Чем займутся бывшие (продолжение)

Виктор Мусияка (“Вперед, Украина!”) будет играть в шахматы с компьютером

Наша партия не пойдет на политическое дно. Мы будем заниматься партийной перестройкой, потому что, считаю, общество очень быстро почувствует дефицит профессиональных кадров. Политическое затмнение пройдет, и вернется спрос на опытных специалистов.

Лично я – профессор, преподаватель Киево-Могилянки, поэтому без работы не останусь. Я уже несколько лет каждую неделю езжу на Петровку, покупаю книжки - по юриспруденции, экономике, управлению, но все нет времени их читать. Поэтому сейчас засяду за чтение. Кроме того, подтяну свой шахматный уровень. Вообще-то, я КМС по шахматам, но последние два года шахматные чемпионаты в парламенте не проводились, поэтому не было стимула заниматься этим спортом. А теперь есть время и вдохновение для этого. У меня есть несколько наборов шахмат - янтарные, купленные в Прибалтике, гроссмейстерские. А еще мне понравилось соревноваться с компьютером. К сожалению, он меня обыгрывает, но скоро я его догоню.

Владимир Бондаренко (ПОРА-ПРП) будет собирать грибы в Карпатах Я не очень грущу, что не попал в парламент. У нашей политической силы довольно большая фракция в Киевсовете, эта работа мне не чужая, поэтому в политической сфере я себя реализую. Но, признаюсь, хотел бы отдохнуть, я руководил городским штабом Виктора Ющенко в 2002 году, потом активно работал во время президентской кампании, теперь на этих выборах. Выборы это всегда грязь...

За это время у меня родилось несколько внуков. И только теперь я нашел время заглянуть им в глаза и понял, что таким образом я также познаю мир. Я – президент федерации по классической гребле, кстати, я сам создал более чем сорок клубов гребли и парашютного спорта. Классической греблей я заниматься не буду, это серьезный спорт, но походить на лодке – с удовольствием. Благодаря этому увлечению я хорошо знаю проблему столичных и пригородных заливов, и сделаю все, чтобы сохранить их для спорта и отдыха.

А позже планирую поехать в Карпаты - собирать грибы.

Юрий Костенко (УНП) будет покорять Гималаи Возглавляемая мной партия будет готовиться к следующим выборам. Сначала мы проанализируем причины поражения, проведем реформы, создадим план работы и начнем работать. Партийная конкуренция будет расти, а на правом фланге я вижу пока только одну политическую силу – нашу. У меня в следующие четыре года есть два направления работы. Первый – концепция создания государства, потому что наша концепция 1992 года не была рассчитана на клановую систему, сложившуюся в Украине, значит, мы должны усовершенствовать и модернизировать ее. Кроме того, мы должны создать программу развития государства и экономики, начиная от сельского хозяйства, заканчивая энергетикой. Я также хотел бы изучить опыт партийного развития польской Правицы - правой партии, которая после своего предыдущего поражения переживает расцвет. Еще планирую перечесть книгу “Україна - козацька держава”, это фолиант весом килограмм пятнадцать, который содержит всю историю Украины с анализом ошибок.

И как заядлый альпинист собираюсь в этом году побывать в Гималаях.