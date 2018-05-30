Украинский интерес. Зарубежные премьеры, сосредотачивающийся Запад, российско-турецкое потепление

Хотя действия Запада в отношении российской агрессии не всегда соответствуют надеждам граждан Украины, ЕС и НАТО не откажешь в последовательности. Консолидированный Запад, пусть не слишком быстро, но довольно эффективно высказывает свое отношение к действиям Кремля. Переживающий последствия Brexit Совет ЕС без особых обсуждений продлил санкции против России еще на полгода. Ангела Меркель не только подчеркнула, что ничто сегодня не сдерживает продление санкций, отметив, что обсуждение этого вопроса не заняло много времени. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал принятие на саммите Альянса в Варшаве мер по сдерживанию агрессивного поведения России, беспрецедентных со времен холодной войны.

Владимир Гройсман в качестве главы Кабинета Министров побывал в Берлине, где вершиной его насыщенной программы пребывания стала встреча с Ангелой Меркель, признавшей невозможность проведения в ближайшее время выборов в ОРДЛО. Это признание локомотива нормандской четверки может повлиять на ситуацию на Донбассе. Ее украинский коллег подчеркнул, что правительство наводит порядок в энергетической сфере, Украина не собирается сворачивать с европейского пути интеграции, а цивилизованный мир устал от России, а не от Украины. К сожалению, далеко не все берлинские собеседники разделили безудержный оптимизм украинского премьера относительно того, что через 10 лет наша страна станет членом Европейского Союза. Там сегодня куда больше обеспокоены сохранением и усилением структуры ЕС, чем перспективами его расширения за счет Украины.

Арсений Яценюк продолжил возвращение в украинскую большую политику за океаном. Если после своей отставки экс-премьер порадовал наблюдателей присутствием в гостевой ложе во время голосования за внесение изменений в Конституцию в части судопроизводства, то за океаном прошел сеанс целенаправленной ностальгии. И встреча с Джо Байденом, признанным специалистом администрации Обамы в украинском вопросе, и выступления в Atlantic Council были подчинены главному: напоминанию о масштабности преобразований, осуществленных правительством Яценюка. Лидер «Народного фронта» выбрал в целом верный формат, ведь в Украине привыкли прислушиваться к словам издалека больше, чем к пророкам в своем Отечестве.

Владимир Путин в своем выступлении перед представителями российского дипломатического корпуса уже традиционно выпустил несколько критических стрел в адрес Запада, подчеркнул недопустимость возлагать на Россию ответственность за разжигание кризиса в Украине, призвав Киев к прямому диалогу к Донецком и Луганском, и анонсировал улучшение отношений с Турцией. На этом аспекте стоит остановиться подробнее, поскольку диалог Москвы и Анкары непосредственно отражается на Украине.

Российские СМИ на протяжении семи месяцев шельмовавшие Эрдогана и называвшие ситуацию в Турции небезопасной для туризма были вынуждены развернуться в своих высказываниях на 180 градусов. Причина – письмо турецкого президента российскому, в котором тот выразил сожаление по поводу сбитого российского бомбардировщика и гибели его пилота (извинений, как подчеркнула Анкара, в документе не было). Но Путину сегодня нужны привычные россиянам турецкие курорты, и он с легкостью пошел на сближение с Эрдоганом, дав отмашку нормализации отношений. Официальный Киев должна куда больше интересовать позиция Анкары, играющей весомую роль в Крыму. Так вот – Эрдоган инициировал нормализацию отношений не только с Россией, но и с Израилем, похолодание в отношениях с которым было куда более продолжительным. Есть основания полагать, что Турция ведет достаточно интенсивную дипломатическую игру, порой меняя векторы, чтобы обеспечить свое лидерство в регионе. Потому украинская реакция на сближение Москвы и Анкары должна быть прагматичной: как можно скорее назначить опытного и компетентного посла в Турции.

Евгений Магда