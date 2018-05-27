Правительство скандалов и скандалистов - 2

Рейтинг нашумевших деяний членов нового правительства Украины... Продолжение (начало см. тут)...Не-донецкая квота...

НОМЕР 1: Рудьковский Николай Николаевич, министр транспорта и связи

1967 года рождения. В 1998 году работал заместителем председателя “Укргазпрома”. В 2001 году стал первым секретарем Черниговского обкома СПУ. Лицо, приближенное к Александру Морозу. Отказался от должности мэра Чернигова в интересах мандата народного депутата Украины. Считается одним из финансистов СПУ.

Скважины, Виргинские острова, “Астон Мартин Ванквиш”...

В 2005 году ему приписывали связи с сомнительной фирмой, основанной на Британских Виргинских островах, которая проводила торговые операции при участии Криворожстали.

Рудьковского обвиняли в подделке документов. На парламентских выборах 1998 года на Черниговщине он набрал больше всех голосов. Однако областной суд посчитал, что при регистрации Рудьковский предъявил поддельные документы о прописке на Черниговщине, а также скрыл, что проживал в Австрии. В 1998 году Рудьковский пытался перейти украинскую границу по поддельным документам на чужую фамилию.

В кулуарах парламента активно обсуждалась история о существовании на Полтавщине полулегальной нефтяной скважины, которая якобы принадлежит на правах совместной собственности Рудьковскому и Шуфричу.

В 2001 году на квартире помощника народного депутата Валентины Семенюк Рудьковского стражи порядка провели обыск по подозрению в якобы подделке им пленок Мельниченко. Монтаж якобы осуществлялся на компьютере Рудьковского. Позже эта версия не была подтверждена.

В 2004 году Червоненко обвинил Рудьковского в недостойном поведении в австрийской клинике “Рудольфиннерхаус”, где лечился отравленный кандидат в Президенты Ющенко. Рудьковский и Коновалюк, по словам Червоненко, “истязали” врачей (одних допрашивали, других подкупали, чтобы они отрицали факт отравления).

Журналисты застали Рудьковского за рулем автомобиля “Астон Мартин Ванквиш” стоимостью 200 тысяч долларов (2002 года выпуска). Сам Рудьковский отрицал, что автомобиль принадлежит ему.

НОМЕР 2: Балога Виктор Иванович, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций

1963 года рождения. Бизнесмен, который в 1998 году при поддержке СДПУ(о) стал мэром Мукачево. В 1999 году был назначен главой Закарпатской облгосадминистрации.

Вместе с Петевкой (предшественник Балоги на должности мэра Мукачево) - соучредитель одной из крупнейших на Закарпатье. Из СДПУ(о) перешел в “Нашу Украину”. В 2005 году назначен на должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

СДПУ(о), “Панорама”, “политический бандитизм”...

В 2002 году, будучи в должности главы облгосадминистрации, был в ссоре со своим заместителем, эсдеком Резаком и с самой СДПУ(о), ряды которой вскоре покинул. Практически все скандалы Балоги связаны с его противостоянием местной ячейке СДПУ(о). Медведчуку и Шуфричу, несмотря на все попытки, не удалось повлиять на его снятие с должности. Газеты активно рассказывали о “политическом бандитизме” Балоги. Тогда Балогу поддержал Кучма, но в мае 2001 года получил от него заявление об отставке.

В 2002 году разгорелся скандал вокруг виллы Балоги, построенной на бывшей спортивной площадке интерната. Известен большим количеством исков против местных СМИ на сотни тысяч гривен, из-за чего Балогу подозревали в том, что тот “расчищает” место на рынке для собственных изданий. На местную газету “Панорама” губернатор подал в суд, доведя небольшое издание почти до банкротства.

В 2004 году принимал участие в скандальных выборах мэра города Мукачево, где противостоял ставленнику СДПУ(о), однако из-за фальсификаций, предпринятых властью, мэром не стал.

С именем Балоги связывают несанкционированную вырубку лесов на Закарпатье.

НОМЕР 3: Зварич Роман Михайлович, министр юстиции

Родился в 1953 году в Нью-Йорке, США. В 1993-м отказался от гражданства США, через два года получил украинское. С 1995 года – член Центрального провода НРУ. Нардеп с 1998 года, в 2002-м – от "Нашей Украины". С февраля по октября 2005 года – министр юстиции.

Диплом, професор, реэкспорт нефти

Зварич – герой наибольшего скандала, связанного с “оранжевыми” правительственными чиновниками. Во время его первого пребывания на должности министра в прессу просочилась информация о том, что он не только не доктор наук (как было указано в его автобиографии), но и не имеет диплома ни Колумбийского (об этом тоже заявлено в биографии), ни какого-либо иного американского университета.

Перед повторным назначением в правительство Зварич представил депутатам уже переписанную автобиографию, в которой местом учебы указал Манхеттенский колледж, а должность “ассистент профессора философии Колумбийского университета” вписал в раздел “трудовая деятельность”.

Будучи министром юстиции, выразил публичное несогласие с решением правительства по экспорту нефти. На распоряжении правительства о временном запрете реэкспорта нефти наложил резолюцию “Не согласен”. С бизнесом, связанным с реэкспортом якобы связана жена Зварича.

НОМЕР 4: Луценко Юрий Виталиевич, министр внутренних дел

1964 года рождения. С 1999-го по 2006 год – неизменный соратник лидера СПУ Александра Мороза. В 2000 – 2002 годах руководил акциями "Украина без Кучмы!" и “Повстань Україно!” Активный участник Помаранчевой революции. С 2005 года – министр внутренних дел Украины.

“Бандитам тюрьмы”, Колесников, “Я знаю...”

Политические противники (теперь – коллеги) обвиняли его в “репрессиях” против сторонников Януковича. К ним относят, в частности, возбуждение уголовного дела против председателя Донецкого облсовета Бориса Колесникова, вице-премьер-министра Дмитрия Табачника, министра Кабинета Министров Анатолия Толстоухова. Соратники по революции обвиняли Луценко, так и не реализовавшего лозунг Майдана “Бандитам – тюрьмы”, в бездеятельности.

Луценко часто утверждает, что “знает...” (где прячется Бакай, кто убил Гонгадзе, почему застрелился Кравченко, как был отравлен Ющенко), но ни одно из этих дел доведено до конца не было.

НОМЕР 5: Головко Анатолий Иванович, министр промышленной политики

1954 года рождения. Работал на разных должностях на металлургических предприятиях. В 2005 году – первый заместитель главы Запорожской облгосадминистрации при “помаранчевом” губернаторе Артеменко.

Григоришин, Симоненко, “Металлургия”...

Рассказывают о близких отношениях Головко со скандальным российским бизнесменом Константином Григоришиным, который и пролоббировал через лидера КПУ Симоненко его кандидатуру на должность министра. Ранее Головко работал генеральным директором консорциума “Металлургия”, который принадлежит Григоришину.

НОМЕР 6: Мельник Юрий Федорович, министр аграрной политики

1962 года рождения. С 1996 – на разных руководящих должностях МинАПК. С 2005 года работал вице-премьер-министром в правительстве Еханурова.

Антибаранивский, коммунисты, антикоммунисты...

В АПК в частности занимался сдерживанием социалистических амбиций Александра Баранивского.

Скандален сам факт поддержки коммунистами Мельника (он стал министром по их квоте), шедшего на выборы в списках антикоммунистического блока Костенко–Плюща №6.

НОМЕР 7: Поляченко Юрий Владимирович, министр здравоохранения

1963 года рождения. С 2001-го по 2005 год работал в Министерстве здравоохранения на разных должностях. После отставки правительства Тимошенко (он был первым заместителем министра Полищука) возглавил министерство. С марта 2001 года – председатель Постоянного тендерного комитета МОЗ Украины для организации и проведения процедур закупок товаров, работ и услуг на государственные средства. Был членом СДПУ(о).

Киевгорстрой, психушка имени Ющенко, профилактика гриппа...

Сообщалось о нецелевом использовании министерством средств, выделенных на профилактику гриппа, а также для поддержки больных сахарным диабетом.

Юрий Поляченко – сын руководителя холдинга “Киевгорстрой” Владимира Поляченко. Компания фигурировал во многих скандалах с земельными участками и недвижимостью.

Осенью 2005 года Винницкая областная психиатрическая больница им. Ющенко (подведомственная Минздраву) был продана Киевгорстрою вместе со всеми территориями, которые являются заповедной зоной.

НОМЕР 8: Игорь Лиховий, министр культуры и туризма

1957 года рождения. 15 лет работал директором Каневского государственного музея-заповедника Т.Г.Шевченко.

Неумелый хозяйственник

В 2003 году Лиховий не использовал 1 млн. гривен бюджетных средств, выделенных на реконструкцию заповедника. На этом основании в 2004 году Министерство культуры отказалось продлить с Лиховием контракт. Как считали в министерстве он проявил себя как неумелый хозяйственник.

НОМЕР 9: Павленко Юрий Алексеевич. Министр по делам семьи, детей и молодежи, физкультуры и спорта

1975 года рождения. Стал министром в правительстве Тимошенко.

Просто кум

Скандальный оттенок придают кумовские связи Павленко с Президентом Украины (жена Ющенко крестила его ребенка).

НОМЕР 10: Тарасюк Борис Иванович, министр иностранных дел

1949 года рождения. Карьерный дипломат. В структуре МИД – с 1975 года. В 1998 – 2000 годах – министр иностранных дел. В 2003-м возглавил Народный рух Украины. С 2005 года – снова министр иностранных дел Украины.

Конфликтный дипломат

В громких скандалах не замечен. Коллеги отмечают его некоторую конфликтность, импульсность и непредсказуемость. Политические оппоненты приписывали Тарасюку антироссийские настроения.

НОМЕР 11: Николаенко Станислав Николаевич, министр образования и науки

1956 года рождения. С 1994-го по 2005 год – неизменный председатель парламентского Комитета образования и науки. Секретарь политсовета СПУ. С 2005 года – министр образования и науки.

Борец с антисемитизмом

В громких скандалах не замечен. Международная академия управления персоналом, которую обвиняют в поддержке антисемитизма, обвиняла Николаенка в предвзятом отношении к ней из-за многочисленных проверок учебного заведения.

НОМЕР 12: Гриценко Анатолий Степанович, министр обороны

1957 года рождения. В 1997 – 1999 годах руководил аналитической службой аппарата Совета национальной безопасности и обороны. Служил на разных должностях в ВС Украины, в частности в Генштабе. Полковник запаса. Возглавлял Украинский центр экономических и политических исследований им. А. Разумкова. В 2004 году работал в избирательном штабе кандидата в Президенты Виктора Ющенко. В 2005 году назначен министром обороны..

Хранитель “тайных тюрем”

В громких скандалах не замечен. Российские СМИ приписывали Гриценко связи с “тайными тюрьмами для ЦРУ”, которые якобы существовали в Киевской области. “Пиар-акция” Москвы провалилась после того, как Гриценко привез на место, где якобы были “ тайные тюрьмы”, украинских журналистов.

Ольга Пицишин, Дмитрий Стаховский, Оксана Охримчук