Израиль - Украина: поддержать нельзя игнорировать

Несмотря на то, что Украина, вполне вероятно, готова была бы воспользоваться не только опытом Израиля в ведении масштабных антитеррористических операций, но и вооружением, которое Израиль мог бы поставлять для усиления украинской армии, главный объект желаний Украины – израильские беспилотники – пока остается несбыточной мечтой для украинских военных.

Посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски в недавнем комментарии УНИАН отметил, что «у Украины и Израиля есть очень хорошие перспективы во многих сферах, и мы будем реализовать их максимально». Однако отказался уточнять, насколько велика возможность усиления военно-технического сотрудничества между странами. По его мнению, эта тема не для обсуждения в СМИ.

«Мы полностью поддерживается территориальную целостность Украины, это неизменная позиция Израиля… Мы на сто процентов поддерживаем целостность Украины, но, в то же время, мы не можем ставить под угрозу наши отношения с Россией», - заявил дипломат.

Справедливости ради стоит отметить, что, декларируя поддержку целостности Украины, Израиль не поддерживает антироссийские санкции, а ряд израильских компаний продолжают вести торговлю с аннексированным Россией Крымом. Вместе с тем, по словам посла, правительство Израиля не может указывать частным компаниям, что им делать или чего не делать. «У нас четкая позиция по Крыму – мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Наша задача – довести до их сведения, что это наказуемо. Мы не даем рекомендаций частным компаниям», – добавил Белоцерковски.

Шантаж России

Экс-генконсул Украины в Стамбуле и Эдинбурге, председатель правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко считает, что Израиль в российско-украинском конфликте руководствуется собственными национальными интересами и ничем больше. По его мнению, Израиль пытается формулировать позицию, которая бы поддерживала территориальную целостность Украины, но не осуществляет никаких практических мер по реализации своей позиции. И это может быть связано с политикой шантажа России в отношении Израиля. «Россия предупредила Израиль, что те или иные шаги против интересов России будут компенсированы поддержкой террористических организаций ХАМАС, Хезболла, или поддержкой других группировок, предоставление противникам Израиля вооружения, которые могут серьезно изменить ситуацию с безопасностью в регионе и ее дестабилизировать», - отмечает дипломат.

Также среди деструктивных действий Российской Федерации, которые угрожают безопасности Израиля, эксперт называет военную интервенцию в Сирию. «Дестабилизация в Сирии угрожает безопасности Израиля. Россия понимает бесперспективность прямых угроз США и отыгрывается на их союзниках, пытаясь внести между ними раскол. Применяя угрозы против европейских стран, Россия «подсказывает» им отдаляться от США, так же с Израилем. Россия использует дестабилизацию в Сирии для давления на Израиль, чтобы он не делал определенные шаги, в том числе, и для Украины», - уверен он.

Впрочем, по мнению дипломата, несмотря на давление России на Израиль, Киеву все же следует стремиться к усилению военно-технического сотрудничества с Израилем, поскольку такие возможности есть. Богдан Яременко уверен, что если Украина заинтересована в таком сотрудничестве, то должна последовательно и настойчиво проводить линию на получении доступа к ресурсам, технологиям. В результате, на определенном этапе, это произойдет, убежден дипломат. «Давление России не останется основным аргументом навечно… Вода камень точит: Украина должна без каких-либо публичных объявлений пытаться получать нужный результат», - считает эксперт.

Геополитическая динамика

В свою очередь, политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отмечает, что Россия, независимо от позиции Израиля по Украине, может и дальше продолжать поставлять военную технику и вооружение противникам Израиля. Однако осторожная и выверенная линия поведения по отношению к российско-украинскому конфликту – правильная позиция с точки зрения национальных интересов Израиля. «Сейчас Израиль находится в тени, потому что Израилю нужна стабильность на Ближнем Востоке. Геополитическая динамика в этом регионе очень изменчива, она рискованная, поэтому Израиль заинтересован в стабилизирующих факторах и влияниях. И не случайно Израиль, как и США, которые тоже заинтересованы в стабилизации в этом регионе, вынуждены не полномасштабно, но, тем не менее, на уровне разведок, осуществлять координацию военных ведомств и сотрудничать с Россией на Ближнем Востоке. По Сирии, в частности», - считает эксперт.

По его словам, ключевой фактор политики на Ближнем Востоке – это военная сила. И Россия, несмотря на то, что, на сегодня, является уже «экономическим карликом», все еще остается военной супердержавой, «военным гигантом». В результате, Израиль должен чутко отслеживать отношения России и Ирана, России и Сирии, возможность поставок Сирии или Ирану российских зенитно-ракетных комплексов… Таким образом, по словам политолога, роль России на Ближнем Востоке несопоставимо значительнее и важнее для Израиля, нежели Украина и сотрудничество с ней.

«Поскольку у нас нет ближневосточной политики, Украина не игрок в той большой игре, которая разворачивается на Среднем и Ближнем Востоке, и которая во многом будет определять облик 21-го века не только этого региона, но мировой геополитической динамики… Израиль должен учитывать интересы России, поэтому он и балансирует между российской точкой зрения и украинской точкой зрения, не становясь исключительно на сторону одной из стран», - рассуждает Карасев.

«Израиль, в котором проживает 8 миллионов человек, находясь в окружении арабов, численностью в больше 100 миллионов человек, вынужден проводить осторожную дипломатическую линию и осторожную внешнюю политику, в том числе, на российском направлении», - добавил он.

Простой гешефт

В свою очередь, политолог-международник Тарас Чорновил не исключает, что одной из причин недостаточной поддержки Израилем Украины может быть внутреннее давление в самом Израиле. «Есть проблема внутренняя. Израиль – это страна переселенцев… Огромное количество людей, проживающих в Израиле, уехали и из России, и из Украины. Но последние никогда себя не воспринимали гражданами украинского государства, и, несмотря на то, что они всегда были определенной оппозицией к советской власти, нотки ностальгии по Союзу у них до сих пор имеются», - отмечает эксперт.

В результате, по словам Чорновола, эти люди, которые, после развала Советского союза, скептически относились к Украине как независимому государству, «сделали большие карьеры». «И, на сегодняшний день, являются не только избирателями, но и депутатами парламента, министрами… И они серьезно влияют на внешнюю политику Израиля», - считает он.

Кроме того, по его мнению, помимо ментальных, у многих израильтян существуют и экономические связи с Россией. «Очень многие бизнесмены Израиля имеют свои определенные контакты и завязки в России. Вместе с тем, те, кто хочет заниматься бизнесом в России, попадают под определенный контроль и под определенное влияние. Они знают, что им этот бизнес или прикроют и задушат, или создадут соответствующие нормальные условия и специальные преференции. Но, взамен, им нужно создавать определенное политическое влияние в Израиле», - уверен он.

Кроме того, на позицию Израиля относительно антироссийских санкций влияет и тот факт, что экономики стран, которые ввели ограничительные меры в экономических связях с РФ, также страдают. «Конечно, Израиль не хочет нести убытки. Хотя запас прочности экономики Израиля достаточно высокий, и он бы эти убытки выдержал бы не хуже, чем любая европейская экономика. Но смысл терпеть убытки из-за проблемы, которая для израильтян чужая и далекая? Особенно, если учесть, что Украина ничего не способна предложить Израилю взамен на антиросскийские санкции, а Россия за невведение может как-то отблагодарить. Поэтому здесь играет роль элементарный гешефт», - рассуждает он.

В этой связи, учитывая, что Израиль больше нужен Украине, чем Украина Израилю, отечественным политикам стоит подумать, какие именно совместные взаимовыгодные проекты мы могли бы предложить Израилю. И перевесят ли возможные плюсы от, к примеру, создания совместных украинско-израильских предприятий на территории Украины и поставка израильских беспилотников украинским военным, те минусы, которые Россия не преминет использовать против Израиля на Среднем и Ближнем Востоке.

Константин Гончаров