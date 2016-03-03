Завтра Порошенко соберет заседание БПП: обсудят судьбу коалиции и Кабмина - СМИ

Об этом сообщил информированный источник во фракции БПП, передает Сегодня.ua.

По его словам, заседание планировалось на сегодня, однако потом было решено перенести его на 18.00 4 марта.

Главный вопрос, который планируется рассмотреть, – существование коалиции и переформатирование правительства.

Читайте такжеЯценюк срочно покинул заседание правительства со словами "Я к Порошенко"Как сообщал УНИАН, 17 февраля фракция "Батькивщина" в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции. 18 февраля о выходе из коалиции заявила и фракция "Объединение "Самопомич". Также из состава коалиции вышли четверо депутатов межфракционного объединения "Народный контроль".

26 февраля руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что на следующей неделе руководители парламентских демократических фракций должны начать переговоры о создании новой коалиции в Верховной Раде под новое правительство.