Генсек НАТО: санкции должны действовать, пока Россия не изменит поведение

Об этом Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью Reuters.

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"Моя оценка заключается в том, что не стоит снимать экономические санкции до того, как Россия изменит свое поведение. Я верю, что существует широкое согласие по этому поводу в ЕС", - сказал Столтенберг.

Как известно, ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Европейский Союз должен постепенно отказаться от санкций, введенных против России из-за агрессии в Украине, при наличии существенного прогресса в мирном процессе.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году страны Запада ввели санкции против РФ за аннексию Крыма и агрессию против Украины. Власти России в ответ установили запрет на импорт в РФ продуктов питания из западных стран. Позже США и ЕС привязали отмену санкций к выполнению Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

31 июля действие санкций ЕС против России истекает. На следующей неделе Евросоюз должен принять решение о продлении этих санкций.

Они предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружениями. 17 июня Европейский Союз еще на год, до 24 июня 2017 года, продлил санкции, введенные из-за аннексии Россией Крыма и Севастополя.