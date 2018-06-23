Почему Путин рассыпался в комплиментах Тимошенко и почем будет газ для Украины?

Похоже, правы оказались те из экспертов, которые не ожидали каких-то конкретных результатов от встречи премьер-министров Украины и России Юлии Тимошенко с Владимиром Путиным по вопросу газовых поставок на 2009 год. Однако практически никто из них не предчувствовал, что новый глава российского правительства может продемонстрировать столь радужный прием своей украинской коллеги.

Особенно знаковым видится весьма неожиданная похвала Путиным правительства Тимошенко за текущие расчеты по газу. Он, в частности, отметил, что «впервые между российскими поставщиками и украинскими получателями в энергетике нет долгов по текущим платежам». А ведь мог бы российский премьер и промолчать об этом... Тем более что, как следовало из другого его высказывания, сейчас еще существуют долги за газ с прошлых лет?

Ющенко предписал Тимошенко, чего требовать от России

Вряд ли нужно говорить, что вопрос стоимости импортного газа на 2009 год имеет огромную важность для Украины. Поскольку если предположить, что Киеву придется с 1 января платить за газ по европейским ценам, то отечественная экономика в следующем году может лечь на обе лопатки. Это прекрасно понимают руководители и украинского, и российского правительств.

Поэтому еще накануне визита Юлии Тимошенко в Москву с обеих сторон границы прозвучали комментарии от многих видных политиков. Президент Украины Виктор Ющенко посчитал необходимым даже дать открытое напутствиеглаве правительства. В котором, впрочем, кроме благих общих пожеланий – как то: скорейшее согласование новой цены (желательно до 15 сентября), фиксация объемов импорта и транзита газа, участие украинской стороны в переговорах со среднеазиатскими странами – ничего, по сути, не содержалось.

А вот один такой неконкретный пассаж из газовых директив Ющенко просто удивил. Президент порекомендовал премьер-министру добиваться, чтобы «цена была не политическая, а экономическая». В то время как экономическая цена всем известна – это рыночная цена, которую платят России за газ европейские государства. Выходит, Виктор Ющенко хочет уже со следующего года европейской цены на импортный газ для Украины?

Кстати, точно такое же впечатление создалось и после переговоров в начале июня Ющенко с Медведевым. Как тогда сообщил руководитель МИД РФ Сергей Лавров, Виктор Ющенко на встрече с российским коллегой заверил, что Украина хочет быстрей перейти на рыночные цены на газ. «Такая позиция объективна, мы ее разделяем», - рассказал Лавров и пояснил, что цена для Украины в этой связи вырастет в 2009 году вдвое.

Ашхабад показывает зубы Москве

Нужно отметить, что такого же мнения – о необходимости резкого повышения цены на газ для Киева в следующем году – придерживаются также среднеазиатские государства, газ из которых и импортируется Украиной. Известно, что главы «Газпрома», НК «КазМунайГаз», НХК «Узбекнефтегаз» и ГК «Туркменгаз» на встрече в Москве в марте 2008 года решили со следующего года перейти на европейские цены поставок топлива, добываемого ими. При этом основным поставщиком газа в Украину является Туркменистан – на его долю приходится около 42 млрд. куб. м. из 50-55 млрд. ежегодного украинского импорта, остальное идет из Казахстана и Узбекистана.

У Президента же Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в последнее время есть весьма веские основания вести сильную игру на газовом рынке – в Ашхабад не иссякает поток западных делегаций. Не обходит своим вниманием это государство даже правительство США, в долгосрочной перспективе которого присутствует собственный расчет на богатый нефтью и газом Каспийский регион. Кроме того, США активно поддерживает сегодня Европу, упорно склоняя центрально-азиатские страны присоединяться к газотранспортным проектам, альтернативным российским, первым из которых является Nabucco. Очень сильным козырем Ашхабада является также строящийся сейчас газопровод в Китай с пропускной мощностью в 30 млрд. куб. м., который начнет функционировать уже в 2009 году.

С учетом, по-видимому, приведенных обстоятельств Бердымухамедов даже позволил себе не принять Алексея Миллера, приезжавшего 3 июня в Туркменистан еще в качестве главы правления "Газпрома" с целью договориться об условиях поставки природного газа в Россию в 2009 году. Как поведало туркменское издание «Гундогар», Миллеру ничего не оставалось, как дипломатично заявить по окончании встречи с руководством туркменского ТЭК, что «Газпром» отнесся к решению Ашхабада с 2009 года определять цену на туркменский природный газ по рыночной формуле - с учетом конъюнктуры, складывающейся на мировом рынке энергоносителей - «с пониманием». Произошедшая трансформация «понятий» расценивается экспертами как большой плюс Ашхабаду, поскольку ранее в «Газпроме» утверждали, что никаких оснований для корректировки цены на туркменский газ нет.

При этом в издании подчеркивается, что согласно контракту, заключенному в сентябре 2006 года с прежним туркменским лидером Сапармуратом Туркменбаши (Ниязовым), концерн должен был закупить у ГК «Туркменгаз» с сентября 2006 года по конец 2009 года. 162 млрд. кубометров газа по фиксированной цене — 100 долларов за тысячу кубометров. Однако теперешнему лидеру туркмен Гурбангулы Бердымухамедову удалось изменить условия контракта в части цены уже с начала текущего года. С 1 января туркменский газ подорожал на 30 долларов, а с 1 июля отпускная стоимость увеличится уже до 150 долларов за тысячу кубометров.

Таким образом, переговоры с Ашхабадом по цене его газа на 2009 год представляются довольно сложными, и предсказывать их возможный исход сейчас, очевидно, рано. Ясно лишь одно – президент Туркменистана будет добиваться как можно более высокой цены.

Вероятно, именно в связи с пониманием этого обстоятельства Алексей Миллер и заявил 27 июня о печальных перспективах для Украины. «В случае если договоренности со Среднеазиатскими странами будут достигнуты о покупке газа на основании среднеевропейских цен, то цена на газ для Украины будет более $400», - сообщил, в частности, он.

Украине непременно требуется адаптация

Но совершенно понятно и другое. Задача украинского правительства заключается сегодня именно в том, чтобы добиться как можно более продолжительного периода перехода на европейские цены. Поскольку только так украинская экономика может избежать глубокого шока. Причем, Киеву, в принципе, не важно, будет ли газ среднеазиатским или российским.

В этом плане вероятны несколько вариантов развития событий. Москва может предложить Киеву поэтапное повышение цены на газ с выходом на среднеевропейский уровень к 2011 году, как это сейчас, к примеру, предусмотрено договоренностями России с Беларусью и Молдовой. То есть – за два года. В этом случае импортный газ для Украины может подорожать в 2009, а потом и в 2010 годах на 30-40%.

Однако Украине, естественно, было бы предпочтительнее получить более длительную отсрочку. Как рассказал перед отъездом Юлии Тимошенко в Москву ее советник Александр Гудыма, и президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин «неоднократно говорили, что будут устанавливать для Украины 5-летний адаптационный срок перехода к среднеевропейским ценам» (Радио "Свобода").

И, что очень важно, Владимир Путин на встрече с Юлией Тимошенко подтвердил, что он также считает справедливым поэтапный переход Украины на среднеевропейские цены. «Нам бы хотелось, чтобы мы выходили на европейское ценообразование с Украиной постепенно», - заявил он, однако при этом опять таки подчеркнул, что «среднеазиатские поставщики газа высказали желание перейти на европейские цены на свою продукцию с января 2009 года».

В данном заявлении российского премьер-министра, по-видимому, и кроется главное. Да, Москва осознает правомерность настаивания Украины на отсрочке в переходе к среднеевропейской цене на газ. И наверняка Кремль смог бы убедить в необходимости этого руководство Туркменистана и других среднеазиатских стран. Но пойдет российское руководство на такие политические шаги лишь при определенных условиях, которые и были недвусмысленно обозначены Путиным во время встречи с Тимошенко.

Путин знает, в чьих советах не нуждается Тимошенко

Говоря о Черноморском флоте премьер РФ отметил, что мы «исходим из того, что есть соответствующее соглашение, ратифицированное обоими парламентами, и оно будет исполняться», а «односторонние действия в этом плане считаем деструктивными, разрушающими российско-украинские отношения». По поводу же возможности вступления Украины в Северо-Атлантический блок Владимир Путин заявил, что Россия «считает любое расширение НАТО контрпродуктивным с точки зрения обеспечения международной безопасности». «Никакие новые угрозы это расширение не устранит, создаст только новые разделительные линии», - подчеркнул Путин. Надо полагать, что поведение Украины по двум указанным направлениям и станет определяющим для российского руководства в его действиях по газовым вопросам.

Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Москве очень осторожно сообщила в ответ, что Украина собирается вступать в НАТО только после всеукраинского референдума, а Черноморский флот пробудет в Крыму до 2017 года, как это предусмотрено договором. О чем глава украинского правительства говорила Путину тет-а-тет известно, естественно, только им двоим.

Конечно, большое значение для Кремля имеют не только «правильные» обещания какого-то украинского политика по данным проблемам, но его политический вес сегодня, а также перспективы политического лидерства в Украине на ближайшее будущее. И, вероятно, Владимиру Путину, назвавшему украинского премьера «подрастающим, эффективным и очень популярным в своей стране политиком», Юлия Тимошенко показалась подходящей фигурой по этим критериям. Мало того, глава правительства РФ выразил уверенность, что Тимошенко «в посторонних советах не нуждается».

Юлия Владимировна же - правда, не в субботу в Москве, а в воскресенье в Киеве (на телеканале «1 + 1») - заявила, что во время ее встречи с Путиным таки была достигнута договоренность о постепенном переходе к европейским ценам на газ за несколько лет.

Вот такие довольно неожиданные и резонансные тезисы озвучили премьер-министры Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Теперь очень интересно будет узнать, как к ним отнесется Президент Украины Виктор Ющенко…

Юрий Глухов