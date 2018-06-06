Вехи недели. Сохранение Яценюка, страсти по коалиции и спекуляции на Майдане

Борьба правительства за сохранение своих позиций увенчалась победой. Пирровой. Иначе сложно охарактеризовать ситуацию, в которой работа Кабинета Министров за прошлый год была признана неудовлетворительной, а Арсений Яценюк сохранил свой премьерский портфель исключительно за счет подковерных договоренностей. Не уверен, что увольнение главы правительства вызвало бы всенародное ликование, но сохранение правительства в нынешнем, не блещущем эффективностью составе повергло многих в уныние, не стали исключением и некоторые министры. Арсений Петрович привычно обещает доукомплектовать Кабмин без учета интересов олигархов, готов переподписать коалиционное соглашение, но каким образом он намерен выстраивать в нынешних условиях отношения с депутатским корпусом – далеко не очевидно.

Хотя Яценюк утверждает, что Петр Порошенко не призывал его к отставке, это не совсем так. Глава государства выступил с призывом для восстановления доверия к власти покинуть свои должности и к премьер-министру, и к генеральному прокурору, причем последний не посмел ослушаться, и оперативно подал заявление об отставке. До этого Виктор Шокин уволил своего излучавшего имидж реформатора заместителя Виталия Касько по собственному желанию, чем сильно огорчил американского посла Джеффри Пайетта. Петру Алексеевичу определенно не везет с генеральными прокурорами, и сейчас он получил шанс поломать негативную для себя традицию назначения неэффективных верховных служителей Фемиды.

Сохранение Яценюком премьерского портфеля вызвало адекватную в общем реакцию внутри парламентской коалиции. И раньше игравшие роль внутренней оппозиции фракции «Батькивщина» и «Самопомощь» объявили о выходе из рядов «Европейской Украины», чем породили дискуссию о ее существовании. Напомню, что наличие коалиции – важный фактор стабильности законодательного органа в парламентско-президентской республике, каковой и является Украина.

Неожиданную возможность для повышения своей политической значимости получила Радикальная партия Ляшко. Именно эта фракция, склонная к захлестывающему популизму, получила возможность триумфально вернуться в коалицию и спасти ее от распада, а страну – от досрочных парламентских выборов, не очевидных, но вероятных при нынешнем развитии ситуации.

Поскандалив всласть, парламентарии разъехались до середины марта, словно и нет в стране кризиса. Об их халатности вспомнил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, обративший внимание на то, что отказ Верховной Рады от создания Государственного бюро расследований может привести с 1 марта к приостановлению расследования обстоятельств убийства Небесной Сотни. Стоит ли удивляться, что в день ее памяти паломничества парламентариев на Майдан не наблюдалось.

Зато в центре Киева уверенно чувствовали себя другие люди, одетые в камуфляж по последней моде. Одни с переменным успехом пытались громить отделения банков с недостаточно украинскими корнями, другие под маркой «Революционных правых сил» заявили о продолжении Майдана, выдвинув попурри из патриотических и популистских требований. Киевляне в массе своей на выступление отреагировали спокойно, что является хорошим показателем искренности намерений новоявленных «революционеров».