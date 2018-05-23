Вехи недели: наступательный Ющенко, «рыбачка Юля» и оклемавшийся Янукович
Речи Президента, произнесенной 24 августа перед военным парадом, могли бы позавидовать спичрайтеры Уго Чавеса и Владимира Путина...
Украина отпраздновала День независимости, поиграв дряблыми мускулами Вооруженных Сил на радость президенту Ющенко. Из «прекрасного далека» вернулась на Родину Юлия Тимошенко, непривычно немногословная после непродолжительного отпуска за свой счет. Виктор Янукович пустил в ход давно обкатанные тезисы, сдобренные утверждением, что Украина фактически втянута в конфликт на Кавказе.
|Виктор Ющенко
Оперативная передача материалов в СБУ свидетельствует, что соратники Ющенко пытаются опередить своих вчерашних союзников, а ныне политических оппонентов из БЮТ. Главная угроза, с которой может столкнуться президентская команда – неспособность донести многоэтажные обвинения в адрес Тимошенко до конечного потребителя – «маленького украинца», продолжающего в глубине души верить в ценности Майдана и единство стоявшей на его трибуне команды. Если эта задача не будет эффективно решена, лидер БЮТ выйдет из переделки с обновленным и укрепленным рейтингом, величина которого еще перед стартом президентской гонки фактически снимет вопрос о ее будущем победителе. И напрасно Юрий Луценко, потерявший президентское расположение, но не пробившийся через густой забор фаворитов поближе к премьеру, призывает главу государства высказаться относительно происходящих на Печерских холмах разборок.
Ющенко сегодня не до выполнения функций арбитра, формально он остается над схваткой Виктора Балоги и Юлии Тимошенко. Гарант Конституции с упоением осваивает амплуа «сильного президента великой страны». Речи, произнесенной 24 августа перед военным парадом, могли бы позавидовать спичрайтеры Уго Чавеса и Владимира Путина. Похоже, Виктор Андреевич искренне уверовал, что отыскал реактивный ускоритель для обеспечения своего реального участия в президентской гонке. Жаль, что его призыв к мораторию на политическое противостояние останется гласом вопиющего в пустыне.
|Юлия Тимошенко
Парадоксально, но на руку Юлии Владимировне может быть и незамысловатость действий Виктора Януковича. На излете августа Виктор Федорович вернулся на авансцену большой политики, словно и не было полуторамесячного молчания, необъяснимого для лидера крупной оппозиционной партии. Янукович, как и положено солидному политику, выдал ряд пропитанных нафталином предложений, среди которых несколько заслуживают повышенного внимания. К примеру, формирование новой коалиции Тимошенко не устраивает. А вот идея лидера Партии регионов о создании в парламенте специальной комиссии для завершения политической реформы и доработки Конституции премьеру придется по душе, ведь даже гипотетическая возможность союза бютовцев и «регионалов» заставляет Банковую паниковать, спешить и допускать ошибки.
|Виктор Янукович
Тем временем Конституционный Суд приступил к рассмотрению представления о законности существования парламентской коалиции, в которой не насчитывается больше половины от конституционного состава депутатского корпуса. Участники процесса не исключают, что вердикт будет вынесен достаточно оперативно, поэтому в основных политических лагерях готовятся отреагировать на любой из возможных вариантов. Хотя на Жилянской практически не осталось судей, выдававших в свое время Леониду Кучме разрешение на третье участие в президентских выборах, гримасы правосудия в нашей стране давно и хорошо всем известны. Собственно, как и то, что осенью политический кризис вероятен независимо от вердикта КС.
Евгений Магда