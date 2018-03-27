10 бывших, 8 новых и 8 – еще непонятно

Как складывается ситуация в областных центрах страны после выборов? Кому доверили жители областных центров руководить жизнью родных городов?

Как и вся избирательная кампания, выборы городских голов некоторых крупных городов страны не обошлись без скандалов.

Так, 27, марта Симферопольский горизбирком признал выборы мера столицы Крыма недействительными.

Новозаводской районный суд Чернигова запретил оглашать официальные результаты выборов мера Чернигова и признал их не соответствующими требованиям закона. Кандидат на этот пост от Соцпартии Николай Рудьковский, по предварительным итогам набравший наибольшее количество голосов, теперь будет доказывать свою правоту в суде.

Житомирская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение о проведении в Житомире повторных выборов Житомирского городского головы. Как отметили в ТИК, данное решение принято в связи с доказанностью фактов многочисленных нарушений закона о выборах.

Опротестованы в судах различных инстанций результаты выборов городских голов в Луцке, Кировограде, Хмельницком и Черкассах.

Так или иначе, а избирательные баталии в этих городах будут продолжены.

Не менее скандальными оказались и результаты выборов городского руководителя в Киеве. В то время как основными фаворитами предвыборной гонки на протяжении всей кампании являлись Александр Омельченко и Виталий Кличко, киевляне отдали свои голоса банкиру Леониду Черновецкому. По результатам подсчета 100% голосов он, с результатом 31,83% голосов избирателей, победил на выборах. Напомним, что за место городского головы боролись 39 кандидатов.

Поменялась власть и в Харькове, где победу одержал представитель Партии регионов Михаил Добкин, за которого проголосовали 309413 харьковчан. Не смог удержаться в кресле на новый срок бывший мер города Владимир Шумилкин. За должность городского головы в Харькове сражались двадцать восемь участников. Тринадцать шли от партий, пятнадцать — самовыдвиженцами.

Закончился период полуторагодичного «безголовья» и на родине Президента Сумщине. Отправив в отставку бывшего мера Владимира Омельченко еще в январе 2005 года, Сумской горсовет так и не смог назначить выборы нового мера, и его обязанности исполнял секретарь совета Сергей Клочко. Однако пребывание у власти не прибавило ему авторитета в глазах горожан, которые отдали свои голоса за представителя общественной организации «Ночной дозор» Геннадия Минаева. Молодой предприниматель и общественный активист опередил ближайшего соперника почти на 17 %. Всего на этот пост в Сумах претендовало 28 кандидатов.

Новые лица пришли во власть в Ужгороде, Ивано-Франковске, Луганске, Львове и Тернополе.

Наиболее благополучным стал исход выборов для руководителей Полтавы и Днепропетровска. Представитель народного блока Литвина Анатолий Кукоба, набрав 43% голосов избирателей и обогнав 9 своих конкурентов, вновь стал мэром Полтавы. Городским председателем Днепропетровска в третий раз переизбран беспартийный Иван Куличенко. Он получил свыше 58% голосов избирателей. Его ближайший соперник на выборах набрал всего 11 % голосов.

Сохранил свою должность и представитель партии Регионов нынешний мэр Донецка Александр Лукьянченко. На выборах мэра Одессы и Ровно были переизбраны действующие мэры Эдуард Гурвиц и Виктор Чайка. На очередной срок избраны городские головы в Николаеве, Виннице, Запорожье, Херсоне и Черновцах.

Всего же 10 мэров областных центров избраны на свой пост повторно, в 8 областных центрах хозяин сменился, а в 8 сражение за пост городского головы будет продолжено.

Каковы бы ни были результаты выборов городских председателей в крупных городах, им придется работать в новых условиях многопартийности городских советов, что значительно ограничит сферу их влияния и заставит искать взаимопонимание не только с каждым депутатом в отдельности, но и с фракциями, связанными императивным мандатом.

Областной центр Кто стал мэром Произошла ли смена власти Партийная принадлежность Винница Владимир Гройсман нет НСНУ Днепропетровск Иван Куличенко нет б/п (поддержка БЮТ) Донецк Александр Лукьянченко нет Партия регионов Ужгород Сергей Ратушняк да Блок Литвина Запорожье Евгений Карташов нет б/п Ивано-Франковск Виктор Анушкевичус да УНП Киев Леонид Черновецкий да Блок Черновецкого Луганск Сергей Кравченко да Партия регионов Львов Андрей Садовый да Пора-ПРП

Николаев Владимир Чайка нет Одесса Эдуард Гурвиц нет НСНУ Полтава Анатолий Кукоба нет Блок Литвина Ровно Виктор Чайка нет НСНУ+СП Сумы Геннадий Минаев да б/п Тернополь Роман Заставный да НСНУ Харьков Михаил Добкин да Партия регионов Херсон Владимир Сальдо нет б/п + поддержка Партии регионов Черновцы Николай Федорук нет БЮТ

Симферополь, Житомир, Хмельницкий - выборы недействительны

Луцк, Кировоград, Черкассы, Чернигов - выборы опротестованы судом