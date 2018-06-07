Вехи недели: удар по кумовству, нервозность Луценко, осторожность Меркель и неугомонность Лужкова
В одном с Балогой трудно не согласиться: его патрон непростительно задержался на старте президентской гонки...
Перед началом сезона политических отпусков Виктор Ющенко постарался провести внешнеполитический блицкриг. Визиты канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Вселенского патриарха Варфоломея и главы правления «Газпрома» Алексея Миллера стали главными темами минувшей недели.
|Виктор Ющенко и Ангела Меркель во время пресс-конференции. Киев, 21 июля
На этот раз визит главного «газпромовца» Алексея Миллера для Украины был отмечен отсутствием взаимных претензий. Юлия Тимошенко в который раз высказала надежду на подписание долгосрочных соглашений на поставку газа, пообещав, что ценового шока для отечественных потребителей голубого золота не будет. Юлия Владимировна вообще видит будущее исключительно в розовом свете. И если с предсказанием дефляции в июле и рекордного урожая зерновых можно согласиться, то остальные перспективы далеко не радужные.
Например, Виктор Ющенко громко высказал убежденность, что Тимошенко будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Действующий глава государства вряд ли собирается капитулировать перед натиском своего давнишнего политического партнера, но пока предпочитает отмалчиваться относительно собственных планов. Показательно, что основным занятием главы президентского Секретариата в последнее время стало терзание любых инициатив премьера. Виктор Балога обнаружил, что Юлия Тимошенко и Виктор Янукович уже начали президентские кампании, не исключив будущего альянса БЮТ и Партии регионов на почве внесения изменений в Конституцию. В одном с Виктором Ивановичем трудно не согласиться: его патрон непростительно задержался на старте президентской гонки, а противники совсем не прочь воспользоваться полученной форой.
|Виктор Ющенко приехал в ГПУ на допрос по делу о своем отравлении. Президент пообещал журналистам ”много новых и странных” обстоятельств. Киев, 22 июля
В сложившейся ситуации можно посочувствовать Юрию Луценко. Министр внутренних дел и вчерашний фаворит главы государства предпочитает не комментировать дело об отравлении Ющенко. Луценко понимает, что активное участие в пользу любой из сторон конфликта может привести к закату его политической карьеры. В какой-то мере жертвой нервозности Юрия Витальевича стал секретарь Харьковского горсовета Геннадий Кернес, принудительно доставленный на допрос в столицу. Удивительно, но «самый честный мент» не сделал выводов из допущенных в 2005 году ошибок. Луценко до сих пор не понял, что любой его публичный оппонент будет нарочито громко защищаться от милицейских преследований, а ситуация в стране не способствует разбору полетов по делу. «Дело Кернеса» гарантированно всплывет в сентябре, когда Партия регионов, вступившаяся за своего однопартийца, попытается проверить позиции Луценко в правительстве на прочность.
|Вселенский патриарх Варфоломей I и Президент Украины Виктор Ющенко во время встречи в аэропорту ”Борисполь”. Киев, 25 июля
Любопытные изменения политические происходят в сопредельных с Украиной странах. К примеру, рупором российской внешней политики в последнее время стал московский мэр Юрий Лужков, требующий не допустить вывода российского ЧФ из крымских портов (соответствующий законопроект уже разработан украинским МИДом с прицелом на 2017 год). Впору ожидать от Лужкова персональных акций протеста – настолько энергично он витийствует. Правда, его сегодняшние геополитические эскапады – только бледная тень прежнего политического тяжеловеса, напугавшего Кремль своим «Отечеством» в конце 90-х, но быстро капитулировавшего на милость Владимира Путина.
Евгений Магда