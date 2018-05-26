Принуждение к отставке

Открывая весенний политический сезон, спикер парламента Владимир Гройсман сообщил, что, после трехнедельных консультаций "различных политических сил на разном уровне", хороших политических новостей, увы, не имеет. "К большому сожалению, на сегодня нет решения по выходу из политического кризиса, который сложился", - сказал он и добавил, что диалог все же следует продолжить.

В принципе, председатель Верховной Рады не сообщил ничего нового. К тому же, накануне о тупике в урегулировании политического кризиса заявил и премьер-министр Арсений Яценюк. Спич главы правительства сводился к тому, что сам кризис – искусственный. А выходов из ситуации два: либо президент и его блок поддерживают действующее правительство, или берут всю ответственность на себя и представляют новый Кабмин. Действующие премьер и министры, мол, за кресла не держатся, но попробуйте их с насиженных мест сковырнуть.

По словам лидера фракции "Народный фронт" Максима Бурбака, в "НФ" считают, что из политического кризиса существует два варианта выхода. Первый - восстановление коалиции, усиление действующего состава Кабмина, тесное взаимодействие всех демократических сил. Второй – "Президент Украины и его фракция, которая является крупнейшей в Верховной Раде, берут на себя ответственность и представляют новый состав Кабинета министров, нового премьер-министра, новую программу, а не предвыборные лозунги, и проводит переговоры с парламентскими силами относительно поддержки другого правительства и альтернативной программы".

Фарс вместо процедуры

Таким образом, очевидная "смерть" Кабмина "камикадзе" уже давно превратилась из стандартной процедуры в затянувшийся фарс. Публичные склоки между президентской и премьерской командами длятся уже который месяц, но результата в виде доукомплектования правительства либо переформатирования Кабмина после перезагрузки коалиции, как не было, так и нет. Третий вариант выхода из политического кризиса – еще одни досрочные выборы Верховной Рады – пока не стал важной частью повестки дня.

Напомним, депутаты заговорили о начале сбора подписей под проектом постановления о выражении недоверия Кабмину во главе с Яценюком стартовали в начале декабря 2015 года. Пока кулуары Верховной Рады бурлили слухами, а правительство готовилось к отчету о проделанной за год работе (11 декабря), не приняв который парламент запустил бы процедуру освобождения министров от должностей, официально в коалиции идею возможной отставки отрицали. В пропрезидентской и в пропремьерской политических силах поддерживали вариант переформатирования Кабмина, которое сводилось бы к заполнению свободных вакансий в правительстве и некоторой перетасовке сфер влияния.

Впрочем, в январе градус недовольства правительством вырос настолько, что необходимое количество подписей под инициативой о недоверии Кабмину были собраны. Более того, тут же выяснилось, что выступление правительства в Раде 11 декабря отчетом Кабмина о проделанной работе не было. Поэтому, мол, парламент готов выслушать правительство заново. К середине февраля тему принятия резолюции о недоверии Кабмину не обсуждал только ленивый. Но месяц назад, признав неудовлетворительной работу Кабинета министров, за постановление об отставке Кабмина Яценюка не проголосовало необходимое количество депутатов. Коалиция, и так существующая только на бумаге, окончательно посыпалась. А президент заявил о необходимости полной перезагрузки правительства.

Популизм вместо законности

Закрытые дискуссии и подковерные торги продолжались почти месяц. Однако удобоваримого результата для каждого из политических игроков это не принесло. В понедельник некоторые фракции в унисон заговорили о возможности повторно рассмотреть проект постановления о недоверии правительству. Так, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, в традиционной для нее манере, отметила, что в парламенте есть соответствующий проект постановления, который прошел рассмотрение в комитетах, и "я прошу первым вопросом необходимо его ставить в повестку дня". А кто не проголосует, будет нести "персональную ответственность за все, что происходит в стране".

В свою очередь, лидер фракции "Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко добавил: "Я допускаю, что это постановление может быть рассмотрено в ближайшее время".

Вместе с тем, острое желание пустить-таки Яценюку "пулю в лоб" разбивается об украинское законодательство. После провального голосования в феврале, сколько бы фракции разных мастей не регистрировали новых проектов постановлений о выражении недоверия правительству, голосовать за этот вопрос повторно на текущей сессии депутаты не могут. "Статья 87 (Конституции Украины – УНИАН) гласит, что вопрос о выражении недоверия правительства выносится не более одного раза в течение одной сессии Верховной Рады", - констатирует профессор права, конституционалист Виктор Мусияка.

Единственный законный вариант отправить Кабмин "камикадзе" в небытие в ближайшее время – "уломать" премьера написать заявление об отставке. Именно этот сценарий и пытаются сегодня разыграть. К слову, Луценко об этом "тонко намекнул" премьеру: «Я высоко ценю мастерство Яценюка улавливать политический момент. Он его демонстрировал во все времена и при всех властях. Думаю, что сейчас он может уловить этот политический момент: его правительство не поддерживает ни общество, ни парламент… Относясь с уважением к самому премьеру, к тому, что он сделал, к членам КМУ, я считаю, что лучший вариант был бы - его самостоятельное правильное решение, никто из нас не имеет вечных должностей". "Как только мы получим заявление об отставке премьер-министра, мы внесем следующую кандидатуру. И мы давно ждем этого момента. У нас есть и кандидатура, и программа, и голоса", - заявил Луценко.

Однако на уточняющие вопросы о конкретных персоналиях, в пропрезидентской фракции озвучивают только общие фразы, что "на смену правительства Яценюка должно прийти технократическое правительство".

Кандидаты в "камикадзе"

Тему отсутствия потенциальной кандидатуры нового премьера политики стараются обходить стороной уже который месяц. В конце прошлого года в числе альтернатив Яценюку назывались то Юлия Тимошенко, то Наталия Яресько, то Михаил Саакашвили. Сейчас к этому сомнительному списку добавились фамилии спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана и мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового…

В понедельник на Банковой сообщили, что видят три варианта развития событий и даже открыто назвали несколько фамилий. Первый – технократическое правительство, когда Яценюка в должности сменит нынешний министр финансов Наталия Яресько. Второй – политическое правительство, когда Яценюка может сменить мэр Львова Андрей Садовый. И третий – любое другое правительство вокруг любых других кандидатур на должность премьера, за которого Верховная Рада найдет 226 голосов. "Президент готов работать с любым кандидатом, которого предложит коалиция", - отметил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Что же касается отсутствия самой коалиции, Цеголко сообщил, что для формирования нового Кабмина необходимо новое парламентское большинство. Главные критерии работы оного: "сохранение проевропейского курса и ускорение реформ".

В то же время, спикер Верховной Рады продолжает настаивать, что, несмотря на факт выхода из коалиции трех фракций, в ней насчитывается 237 депутатов (их подписи из-под коалиционного соглашения не отозваны), поэтому говорить о распаде коалиции, формально, оснований нет. Другими словами, ситуация такова: коалиции фактически нет, но, поскольку на выборы фракции идти не желают, видимость существования парламентского большинства сохраняется. Причем, сохраняют эту видимость, в основном, пропрезидентская и пропремьерская политические силы. Вместе с тем, это подобие коалиции, силами пропрезидентской фракции, всячески высказывает в телеэфирах недоверие правительству. Однако фактически выразить это недоверие голосованием в 226 голосов (к тому же, повторно, в обход законодательства), не может, а поддерживать правительственные законопроекты в сессионном зале – не хочет.

… На сегодняшний день, все потенциальные преемники Яценюка так или иначе отрицают свою заинтересованность занять кресло главы правительства. Некоторые понимая, что за их кандидатуры в парламенте не наберется голосов. Некоторые взвешивая, нужно ли им портить электоральные рейтинги работой в исполнительной власти, если вдруг выборов в ближайшей перспективе не избежать. Некоторые оценивая, насколько синица в руке (кресло премьера) может быть перспективнее журавля в небе (потенциального кресла президента).

Татьяна Урбанская