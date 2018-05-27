Правительство скандалов и скандалистов

Рейтинг громких деяний членов новейшего правительства Украины. Донецкая квота

НОМЕР 1: Азаров Николай Янович, первый вице премьер-министр, министр финансов

1947 года рождения. С 1997 по 2001 год возглавлял Государственную налоговую администрацию. в 2001 году – Партию регионального возрождения “Трудовая солидарность Украины” (предшественницу Партии регионов), в 2002 – 2004 годах работал первым вице-премьер-министром и в то же время министром финансов в правительстве Януковича. Изменил в свое время собственную фамилию Пахло на фамилию жены. (С детства он комплексовал по поводу неправильного произношения звука “л”; свою фамилию он произносил как “Пахво”, так его дразнили в школе.)

Банк “Славянский”, азаровщина, выход на Майдан... Ответственный за ЕЭП в Украине при Кучме, главный организатор и исполнитель налоговых репрессий против оппозиции того времени (вспомним хотя бы дела банка “Славянский”, газет “Сільські вісті”, “Вечірні вісті”, издательства “Такі справи”, Интернет-издания “Обком”). В правительстве отметился ограничением экономических отношений через внедрение государственной регуляции цен на подакцизные товары.

О его личной преданности Кучме свидетельствовали в частности записи Мельниченко, на которых тогда руководитель налоговой якобы рассказывал Леониду Данииловичу об обеспечении победы последнего на президентских выборах 1999-го, покрывании преступлений Бакая, отчитывался об успехах в уничтожении банка “Славянский”.

Партия Азарова перед парламентскими выборами 2002 года создавалась по указанию Президента Леонида Кучмы с использованием всего арсенала налоговой службы. Включая добровольно-принудительное вступление в ее ряды сотрудников налоговой службы – с ее огромным штатом – и членов их семей. Ведомство Азарова также приложило усилия к формированию в Верховной Раде пропрезидентского большинства. В частности, благодаря собеседованиям в ГНАУ почти все депутаты-мажоритарники, которые составляли половину депутатского корпуса, в течение недели стали сторонниками Президента Кучмы.

В начале 2004 года пост министра экономики и евроинтеграции оставил Валерий Хорошковский, который заявил о невозможности работать под началом первого вице-премьера. Хорошковский главной причиной отставки назвал активное участие Азарова в проталкивании проекта Единого экономического пространства Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном. Потом Президенту Кучме открытое письмо написала председатель Госкомпредпринимательства Инна Богословская, которая ввела термин “азаровщина”, охарактеризовав это явление как “неуважение (высокопоставленного чиновника) к гражданам собственной страны и нелюбовь к самой Украине”. Богословская предложила Кучме уволить – на выбор – или ее, или Азарова (Кучма уволил Богословскую).

Недавняя характеристика Азарова со стороны Тимошенко такая: “...Любого человека удивит приход к власти в Кабмине, в финансовую сферу человека, который стоял во главе отмывания всего налога на добавленную стоимость, который возмещали по фиктивному несуществующему экспорту”.

После ухода Кучмы из политикума и проигрыша Януковича на президентских выборах пытался остаться в правительстве – для этого даже выходил на Майдан с Виктором Ющенко. Однако под давлением общественности Азарову было отказано.

НОМЕР 2: Клюев Андрей Петрович, вице-премьер-министр по ТЭК 1964 года рождения. Работал заместителем главы Донецкой облгосадминистрации по вопросам свободных экономических зон. В 2002 году возглавил парламентский комитет по вопросам ТЭК, в 2003-ем – стал вице-премьер-министром по ТЭК. В 2004 году возглавлял теневой избирательный штаб Януковича на президентских выборах. Один из лидеров Партии регионов (вместе с Ахметовым и Януковичем).

Партийная касса, свободные экономические зоны, штаб Януковича... Вместе с братом Сергеем – является основателем корпорации “Укрподшипник”. О братьях говорят, что они составляют отдельную группу в донецком бизнесе, а во многих моментах конкурируют и противостоят Ахметову. Находясь в структуре облгосадминистрации, Клюев контролировал свободные экономические зоны, расположенные на территории Донбасса. С тех пор, как Андрей Клюев пошел в большую политику, бизнесом занимается родной брат. В прежнем правительстве Януковича Андрея Клюева называли “главным кассиром”, который якобы носил деньги чемоданами.

Братья Клюевы контролируют такие предприятия, как "Донбасскабель", "Донецккокс", Артемовский завод по обработке цветных металлов.

Клюева обвиняли в подкупе Мороза. Спецоперация по вербовке социалистов “Регионами” в июле 2006 года, как утверждают, сопровождалась надлежащим финансовым обеспечением. Депутат от БЮТ Олег Ляшко заявлял, что якобы получил от надежных источников аудиозаписи телефонных разговоров Клюева, в которых тот будто бы называет сумму подкупа Мороза – 300 млн. долларов. Правда, расшифровки разговоров Ляшко прессе так и не предоставил, что могло свидетельствовать о заказном характере всех его заявлений.

Клюев руководил теневым штабом Януковича, который обеспечивал фальсификации на президентских выборах 2004 – 2005 гг. В ноябре 2004 года были обнародованы записи телефонных разговоров Клюева, главы Администрации Президента Виктора Медведчука, председателя ЦИК Сергея Кивалова и других активистов президентской кампании Януковича, которые раскрывают технологию фальсификаций голосования в интересах провластного кандидата.

НОМЕР 3: Бойко Юрий Анатолиевич, министр топлива и энергетики

1958 года рождения. С 2002-го по 2005-й – председатель правления НАК “Нафтогаз України”. С 2005 года – председатель совета Республиканской партии Украины. На парламентских выборах 2006 года шел по спискам СДПУ(о), которая не прошла в Верховную Раду.

“РосУкрЭнерго”, ТНК, реверс... Бывший руководитель НАК “Нафтогаз”, которому приписывают роль соучредителя “РосУкрЭнерго”. Бойко – один из создателей скандальной схемы газоснабжения Украины через эту сомнительную посредническую структуру (благодаря Бойко она стала оператором снабжения Украины туркменским газом). К этой фирме, кроме Бойко, причастны Фирташ, Воронин, Третьяков, Левочкин и международный преступник Могилевич. Юлия Тимошенко обвиняла Бойко в том, что благодаря его махинациям государство недополучало ежегодно 6,5 млрд. гривен.

Лоббировал интересы российской ТНК, которая хотела качать нефть по нефтепроводу “Одесса-Броды” в обратном направлении. Руководитель Бойко, тогдашний министр ТЭК Виталий Гайдук, перед своим увольнением интересовался: “куда он (Бойко) дел бюджетные средства, предоставленные на заполнение трубы Одесса – Броды технологической нефтью”. Эти деньги якобы были прокручены через подконтрольные Бойко и его напарникам из ТНК офшорные фирмы, значительная часть из них попала в теневой предвыборный фонд кандидата в Президенты от власти. В 2003 году, когда Украина вела активные переговоры относительно запуска нефтепровода в европейском направлении, Бойко подписал с ТНК и другими компаниями протокол относительно транзита 9 млн. тонн нефти через Беларусь в Броды, а оттуда в Одессу. Будучи директором Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, он способствовал его приватизации ТНК.

НОМЕР 4: Джарты Василий Георгиевич, министр охраны окружающей среды и экологии

1958 года рождения. В 2000 – 2002 годах – мэр Макеевки. С 2002-го по 2005 год – заместитель главы Донецкой государственной областной администрации. Возглавлял избирательный штаб Партии регионов на парламентских выборах 2006 года.

Базар, бригады, уголовные дела... Джарты претендовал на должность главы Донецкой облгосадминистрации, но им стал другой человек. По слухам, которые бродили в прессе, Джарты был выдвиженцем Ахметова на должность главы Донецкой облгосадминистрации, однако область возглавил близкий к тогдашнему премьер-министру Януковичу Анатолий Близнюк. В 2002 году Джарты стал заместителем главы Донецкой облгосадминистрации.

Экс-вице-губернатора Донбасса называют правой рукой Ахметова, хотя он сам это отрицает. Вместо этого считает себя первым кооператором Макеевки: “торговал цветами, работал таксистом, выращивал арбузы и дыни, собственноручно продавал их на рынке", – говорит нынешний министр в интервью одной из газет.

По информации сайта “Макеевка”, трудовой путь Джарты был прерван “небольшой отсидкой”. Правда, источники путаются относительно ее причины. Одни говорят: за мошенничество, другие: снимал шапки в темных переулках. Проверить сложно, потому что суд, который хранил архивные дела, несколько лет назад “неожиданно” сгорел.

По версии политологов и стражей порядка, Джарты якобы руководил действиями бригад по «зачистке политических» оппонентов.

Летом 2005 года против Джарты будто было возбуждено три уголовных дела относительно использования бюджетных средств. Сообщалось, что милиция задержала бы его, но Джарты вроде бы скрывался за рубежом.

НОМЕР 5: Табачник Дмитрий Владимирович, вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам

1963 года рождения. В 1992 году руководил пресс-службой премьер-министра Кучмы, потом – принимал активное участие в его избирательной кампании 1994 года. В 1995 – 1996 годах занимал должность главы Администрации Президента. в 2002 году стал вице-премьером по гуманитарным вопросам.

Полковник, “ТіКо”, письма Грушевского... Был одним из руководителей избирательной кампании Леонида Кучмы в 1994 году, после чего руководил администрацией Президента. Табачник незаконно стал полковником. В 1996 году Кучма освободил его от должности главы администрации за попытку Табачника монополизировать влияние на Президента и за решение собственных вопросов. Пользуясь должностью, Табачник получил роскошную квартиру в центре города, степень доктора наук, лоббировал бизнес брата Михаила, а главное – подготовил документы на присвоение себе военного звания полковника.

Имя Табачника, вместе с Анатолием Толстоуховым, связывают с исчезновением писем Михаила Грушевского, которые хранились во Львовском историческом архиве. В позапрошлом году он предлагал своему тогдашнему шефу Януковичу подарить их Национальному музею истории Украины. Тот отказался, из-за чего Табачнику пришлось избавиться от них самому. По факту было возбуждено уголовное дело, о результатах которого до сих пор ничего неизвестно.

Табачник якобы стоит в стороне от большого бизнеса. В то же время это компенсирует деятельность его младшего брата Михаила. Он контролировал фирму "ТіКо" (сеть заправок и супермаркетов). Компаньоном Табачника-младшего является народный депутат Александр Третьяков, бывший советник Ющенко, член "Нашей Украины".

НОМЕР 6: Рыбак Владимир Васильевич, вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и ЖКХ 1946 года рождения. В 1993 – 2002 годах – мэр Донецка. С 1998 по 2000 – председатель Партии регионального возрождения (предшественница Партии регионов).

Свастика, “Плазма”, Донецк... Рыбака, бывшего коммуниста, называют “отцом-основателем” “Партии регионов”, созданной как “Партия регионального возрождения” в конце девяностых.

Фамилия Рыбака фигурировала в скандале 2003 года после того, как кандидата Ющенко встретили в Донецке бигбордами с изображением будущего Президента с фашистской символикой. Представители “Нашей Украины” заявляли, что сын “регионала” является совладельцем рекламной фирмы “Плазма”, которая и ставила щиты с таким изображением.

При правлении мэра Рыбака Донецкая группа Ахметова заняла господствующие позиции в регионе.

НОМЕР 7: Толстоухов Анатолий Владимирович, министр Кабинета Министров 1956 года рождения. С 1997-го по 1999-й, а также с июля 2003 года по январь 2005-го занимал должность министра Кабинета Министров. В 2000 – 2001 году работал заместителем Киевской городской государственной администрации.

Антиомельченко, “Урядовий кур’єр”, баррикады... Как уже упоминалось, фигурировал в криминальной истории с похищенными историческими документами. Кроме того, в прошлом году Генпрокуратура обвинила Толстоухова в "превышении служебных полномочий, которое нанесло существенный вред охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц и государственным интересам”. Речь идет еще об одной общей истории с Табачником, в которой они осенью 2004 подписали к печати номер газеты "Урядовий кур’єр" с информацией ЦИК об избрании Президентом Украины Виктора Януковича. Как известно, с представлением этой информации они несколько поспешили (Верховный Суд тогда запретил печатать протоколы ЦИК до выяснения всех обстоятельств). В результате чего Генпрокуратура выдвинула ему обвинение, а мерой пресечения установила подписку о невыезде

В тот же период (конец осени – начало зимы 2004-го) с Толстоуховым приключилась смешная ситуация: он остался в одиночестве в заблокированном оппозицией Кабмине.

В свое время Кучма бросил Толстоухова на борьбу с мэром Киева Александром Омельченком. После президентских выборов 1999 года наметился конфликт между киевским городским председателем и Президентом Кучмой. В феврале 2000 года Президент назначил Толстоухова заместителем Омельченко в противовес киевскому мэру. Толстоухов курировал в столичной администрации общественно-политические вопросы. Когда Омельченко примирился с Кучмой, Толстоухова из администрации убрали.

НОМЕР 8: Тулуб Сергей Борисович, министр угольной промышленности

1953 года рождения. В 1998 –1999 годах – министр угольной промышленности, в 1999 – 2000-ом – министр топлива и энергетики. В 2000 году стал заместителем секретаря СНБОУ. В 2002-м возглавил НАЕК “Энергоатом”, в 2004-ом – Министерство топлива и энергетики в правительстве Януковича, где работал до 2005 года.

Тендеры, правильный кандидат, Герой Украины... Звание Героя Украины бывший председатель “Энергоатома” получил от Кучмы под конец его президентства «за заслуги в развитии атомной энергетики и многолетний труд». Но почему-то все были уверены, что за другое. Например, за поддержку «единого кандидата» от власти на президентских выборах. Рассказывают о запутанных схемах и непрозрачных тендерах, в которых участвовал “Энергоатом”.

НОМЕР 9: Папиев Михаил Николаевич, министр труда и социальной политики

1960 года рождения. Активный функционер СДПУ(о). С 2002-го по 2005 работал министром труда и социальной политики по квоте СДПУ(о).

Пенсии, СДПУ(о), очки

Папиева, по-видимому, больше всего помнят пенсионеры по его деятельности на этом посту. Он был основным реализатором пенсионных выплат, которые стали краеугольным камнем предвыборной кампании Януковича.

Вспоминал о “пенсионном” министре Николай Томенко, когда состоял в должности вице-премьера. В свое время он заявил, что из одного миллиона очков, закупленых для ветеранов войны Министерством труда и социальной политики, “потерялись 770 тысяч”. На что сам Папиев, подав на того в суд, утверждал, что свыше 900 тысяч очков переданы на хранение обществу "Украинские очки". То есть, по словам (экс) -министра, причин для обвинений нет.

НОМЕР 10: Макуха Владимир Алексеевич, министр экономики 1955 года рождения, работал заместителем министра иностранных дел, возглавлял рабочую группу по ЕЭП.

ЕЭП, МИД, имидж Украины... Руководил тендером по выбору компании, которая формировала позитивный имидж Украины за рубежом. Один из участников тендера, компания CFC Consulting обвинила Макуху в превышении им служебных полномочий и предвзятом отношении, из-за чего якобы компания не получила контракт от Министерства иностранных дел Украины. Макуха все обвинения отверг.

Продолжение следует. Дмитрий Стаховский, Ольга Пицишин, Оксана Охримчук