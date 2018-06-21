Вехи недели. Негромкое возвращение, рассуждения об угрозе и "рыбалка Луценко"

Готовность бороться за возвращение своих граждан, захваченных в других странах – один из признаков цивилизованного государства. Украина достаточно успешно сдала очередной экзамен по этому предмету, обеспечив возвращение политических заключенных Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. Тяжело больных заложников обменяли на граждан Украины, обвиненных в сепаратизме, Елену Глищинскую и Виталия Диденко. Вернувшиеся на Родину вчерашние пленники практически не делали политических заявлений, если не считать таковыми призывы не снимать санкции с России и рассказы о пережитых в заключении пытках. К сожалению, прогресса в освобождении украинских заложников на Донбассе пока не видно, там боевики пытаются использовать пленников как рычаг по давлению на Украину.

Спекуляции на факторе заложников, как показывают события последних лет – одна из форм гибридной войне. О ее военных аспектах впервые с весны 2-14 года решили поговорить в Генеральном штабе. В научно-практической конференции приняли участие не только представители командного состава Вооруженных сил, но и президент, секретарь СНБО, другие официальные лица. Петр Порошенко подчеркнул, что Украине необходимо изучать уроки гибридной войны, выстраивать армию по стандартам НАТО еще до вступления нашей страны в Альянс и напомнил о стремлении России создавать для Украины угрозы на всех направлениях. Александр Турчинов конкретизировал информацию сообщением о новых российских ударных подразделениях, создающихся в непосредственной близости к российско-украинской границе. Но при этом не следует забывать, что в условиях падения интенсивности боевых действий основные события гибридной войны разворачиваются вдали от линии соприкосновения.

То ли по причине заокеанского визита правительственной делегации во главе с премьером, то ли из-за стартовавшего Евро-2016 года парламентарии на минувшей неделе как-то особенно отчетливо жили по законам мирного времени, не спеша демонстрировать избирателям эффективную работу. Андрей Парубий был вынужден дважды подряд досрочно закрыть парламентское заседание из-за дефицита народных депутатов в сессионном зале. А тут еще «Народный фронт», возмущенный скептическим отношением коллег к законопроекту о специальной конфискации, решил игнорировать голосования. Поднимать вопрос о 80-процентной ротации Центризбиркома в этой ситуации никто не рискнул. Похоже, до юбилея Независимости основные политические силы решили поберечь силы, ресурсы и голосовые связки.

Особое внимание к себе ощутил лишь один парламентарий - светский лев Александр Онищенко, которым заинтересовались и в НАБУ, и в Генеральной прокуратуре. Причина этого – многомиллиардные злоупотребления с газом украинской добычи. По сложившейся в парламенте восьмого созыва традиции, исключение которой ощутил на себе только радикал Игорь Мосийчук, слуги народа не спешат рассматривать прокурорское представление на лишение себе подобного неприкосновенности. Онищенко воспользовался ситуацией и будет на протяжении двух ближайших недель выстраивать себе имидж «жертвы режима». Интересно, станет ли он при этом упоминать, что его не обладающие депутатским иммунитетом сообщники арестованы?

Впрочем, не факт, что Онищенко останется уникальным объектом прокурорского внимания. Юрий Луценко умело проговорился о наличии нескольких парламентариев, которые пока находятся в статусе свидетелей. Весьма показательным стало задержание Александра Кацубы, которого уже давно называют причастным к покупке «вышек Бойко». Новый генеральный прокурор по сравнению со своими предшественниками успел продемонстрировать напор, санкционировав задержание тех, кто совсем недавно казался неприкасаемыми.

Евгений Магда