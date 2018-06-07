Вехи недели: удар по кумовству, нервозность Луценко, осторожность Меркель и неугомонность Лужкова

Перед началом сезона политических отпусков Виктор Ющенко постарался провести внешнеполитический блицкриг. Визиты канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Вселенского патриарха Варфоломея и главы правления «Газпрома» Алексея Миллера стали главными темами минувшей недели.

Влиятельность и авторитет посетивших Украину гостей сомнению не подлежат. Именно поэтому отсутствие очевидных успехов официального Киева в переговорном процессе выглядит особенно удручающим. Госпожа Меркель повторила прозвучавший на Бухарестском саммите НАТО тезис об обязательном вступлении Украины в Альянс, но не стала обнадеживать сторонников европейской интеграции. Глава немецкого правительства особо подчеркнула, что новое соглашение о сотрудничестве Украины и ЕС не означает конкретизации вступления нашей страны в Евросоюз. Холодность федерального канцлера подогревается не только зависимостью от поставок российского газа, но и продолжающимся властным конфликтом на Печерских холмах.

На этот раз визит главного «газпромовца» Алексея Миллера для Украины был отмечен отсутствием взаимных претензий. Юлия Тимошенко в который раз высказала надежду на подписание долгосрочных соглашений на поставку газа, пообещав, что ценового шока для отечественных потребителей голубого золота не будет. Юлия Владимировна вообще видит будущее исключительно в розовом свете. И если с предсказанием дефляции в июле и рекордного урожая зерновых можно согласиться, то остальные перспективы далеко не радужные.

Например, Виктор Ющенко громко высказал убежденность, что Тимошенко будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Действующий глава государства вряд ли собирается капитулировать перед натиском своего давнишнего политического партнера, но пока предпочитает отмалчиваться относительно собственных планов. Показательно, что основным занятием главы президентского Секретариата в последнее время стало терзание любых инициатив премьера. Виктор Балога обнаружил, что Юлия Тимошенко и Виктор Янукович уже начали президентские кампании, не исключив будущего альянса БЮТ и Партии регионов на почве внесения изменений в Конституцию. В одном с Виктором Ивановичем трудно не согласиться: его патрон непростительно задержался на старте президентской гонки, а противники совсем не прочь воспользоваться полученной форой.

С другой стороны, Президент продемонстрировал пример законопослушности, явившись в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры для дачи показаний по делу о собственном отравлении. Еще один участник злополучного ужина, Давид Жвания, предпочел громко хлопнуть дверью прокурорского кабинета, отказавшись поведать интересовавшие следствие подробности. После этого Ющенко публично не исключил причастности Давида Важаевича к своему отравлению. Похоже, президентские советники дали отмашку на ответные действия в адрес основного спонсора «Народной самообороны», больше месяца насыщавшего информационное пространство собственными версиями случившегося с Ющенко. Нардеп отныне собирается защищаться всеми средствами, вплоть до инициирования импичмента. Эта процедура, как известно, в Конституции выписана неподъемным образом, и может носить исключительно устрашающий характер. Заметно, что Жвания погорячился, ведь отныне любые антипрезидентские действия и заявления будут преподноситься как его сепаратное сотрудничество с Юлией Тимошенко. В любом случае можно констатировать: по кумовству как одному из краеугольных камней нынешней власти нанесен серьезный удар.

В сложившейся ситуации можно посочувствовать Юрию Луценко. Министр внутренних дел и вчерашний фаворит главы государства предпочитает не комментировать дело об отравлении Ющенко. Луценко понимает, что активное участие в пользу любой из сторон конфликта может привести к закату его политической карьеры. В какой-то мере жертвой нервозности Юрия Витальевича стал секретарь Харьковского горсовета Геннадий Кернес, принудительно доставленный на допрос в столицу. Удивительно, но «самый честный мент» не сделал выводов из допущенных в 2005 году ошибок. Луценко до сих пор не понял, что любой его публичный оппонент будет нарочито громко защищаться от милицейских преследований, а ситуация в стране не способствует разбору полетов по делу. «Дело Кернеса» гарантированно всплывет в сентябре, когда Партия регионов, вступившаяся за своего однопартийца, попытается проверить позиции Луценко в правительстве на прочность.

Не обошелся без политического подтекста и визит в Киев Вселенского патриарха Варфоломея. Константинопольский патриарх позитивно оценивает перспективу объединения украинских церквей, но не разделяет президентского оптимизма по этому вопросу. Виктор Ющенко же уверен, что Украина близка к созданию поместной церкви. Жаль, что подобные предсказания плохо корреспондируются и с конституционными нормами об отделении церкви от государства, и с реальным состоянием дел в православном мире. Любые резкие движения чреваты серьезными потрясениями, о чем опосредованно дал понять и визит в украинскую столицу патриарха Русской православной церкви Алексия Второго.

Любопытные изменения политические происходят в сопредельных с Украиной странах. К примеру, рупором российской внешней политики в последнее время стал московский мэр Юрий Лужков, требующий не допустить вывода российского ЧФ из крымских портов (соответствующий законопроект уже разработан украинским МИДом с прицелом на 2017 год). Впору ожидать от Лужкова персональных акций протеста – настолько энергично он витийствует. Правда, его сегодняшние геополитические эскапады – только бледная тень прежнего политического тяжеловеса, напугавшего Кремль своим «Отечеством» в конце 90-х, но быстро капитулировавшего на милость Владимира Путина.

Евгений Магда