Украинский интерес. Заокеанская премьера, прямолинейная Меркель и диалектика в Петербурге

Премьер-министр во главе правительственной делегации побывал за океаном. Поскольку администрация Обамы была не в восторге от замены Арсения Яценюка Владимиром Гройсманом, перед последним стояла задача быть максимально убедительным и энергичным. Насыщенный график встреч премьера, включая беседу с Джо Байденом, сопровождался демонстрацией решимости осуществлять преобразования и реализовать надлежащим образом потенциал Украины. Есть основания полагать, что визит можно занести в актив Гройсмана, искавшего собеседников в обеих крыльях заокеанского истеблишмента.

Тем временем Ангела Меркель во время переговоров с грузинским коллегой Владимира Гройсмана Георгием Квирикашвили расставила точки над і в вопросе получения Украиной и Грузией безвизового режима. Самый влиятельный европейский политик пообещала его предоставление сразу после наработки евроструктурами… механизма оперативной отмены безвизового режима. Обеспокоенный нашествием беженцев Европейский Союз стремится защитить себя от граждан государств, которые развивают с Евросоюзом партнерские отношения. Эту информацию нельзя назвать утешительной, скорее, подобные смены настроений внутри ЕС должны стать уроком для Украины и других государств, задекларировавших свое стремление к евроинтеграции.

Более последовательно в вопросе поддержки Украины выступает НАТО, о чем свидетельствует и визит министра обороны Степана Полторака в Брюссель, и заявления генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, призвавшего Россию вывести своих военных и боевую технику с Донбасса. Приближающийся саммит НАТО в Варшаве может стать знаковым событием в контексте евроатлантической интеграции нашей страны.

Не меньше внимания привлекает Всеправославный собор на Крите, среди участников которого не будет представителей РПЦ. Подобный слет представителей мирового православия – событие во многом уникальное, и украинский вопрос на нем будет звучать. Верховная Рада своим постановлением призвала предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

Отношения с Россией остаются напряженной и болезненной темой для официального Киева. После очередных бесплодных переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко пожаловалась на ультимативную тональность заявлений российских представителей и подконтрольных им сепаратистов. Показательно, что на параллельном треке политических консультаций советников лидеров государств нормандской четверки засветился Владислав Сурков, которого можно назвать архитектором кризиса на Донбассе. Видимо, ситуация на востоке Украины не слишком устраивает Кремль, раз в ход пошла тяжелая политическая артиллерия. В этом контексте также интересно, что вместо вернувшихся в Украину Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко Россия получила двоих граждан Украины, обвинявшихся в сепаратизме.

На повестке дня Владимира Путина – максимальное ослабление санкций Запада, продолжающих негативное воздействие на российскую экономику. Сергей Лавров по-своему прав, утверждая, что «мы не бегаем за отменой санкций». Действительно, на этот раз площадкой для аргументации стал Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, где Владимир Путин попытался расшатать единство между США и ЕС в вопросе санкций за аннексию Крыма и разжигание конфликта на Донбассе. Российскому президенту пришлось с тактической целью даже признать США единственной в мире сверхдержавой и выразить готовность с ней сотрудничать. Путин мягко стелил в своем выступлении на топ-панели форума, но вряд ли получил желаемое.

Хозяина Кремля не подвел готовящийся расстаться со своим креслом генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, оценивший роль России в урегулировании на Донбассе столь восторженно, что украинский постпред в ООН Владимир Ельченко публично возмутился этим. В своем посконно пророссийском репертуаре выступил Николя Саркози, лелеющий мечты о возращении в Елисейский дворец, а пока выступающий на подтанцовке у Путина. Но президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, намерение которого посетить МЭФ в Петербурге вызывало недоумение ряда членов ЕС, напомнил, что Россия является стороной Минских договоренностей и должна их выполнять. С выполнением Минска-2 увязал отмену санкций и итальянский премьер Матео Ренци. Так что с триумфальным возвращением России на мировую арену придется обождать.