тимошенко до конечного потребителя – «маленького украинца», продолжающего в глубине души верить в ценности Майдана и единство стоявшей на его трибуне команды. Если эта задача не будет эффективно решена, лидер БЮТ выйдет из переделки с обновленным и укрепленным рейтингом, величина которого еще перед стартом президентской гонки фактически снимет вопрос о ее будущем победителе. И напрасно Юрий Луценко, потерявший президентское расположение, но не пробившийся через густой забор фаворитов поближе к премьеру, призывает главу государства высказаться относительно происходящих на Печерских холмах разборок.

Ющенко сегодня не до выполнения функций арбитра, формально он остается над схваткой Виктора Балоги и Юлии Тимошенко. Гарант Конституции с упоением осваивает амплуа «сильного президента великой страны». Речи, произнесенной 24 августа перед военным парадом, могли бы позавидовать спичрайтеры Уго Чавеса и Владимира Путина. Похоже, Виктор Андреевич искренне уверовал, что отыскал реактивный ускоритель для обеспечения своего реального участия в президентской гонке. Жаль, что его призыв к мораторию на политическое противостояние останется гласом вопиющего в пустыне.

Неприлично долго продолжавшееся «кавказское» молчание Юлии Тимошенко завершилось появлением премьера на заседании СНБО и целым каскадом домашних заготовок в адрес ретивых чиновников президентского секретариата. Однако защищать свое доброе имя в суде Юлия Владимировна пока не собирается, хотя ей и приписывают наличие когорты высокопрофессиональных юристов. Она предпочла в качестве свидетелей своей верности интересам государства сардинок и прочую рыбную живность. Убедительность уловок Тимошенко или основательность аргументов Банковой продемонстрируют октябрьские рейтинги, а к тому времени многие ожидают новый виток политического кризиса. Пока же лидер БЮТ проводит плановую мобилизацию технологических сил и финансовых ресурсов, выставляет дымовую завесу от обвинений в свой адрес и продолжает дистанцироваться от Ющенко. Трудно не согласиться с Виктором Балогой в том, что в качестве единого кандидата от нынешней коалиции леди Ю видит исключительно себя.

Парадоксально, но на руку Юлии Владимировне может быть и незамысловатость действий Виктора Януковича. На излете августа Виктор Федорович вернулся на авансцену большой политики, словно и не было полуторамесячного молчания, необъяснимого для лидера крупной оппозиционной партии. Янукович, как и положено солидному политику, выдал ряд пропитанных нафталином предложений, среди которых несколько заслуживают повышенного внимания. К примеру, формирование новой коалиции Тимошенко не устраивает. А вот идея лидера Партии регионов о создании в парламенте специальной комиссии для завершения политической реформы и доработки Конституции премьеру придется по душе, ведь даже гипотетическая возможность союза бютовцев и «регионалов» заставляет Банковую паниковать, спешить и допускать ошибки.

Но пока Виктор Янукович куда больше обеспокоен ухудшившимися российско-украинскими отношениями. Их состоянию и втягиванию Украины в конфликт на Кавказе шеф-регионал собирается посвятить первое же заседание собравшегося после летних каникул парламента. Его стремление понравиться Кремлю в преддверии очередной схватки за президентское кресло понятно, но там, вероятнее всего, свою поддержку на этот раз будут раздавать исключительно дозировано. На нее рассчитывают и Петр Симоненко, бичующий альянс Ющенко-Саакашвили со всей пролетарской ненавистью, и Владимир Литвин, обнаруживший, что Украина заняла относительно конфликта на Кавказе одностороннюю позицию. Да и Юлия Тимошенко совсем не прочь попробовать себя в качестве если не основной фаворитки Кремля, то объекта симпатий дуэта Путин-Медведев.

Тем временем Конституционный Суд приступил к рассмотрению представления о законности существования парламентской коалиции, в которой не насчитывается больше половины от конституционного состава депутатского корпуса. Участники процесса не исключают, что вердикт будет вынесен достаточно оперативно, поэтому в основных политических лагерях готовятся отреагировать на любой из возможных вариантов. Хотя на Жилянской практически не осталось судей, выдававших в свое время Леониду Кучме разрешение на третье участие в президентских выборах, гримасы правосудия в нашей стране давно и хорошо всем известны. Собственно, как и то, что осенью политический кризис вероятен независимо от вердикта КС.

Евгений Магда