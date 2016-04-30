Пайетт: необходимо помнить кто является жертвой, а кто агрессором в конфликте на Донбассе

Об этом Пайетт сказал во время посещения Мариупольского государственного университета, проинформировали УНИАН в пресс-службе Посольства США.

"Самая важная черта - это единство международного сообщества, наша общая решимость, что санкции против России должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями. Как я сказал вчера, мы должны помнить, кто жертва, а кто агрессор в этом конфликте, и мы должны помнить, что Донбасс - это Украина", - подчеркнул посол.

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По его убеждению, лучшим примером его слов является Мариуполь.

"Я помню в июле прошлого года, когда я посещал Краматорск, я слышал, что люди говорили: “Мы никогда не сможем провести выборы в Мариуполе. Это опасно. Это очень близко к линии соприкосновения”. Но у вас были хорошие выборы, которые соответствовали стандартам ОБСЕ, и сегодня Мариуполь является частью демократической Украины. Поэтому мы не собираемся сдаваться", - подчеркнул Пайетт.

При этом, говоря о возможности проведения выборов на временно оккупированной части Донбасса, посол отметил, что Соединенные Штаты никогда не говорили о сроках проведения этих выборов.

"То, о чем мы говорим, имеет отношение к принципам - выборы должны соответствовать стандартам ОБСЕ", - подчеркнул Пайетт.

В этой связи он повторил слова главы постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр на последнем заседании Совета безопасности ООН, что обязательной предпосылкой для проведения выборов на Донбассе является безопасность. Посол объяснил, что это означает, что Россия должна выполнять свои обязательства, которые она взяла как подписант Минских соглашений.

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По его словам, цель состоит в том, чтобы создать такую систему управления на всей территории Донбасса, которая будет отвечать таким же демократическим стандартам, "вы имеете здесь, в Мариуполе".