Вторая жена политика

Говорят, что второй брак – это победа оптимизма над жизненным опытом. В таком случае многие украинские политики – неисправимые оптимисты. В среднем каждый пятый известный политический деятель женат не первый раз. Ющенко, Кинах, Медведчук, Суркис, Волков, Тигипко, Пинзеник, Плющ и другие по разным причинам создали новую семью. И почти все декларируют хорошие отношения с детьми от первого брака.

Ющенко и его леди О Екатерине Чумаченко – второй жене Ющенко - благодаря мощному пиару знают все. Гражданка США украинского происхождения Катрин Чумаченко родилась в семье иммигрантов, закончила Джорджтаунский университет (международная экономика) и Чикагский университет (специальность: финансы, международный бизнес, менеджмент общественных, неприбыльных организаций). Начала карьеру в Украинском национальном информационном центре, директором которого стала в 21 год и занимала эту должность два года. Имея в своем распоряжении бюджет и организационные рычаги данной структуры, координацию работы с правительством и средствами массовой информации. В 1984 году Катерина Михайловна получает место специального ассистента управления международных отношений Таможенный службы США (U.S. Customs Service), где два года руководит образовательными программами. В 1986 году она переходит на работу в Государственный департамент США – в Bureau for Human Rights (бюро по правам человека): «любимую» организацию советского КГБ. Здесь она курирует советское и восточноевропейское направление. Вернее, помогает это делать специальному подразделению в службе Госсекретаря. Проходит еще два года, и 27-летняя украинка становится сотрудником Белого дома: помощником Директора международного департамента (Foreign Affairs). В ее компетенции широкий круг вопросов – от контактов с прессой до международной безопасности. Будущая первая леди Украины готовит документы для Президента США, вице-президента и других высших должностных лиц Белого дома. В 1989 году Чумаченко открывает новый виток своей карьеры: экономическую деятельность. Несколько месяцев она работает в Казначействе США. Два года в экономическом комитете Конгресса (занималась подготовкой докладов, законов и парламентских слушателей). А в 1991 году прибывает на родину своих родителей.

1991–1992 годы не зря называют сезоном иллюзий. Вместе с обретением независимости и падением железного занавеса перед Украиной открываются новые возможности. Например, доступ к американской технической и финансовой помощи (в т.ч. такой привлекательной их разновидности, как гранты). Распределение этой помощи – прерогатива USAID и многочисленных структур, созданных под эгидой агентства в разных странах мира. В тесном сотрудничестве с вышеупомянутым агентством на заре независимости функционировали Американско-украинская фундация, Институт Пилипа Орлика и Проект парламентского развития. Во всех структурах директором была Катерина Михайловна. В то же время она становится управляющей по Украине и старшим резидентом-советником Центра банковского тренинга при USAID и советником Национального центра обучения банковского персонала.

А с 1994 года и до рождения старшей дочери Софии в феврале 1999-го – возглавляет украинское представительство одной из крупнейших международных финансовых и консалтинговых структур – Barents Group LLC (в состав которой входит аудиторская фирма KPMG, проверявшая пресловутый банк “Славянский”). В ведении директора представительства находились все вопросы – от стратегического планирования и подбора персонала до представительских расходов. Интересная деталь: во всех неправительственных структурах, которыми Катерина Михайловна руководила в течение своей трудовой биографии, она занималась финансовыми вопросами. Ее доходы, согласно официальной декларации, значительно преобладают над доходами супруга.

Первая жена Ющенко – Светлана Ивановна Ковальчук была, если верить популярной сплетне, сосватана ему семьей Вадима Гетьмана. По некоторым данным, при разводе Ющенко оставил ей квартиру на Институтской, из которой она, впрочем, довольно скоро переехала, а сам перебрался на Малую Житомирскую. На ней числится иномарка, которой она пользуется с водителем. Слухи о якобы смерти (убийстве) в Швейцарии Светланы, распущенные в разгар президентской избирательной кампании эсдеками, не соответствуют действительности. Светлана Ивановна жива, регулярно ходит в Печерскую Лавру (что может подтвердить настоятель храма отец Павел), однако не совсем здорова. По неподтвержденным данным, ее глубоко поразил развод и на этой почве она имеет проблемы психологического характера.

Тем не менее, в начале октября 2005 года региональная пресса сообщила о возможной причастности сына Ющенко Андрея и его первой супруги к деятельности ряда фирм на Прикарпатье. По словам редактора газеты «Вечерний Ивано-Франковск» Зиновия Бойчука, подтолкнула его выяснить, что такое фирма «Галицкая марка» и кто ее владельцы, история с покупкой этой фирмой здания в исторической части города. Он говорит, что тогда впервые узнал, что сын Президента имеет бизнес в Прикарпатье. Впоследствии понял, что фамилия Андрея Ющенко есть не только среди основателей одной фирмы: «Имеются намного более мощные фирмы в Прикарпатье, где среди учредителей имеются члены семьи Президента – это сын Андрей Ющенко и первая жена Светлана Ивановна». Официально прокомментировать ситуацию с бизнесом семьи Президента в Прикарпатье теперь отказываются все. Однако в частном разговоре разные должностные лица выразили две абсолютно противоположные версии. По одной – это «кормушка» сына и первой жены Ющенко, по другой Президент не знает, что фамилия его сына появилась среди основателей «Галицкой марки». Об этом говорит и открыватель сенсации Бойчук.

Кинах и его пресс-секретарь

Появление фамилии Кинах в громком скандале вокруг аэропорта «Борисполь» вновь привлекло внимание общественности к деятельной семьи секретаря СНБО. Напомним, что в составе учредителей ООО «Юридично-комерційне агентство», которому принадлежит контроль за инфраструктурой аэропорта, числилась сначала супруга Анатолия Кирилловича Марина, потом ее старшая дочь от первого брака Наталья Ковалко (фамилия по мужу Александру, зампреду «Нефтегаза», сыну «нефтяного депутата» прошлого созыва Михаила Ковалко). Кинах периодически показывается на публике с тремя юными леди. Называя их своими дочерьми. На самом деле, единокровная дочь у него одна – София. Наталья и Зоя дочери Николая Чаусова, с которым Марина Владимировна состояла в браке до середины 90-х годов. С Кинахом она познакомилась в УСПП, устроившись туда пресс-секретарем. У Анатолия Кирилловича не было детей в браке (говорят, с ребенком приключилось несчастье, и он умер), он очаровался двумя девочками Чаусовыми, и вскоре стал для них заботливым отчимом.

Марина быстро коммерциализировала политическую деятельность супруга. Говорят, о магазинах на Подоле, юридической компании и других объектах семьи. Но основным промыслом родственников Анатолия Кирилловича стала реализация должностей. Может, это звучит грубо, но достоверно. Во всяком случае, арестованный помощник Григория Омельченко Борис Панченко в компании с аферистом Гальченко (помощником Потебенько) собирался давать взятку в 300 тыс. долл., за которую его и арестовали, Кинаху через его жену и уже успел на нее потратить кругленькую сумму. Политическому бомонду известны и другие случаи, когда за протекцию Кинаха с его женой расплачивались дорогими шубами, драгоценностями и т.д.

Медведчук и телезвезда Серый кардинал эпохи позднего кучмизма Виктор Медведчук был женат трижды. Первая жена Виктора Владимировича – его однокурсница Марина Лебедева, дочь известного киевского адвоката Владимира Лебедева, помогла парню из провинции с сомнительным социальным происхождением закрепиться в столице. Вторая жена – адвокат Наталия Гаврилюк – дочь прокурора в прокуратуре Украинской ССР стала залогом успешной карьеры в адвокатуре. От второго брака у Виктора Владимировича дочь – Ирина (1982 г. р.). Третьей женой Медведчука стала телеведущая Оксана Марченко, по первому мужу - Корж. Юрий Корж был основателем провайдерской фирмы «Глобал Юкрейн», и в середине 90-х годов его бизнес имел проблемы. На этот период пришелся развод Оксаны с мужем. От первого мужа она имеет сына Богдана. С Медведчуком она встретилась через три года. Несколько лет они прожили в гражданском браке. Свадьба состоялась 18 июля 2003 года (венчались в форосской церкви). Виктор Владимирович старше своей третьей жены на 20 лет. 20 мая 2004 года у Виктора Медведчука и Оксаны Марченко родилась дочь Дарья.

В 2005 году арестовали родственика Оксаны, бывшего заместителя начальника УМВД Украины в Закарпатской области Виктора Русина. Ему инкриминируют похищение и подделку избирательных документов при исполнении служебных обязанностей, а также целый ряд других преступлений, совершенных на выборах мукачевского городского головы.

Кстати, Григорий Суркис также женат вторично. Его супруга Татьяна Владимировна появилась в жизни Суркиса, когда дочь Светлана уже ходила в школу. В начале 2000-х, они пытались разводиться. Но потом опять съехались. Тем временем Светлана развелась с Сашей Борисовым, вышла замуж за некого Станислава (по слухам, с криминальным прошлым) и в дополнение к сыну Алексею родила дочь.

Тигипко и ТАС Бизнес Сергея Тигипко был во многом семейным. Даже название его финансовой мини-империи ТАС – это инициалы дочери: Тигипко Анна Сергеевна. Натальи Тигипко – первая жена Сергея Леонидовича, сейчас управляет медицинской клиникой ТАС и газетой «Экономические известия». Банковский и страховой бизнес отошел к Сергею Леонидовичу. При этом до последнего момента Наталья проходит учредителем в фирме под названием «Страховая группа "ТАС», которая в свое время купила 100% акций дочернего банка "Societe Generale". Всего бизнес Тигипко включает две страховые компании "ТАС" (бывшие СК "Приват-Полис" и "Международная страховая группа"), "ТАС-инвестбанк" (бывший "Societe Generale - Украина"), "ТАС-комерцбанк" (бывший Киев-приват"), машиностроительное предприятие "Камет-ТАС" (раньше просто "Камет"), завод "Днепрометиз" и ООО "ТЕКO" (два последних - в Днепропетровске). Наталья Ивановна некоторые время назад была председателем наблюдательного совета «Днепрометиз».

На Виктории Лапотовской Тигипко женился в разгар избирательной кампании. И, покинув штаб Януковича, уехал в свадебное путешествие по Европе. Отец Виктории, по некоторым данным, контролирует рынок биотуалетов. Она якобы тоже участвует в семейном бизнесе.

Шаров и каолин У еще одного «трудовика» Игоря Шарова есть не только трудолюбивые братья, с помощью которых он практически полностью контролирует все сферы бизнеса в городе Кировограде, но и супруга Виктория Васильевна, вторая жена Игоря Федоровича и мать их совместного ребенка – дочери Маши. Виктория Васильевна, в прошлом массовик-затейник в пединституте является учредителем вместе с Анатолием Безухом (ныне глава корпорации "Укрстройматериалы") в фирме «Евразия трейдинг ЛТД». Эта фирма контролирует отечественный рынок каолина.

Пинзеник и недвижимость Первую супругу Виктора Пинзеника зовут Ульяна, она была его односельчанкой и родила ему двух дочерей – Ольгу и Юлю, которых он после развода забрал в Киев, но потом они вернулись к матери.

Мария была его студенткой. Потом Виктор Михайлович пригласил ее работать во Львовский институт менеджмента, который он возглавлял. Они поженились и родили Вову. Сейчас Мария связана с бизнесом. В прессе муссировались слухи о том, что у чиновника-реформатора есть своя доля в предприятиях ОАО “Украинская недвижимость” и ЗАО “Новая Агора”. Кстати, в последнем предприятии вроде бы есть и доля Сергея Терехина: экс-министра экономики, с которым Виктора Михайлович расходится нынче по идейным соображениям. Так вот, по слухам, эта и некоторые другие структуры оформлены на Марию Романовну.

Рыбачук и муза

Инна Кузьминична вышла за Олега Борисовича, когда оба были в разводе после первых скоропалительных браков. Они вместе уже много лет, поэтому в политбомонде мало кто догадывается, что их брак не первый. Инна окончила Киевскую консерваторию, отделение фортепьяно. По ее словам, познакомилась с Олегом в кафе «Дивосвіт» в Пассаже. У них двое детей – Анна и Станислав. Крепкая, веселая семья живет в доме в Плютах, который Рыбачук показывал журналистам.

Волков и охота

Александр Михайлович Волков был довольно долго женат на Алле Петровне: простой, но сообразительной женщине, на которую был оформлен почти весь его бизнес, в том числе и скандальные бельгийские счета. После развода в начале 2000-х, он купил жене новую квартиру на Красноармейской (взамен квартиры на Малышко), оставил машину с водителем, а сам вместе с Майей переместился в особняк на Осокорках. Слева – футбольное поле, за которым блестит куполами семейная церковь Александра Михайловича. Вокруг дома – небольшое озеро, оно просто кишит рыбой. Майя – в недалеком прошлом светская дама, ее хорошо знают многие представители бомонда. Не певица, и не актриса. Просто дама. Майя как и муж увлеклась охотой, ездила с ним в Африку. Год назад у Волкова родился третий ребенок – дочь Диана. В честь богини охоты, наверное…

Плющ и уколы Иван Степанович Плющ женился второй раз, после того, как его семью постигло несчастье. Тогда он работал зампредом Верховной Рады. В 1991-м убили его единственного сына Вадима. Тот якобы занимался челночным бизнесом. Увлекался каратэ. По версии следствия, его изрубил в собственной квартире висевшей на стене шашкой выходец из пролетарской семьи, известной на заводе «Арсенал» династии. Парня приговорили к расстрелу. Все это глубоко потрясло мать, и она фактически лишилась разума. Длительное лечение не дало результатов, покой первая супруга бывшего спикера обрела в монастыре. Это позволило Ивану Стапановичу вступить во второй брак. И через несколько лет он нашел достойную спутницу жизни. Ее зовут Светлана. По слухам, работала медсестрой в 4-ом управлении, делала Плющу уколы. Сегодня его дочь Доминика собирается идти в школу.

Кстати, соратник Плюща по одноименному блоку – лидер НРУ Юрий Костенко также женат второй раз. Его супруга Ирина Перешило – журналист, трудилась в офисе РУХа, потом перешла в киевское бюро «Радио Свобода».

Пинчук и его Франчук Наверное самая обсуждаемая в прошлом пара истеблишмента – это Виктор Пинчук и Елена Франчук – дочь Леонида Кучмы. Для обоих это второй брак. Первая жена Пинчука Елена Аршава работает в «интерпайповском» банке «Кредит-Днепр» на руководящей должности. От брака с ней есть взрослая дочь Маша, проживающая в Англии. Игорь, бывший муж Елены Франчук, также женат. Его супруга, по слухам, в прошлом фотомодель, воспитывает двух сыновей – 5 и 3 лет.

Ольга Ялинка