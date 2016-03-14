СМИ раскрыли план Б Украины по Донбассу: лишение боевиков гражданства и референдум по ОРДО/ОРЛО

Первый - выполнение Минска в обмен на продолжение санкций, передает Лига.Новости.

Второй план предполагает, что ЕС ослабит или отменит санкции против РФ. Третий вариант известен, он был озвучен еще до подписания Минских соглашений - война за оккупированную часть Донбасса.

Давление европейского бизнеса, по словам высокопоставленных собеседников издания, заставляет Париж и Берлин публично действовать решительнее, призывая Россию и Украину к прогрессу. Формально от Москвы требуют больше, но ослабление или продление санкций привязывают именно к существенным уступкам Киева.

Впрочем, если нет выполнения базовых пунктов Россией - нет и выборов, нет амнистии, нет особых статусов. И если это условие не устраивает союзников в ЕС (официально Вашингтон заявил, что выборы на Донбассе нельзя проводить до вывода российских войск и возврата захваченной границы), то Украина готова смириться со слабой позицией Евросоюза, сохранив при этом поддержку Вашингтона.

"Без прогресса со стороны России мы не пойдем на эти выборы. Это лишено смысла. Прогресс мы видим, как минимум, в том, чтобы Москва начала выполнять базовые пункты соглашений. Но даже этого нет. Продолжается стрельба, люди продолжают гибнуть. Ну и какие могут быть выборы, пока в подвалах продолжают удерживать заложников?"- говорит собеседник издания в АП.

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Один из ключевых переговорщиков от Украины прямо и дословно ответил на вопрос о будущем минских соглашений: "Либо будет по-нашему, либо не будет никак". По словам высокопоставленного чиновника, план Б - это целая цепочка решений, которые прогнозировано негативно будут восприняты на Западе, но будут наверняка позитивно встречены большей частью украинского общества. Последовательность этих действий может быть разной - в зависимости от ситуации.

Но в случае решения ЕС ослабить или снять санкции с РФ она может выглядеть следующим образом: формально Украина продолжает участвовать в Минских переговорах, но они будут длиться годами; линия разграничения на Донбассе де-факто становится полноценной границей; закон о террористических организациях; закон о поражении в правах за преступления против основ национальной безопасности (террористов лишат гражданства); всеукраинский референдум о будущем отдельных районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных РФ.

Сразу два высокопоставленных источника в МИД и АП подтвердили ЛІГА.net информацию о том, что идея с законом о лишении гражданства террористов (по модели Франции), одна из версий которой была законодательно изложена еще в конце 2014 года (N1297) - снова становится актуальной и прорабатывается специалистами.

"Мы столкнемся со шквалом критики из ЕС. Потому речь идет именно о запасном плане, альтернативном. Но мы к нему готовы. Так что если кто-то говорит, что альтернативы нет - она есть. Она всегда была. Но всему свое время", - говорят на Банковой.

Цель запасного плана в том, чтобы любые попытки России влиять на внутренние процессы в Украине через интеграцию Донецка и Луганска потерпели крах. В то же время Украина выносит проблему оккупированных районов Донбасса за скобки и откладывает возвращение захваченных территорий до более подходящего времени.