Ющенко критикует Тимошенко как один кандидат в Президенты другого?

Президент Виктор Ющенко сегодня провел традиционную пресс-конференцию для представителей СМИ. По мере общения глава государства рассказал о нынешнем состоянии экономики, о ходе расследования дела по его отравлению, а также ответил на вопрос, считает ли он, что премьер Юлия Тимошенко будет участвовать в президентских выборах. Впечатлением от сегодняшнего выступления Президента мы поинтересовались у ведущих политических экспертов.

Кость Бондаренко, директор Киевского института проблем управления им. Горшенина:

ДОБРОВОЛЬНАЯ ОТСТАВКА ПРИБАВИТ ТИМОШЕНКО ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕС

Сегодня Президент фактически подчеркнул, что он не намерен сотрудничать с Тимошенко. В марте этого года Юлия Тимошенко в ходе визита в Брюссель сказала, что не будет выдвигать свою кандидатуру лишь при одном условии, если она с Ющенко будут двигаться в одном направлении. Если Ющенко сегодня заявляет, что Тимошенко будет баллотироваться, то значит, что он тем самым подчеркивает, что ему не по пути с Тимошенко.

Все действия Секретариата Президента на протяжении последнего года были направлены на то, чтобы не допустить роста рейтинга Тимошенко, а в идеале снизить его. Это однозначно. А в деятельности самого Ющенко вряд ли можно увидеть какие-то действия. Вообще-то Ющенко и действия - вещи несовместимы. Здесь, скорее, можно говорить о полной бездеятельности.

Думаю, напряжение противостояния будет расти, особенно, учитывая, что осень, как подтвердит любой психиатр, это серьезное обострение психических болезней, в том числе и у политиков.

Война Президента с премьером вредит в первую очередь социально-экономической сфере, хотя украинская экономика давно саморегулируется и мало зависит от тех процессов, которые происходят «наверху». Также частично это отражается на инвестиционном климате, растет количество рейдерских атак.

Если не будут приняты изменения в бюджет или если они будут ветироваться Президентом, Юлия Тимошенко может поставить вопрос о добровольном уходе с поста премьера, что добавит ей политического веса и даст дополнительные баллы. Поскольку стартовать на президентских выборах с должности лидера оппозиции намного выгоднее, чем с должности действующего премьера.

Тарас Березовец, директор PR-группы «Политтех»:

СЕГОДНЯШНИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ ЮЩЕНКО ВЫСТАВИЛ СЕБЯ НЕУМЕЛЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ

Позиция Президента сегодня стала максимально ясна для общества. В этом я вижу даже определенный плюс. То, что Ющенко де-факто назвал Юлию Тимошенко (между прочим, своего партнера по демкоалиции) своим конкурентом на будущих президентских выборах – четкий сигнал политикуму и общественности о начале предвыборной кампании.

Из-за этого все наезды Президента на премьера чрезвычайно интересны, поскольку делаются они не по объективным причинам, а через призму того, что Ющенко критикует Тимошенко как один кандидат в президенты другого. В то же время, убежден, что логика недовольства Виктора Ющенко не будет воспринята ни внутри страны, ни за рубежом. Ведь он критикует правительство не с позиций главы государства, несущего полную ответственность за состояние дел в стране, а будто он находится в оппозиции. По логике Президента, все плохое в стране - следствие деятельности правительства, из чего следует вопрос – как эффективный глава государства мог допустить, что он совершенно не контролирует ситуацию? Поэтому сегодняшним заявлением Ющенко выставил себя неумелым Президентом.

Виктору Ющенко также нелишне вспомнить, что именно он чаще всего прибегал к сомнительным решениям, блокируя постановления Кабмина, сорвав внесение изменений в бюджет и не позволяя главам областей исполнять свои обязанности из-за запрета приезжать на заседания правительства. Другим важным аспектом, на который я обратил внимание в спиче Президента, были упреки в адрес правительства за высокую инфляцию. Мне кажется, что Ющенко, как известный экономист, здесь был не совсем корректен. Ведь отрицать влияние мирового кризиса на ситуации в Украине - непрофессионально. Кроме того, во времена Ющенко-премьера в 2000 году показатель инфляции был наивысшим за последние годы, составив свыше 25%. При нынешнем правительстве, даже учитывая общий мировой кризис, такой высокой цифры, по оценкам специалистов, все равно не будет.

Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций:

ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ, КОТОРАЯ БЫ ЗА ОДИН ДЕНЬ ВЫКЛЮЧИЛА ИНФЛЯЦИЮ, НЕ СУЩЕСТВУЕТ

В годовом измерении у нас действительно одна из наибольших темпов инфляции - и это факт, с которым трудно спорить. Однако высокая инфляция начала раскручиваться еще в 2007 году, при правительстве Виктора Януковича. И главный фактор роста инфляции тогда и сегодня заключается в разрыве между денежным доходами населения и низкой производительностью украинской экономики.

Это фундаментальный фактор, который влияет на инфляцию, но который нельзя решить за полгода или года, это дело очень долговременных структурных реформ, и это ключевая проблема.

Что касается влияния мировых тенденций на украинскую экономику и инфляцию, то Украина завозит энергоносители по ценам, отвечающим мировым, я говорю, в первую очередь, о нефти, цены на которую во всем мире бьют все рекорды.

Дальше начинается соответствующая цепочка, дорогая нефть – дорогой бензин - дорогие транспортные расходы – высокие цены производителей - дорогая конечная продукция, которую мы потребляем.

Другая проблема заключается в том, что если ранее цены, а соответственно и инфляцию можно было сбить за счет завоза дешевого импорта, например дешевой импортной пшеницы, то сегодня такой возможности у Украины уже нет. Поскольку в Европе стремительно растут цены на продукты питания.

Если такой возможности нет, то понятно, что мировая конъюнктура и мировые цены влияют на украинский рынок. На сегодняшний день мы также можем констатировать определенную приостановку инфляции, этот фактор связан с деятельностью правительства Тимошенко и Нацбанка. Но мы должны понимать, что волшебной палочки, которая бы за один день выключила инфляцию, не существует, это долговременный процесс системных реформ. Хотя, если правительство притормозит инфляцию до конца года, то это конечно будет большим достижением.

Что касается заявлений высокопоставленных должностных лиц об инфляции, то я думаю что здесь нужно быть максимально осторожными. И правительству, и Президенту нужно быть взвешенными с такими заявлениями. Как заявления Президента о том, что у нас самые высокие темпы инфляции в Европе, плохи, так и заявления правительства о том, что мы преодолели инфляцию, – это другая крайность.

Александр Палий, кандидат политических наук:

ГРАДУС ВЕРБАЛЬНЫХ НАПАДОК СЛЕДУЕТ СРОЧНО СНИЗИТЬ

Президент Ющенко уверен, что Юлия Тимошенко будет принимать участие в президентской кампании. Очевидно, что для увеличения эффективности власти нужна конкуренция. Но нужно различать здоровую конкуренцию в интересах страны и публичный конфликт, дискредитирующий власть и подрывающий дееспособность страны.

До сих пор отношения между Президентом и его Секретариатом с одной стороны и правительством с другой характеризовались именно как конфликт. Причем он был безответственно публичным. Постоянное вербальное напряжение, инициаторов которого мы все видим, взрывает базовые интересы страны, в том числе внешнеполитические. В частности, у наших партнеров из стран НАТО и ЕС образовалось ощущение политической нестабильности в Украине, что очень существенно вредит интересам Украины. Это ощущение нестабильности, скорее, ложное, чем реальное, но от того не менее опасно для интересов Украины.

Согласно действующей Конституции, основные полномочия Президента сконцентрированы в сфере национальной безопасности. В этой сфере еще далеко не все сделано, впереди чрезвычайно большая работа для гарантирования приемлемого уровня безопасности для страны – в сфере реформирования вооруженных сил, силовых структур, правоохранительной системы, оборонно-промышленного комплекса и т.д. Это громадный массив задач, которых должен быть вполне достаточно для Президента и его аппарата, если к этим задачам относиться серьезно. По Конституции, все остальные экономические задачи, кроме сферы национальной безопасности, переданы в руки Кабинета Министров. В свете такого раздела полномочий вызывают удивление попытки СП препятствовать взаимодействию правительства с главами областных администраций. Тем более, что местные администрации, по Конституции, ответствены не только перед Президентом, но и перед Кабинетом министров.

Поэтому градус этих вербальных нападок следует срочно снизить. Даже несмотря на то, что все признают, что готовятся к президентским выборам в 2010 г., и несмотря на то, что уже реализовано основное разрушительное влияние этих нападок на политический климат, который имел шанс установиться в стране после досрочных парламентских выборов в 2007 г., но так и не установился.