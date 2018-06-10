Украинский интерес. Кнут и пряник из Берлина, пожелания в формате G-7 и повышенное внимание к Крыму

Встреча Ангелы Меркель и Петра Порошенко в Берлине принесла обнадеживающие для официального Киева результаты: канцлер Германии заявила, что санкции против России будут продолжаться до полной имплементации Минских договоренностей. Бундесканцлерин донесла свою позицию и до Владимира Путина, хотя Кремль постоянно открещивается от необходимости выполнять план урегулирования на востоке Украины. Но это только вершина айсберга: и Меркель Порошенко, и делегация немецкого Бундестага в Киеве – своим визави рассказывали о необходимости принятия закона о проведении выборов на Донбассе и внесении изменений в Конституцию Украины. Маневры с регламентом Верховной Рады – только тактический трюк, что и подтвердил практически каждый эпизод украинско-немецкого диалога.

Но не стоит сердиться на Берлин и его политическую позицию. В столице европейского экономического и политического лидера привыкли к необходимости выполнения договоренностей, и рассчитывают на аналогичный подход в исполнении Украины. Правда, при этом крайне сложно рассчитывать на взаимность в действиях России, что делает ситуацию тупиковой. Собственно, и положение дел на Донбассе не позволяет демонстрировать даже осторожный оптимизм.

Украинский правительственный кризис тем временем оказался в центре внимания послов G-7, встречавшихся с президентом, премьером и спикером парламента, дабы убедиться в управляемости ситуации в Украине. Заявление об отставке министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса дипломатическими представителями «Большой семерки» было воспринято как негативный сигнал для Украины. Заодно и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард намекнула, что с получением нашей страной нового транша кредита Фонда могут быть сложности. Объективно ситуация служит иллюстрацией к энергично продвигаемому Россией на международной арене тезису об Украине как failed state (несостоявшемся государстве), но виноваты в ней в первую очередь те, кто называет себя украинской элитой. Их неспособность поставить национальные интересы выше частных провоцирует новые и новые кризисы.

Тем временем Европейский Парламент принял резолюцию, которой призвал Совет ЕС увязать деоккупацию Крыма с отменой санкций против России. Европарламент обеспокоен состоянием дел с соблюдением прав человека, этнических и сексуальных меньшинств в Крыму. Российские медиа начали в привычной манере публично рассуждать о недостаточной силе этой резолюции. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании профильного парламентского комитета сообщил о заинтересованности нашей страны в создании формата «Женева плюс» для переговоров о деоккупации Крыма, в которых могли бы принять участие кроме Украины, России, США и ЕС представители Турции и международных организаций. Киеву необходимо более интенсивно использовать в своих интересах продолжающийся конфликт между Москвой и Анкарой. Дипломатическое противостояние Путина и Эрдогана продолжается, и последний публично увязал увеличение количества беженцев из Сирии с нарастающей интенсивностью российских бомбардировок.

Евгений Магда