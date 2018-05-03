Глава МИД Литвы: "Сейчас только от Украины зависит, насколько быстро в реальности будет введен безвизовый режим"

Не так давно Дания предложила Европейскому Союзу для обсуждения документ, в котором выдвинут ряд предложений в отношении оказания помощи Украине. Каким может быть коэффициент полезного действия этого документа, зачем он нужен, и как вы его оцениваете?

Я очень положительно оцениваю этот документ, и не только этот документ. Сейчас очень важно понять происходящие процессы. Во-первых, вступил в действие договор о зоне свободной торговли, равно как и вступили в действие санкции России против Украины. Тут мы должны найти конкретные способы сотрудничества Украины с европейскими институциями для того, чтобы, с одной стороны, ослабить давление со стороны России, а с другой, говорить о более свободном потоке товаров из Украины в ЕС и об инвестиционном климате.

Нам надо выйти не только с сильной новостью о том, что ЕС будет помогать Украине, но и с очень конкретными инструментами. В этих и других документах можно найти много рационального.

Другой и самый главный элемент - это ситуация безопасности. Мы не должны сейчас путаться в приоритетах. Здравый смысл нам говорит, что самый первый приоритет – это безопасность, а потом уже все остальное.

Что должно идти первым? Реформы или безопасность? По-моему, безопасность. Потому что без безопасности невозможно проводить политические реформы, даже невозможно принятие решений.

Главный акцент ЕС должен поставить на безопасность и Россию, поскольку у России - ключи решения вопроса. У России, а не у сепаратистов. Если Россия будет отрицать участие в конфликте, как это происходит до сих пор, отрицать присутствие своих военнослужащих на украинской территории, вооружения и так далее, трудно надеяться на какой-то конструктивный дух переговоров.

А потому, исходя из проблем безопасности и реализации зоны свободной торговли, мы должны найти способы помощи Украине. Найти не только долгосрочные, но и краткосрочные проекты, выбрать те сегменты, которые актуальны для Украины сегодня. Например, такие как таможня или фискальные структуры, фито-санитария, ветеринарная служба… Есть очень конкретные сегменты, которые нуждаются в очень конкретной помощи, и где результаты будут видны уже в ближайшей перспективе. В эти сферы ЕС мог бы направить свои усилия и быть более эффективным.

Еще один момент, который мы должны подкорректировать – это потоки помощи, которые идут из ЕС. Мы должны направлять их не только в Киев, но и в регионы. Это то, чего раньше не было.

Вот такие моменты я бы выделил, комментируя не только этот датский документ, у нас есть больше идей. Но самое главное сегодня – это видеть эти проблемные блоки, к которым нам надо подойти очень конкретно.

Вы сказали о необходимости признания Россией ее участия в конфликте на Востоке Украины. Но сложившаяся ситуация длится уже достаточно долго. Существуют ли предпосылки полагать, что Россия может изменить свое мнение?

Предпосылок не так уж много, и рычагов не так уж много. Поэтому я и говорю, что надо максимально использовать то, что есть. Просто выбора другого нет.

Если говорить об облегчении давления со стороны России в экономической сфере, видите ли возможные рычаги давления на Москву в этой ситуации?

Пока рычаги давления – это санкции, которые существуют, других нет, и они будут пересмотрены в ключе выполнения или не выполнения Минских договоренностей.

Но я хотел бы вернуться не только к букве, но и смыслу этих договоренностей, потому что хочу подчеркнуть важность безопасности. Иногда говорят, что первыми должны идти политические реформы, а уже потом - контроль над границей и другие моменты, как это записано в Минских договоренностях. Я же говорю наоборот.

Если говорить о вопросе либерализации визового режима, сейчас достаточно активно циркулирует информация, что есть ряд стран, которые не поддержат данное предложение Европейской комиссии из-за коррупции в Украине. Как бы вы охарактеризовали ситуацию в настоящее время в самом ЕС среди стран-членов ЕС в отношении этого вопроса?

Нам не надо и нельзя изобретать новые механизмы или условия (введения безвизового режима, - УНИАН). Когда решение было принято, мы сказали, что есть домашнее задание, есть конкретные задачи, которые надо выполнить. Большинство из них как раз и связаны с антикоррупционной деятельностью. На этом и надо сосредоточиться.

Конечно, тут никто не надеется, что быстро получится искоренить такое зло, как коррупция. Особенно, в таких масштабах, в каких она существует в Украине. Но если будут работать структуры, которые уже учреждены, будет видна динамика.

Так что сейчас только от Украины зависит, насколько быстро в реальности будет введен безвизовый режим. Это зависит от того, как будут выполнены взятые обязательства. Совершенно реально, что это произойдет в ближайшее время. Возможно, это будет и летом, но никто не знает, как получится.

Каковы угрозы нидерландского референдума для Соглашения об ассоциации и какими могут быть его последствия?

Последствия могут быть очень неприятные, но, будем надеяться, что это просто процесс, который неизбежен. Я не думаю, что это будет препятствием, и надеюсь на разумный, рациональный исход.

Какова в целом ваша оценка действий украинского руководства в плане имплементации необходимых реформ?

Легко критиковать страну, которая медленно проводит реформы, но надо иметь в виду, что страна воюет каждый день. Однако это не уменьшает поставленных задач. Так что тут хотелось бы больше видеть сплоченности, чтобы меньше тратилось сил на внутреннюю борьбу. Необходима консолидация всех ветвей власти. Без этого невозможно будет быстро выполнить те же обязательства, взятые в рамках безвизового режима. Так что, будет ли безвизовый режим летом – будет, если будет сплоченная работа. А если будет разрозненность – это сделать будет трудно. Так и в отношении всех остальных вопросов.

Объективно оценивая, хотелось бы быстрее и эффективнее, но, в то же время, я очень хорошо понимаю ситуацию, которая зависит не только от внутренней ситуации в Украине, но и от внешних воздействий, особенно, от агрессии России. Но планка для проведения реформ для Украины не снижается. Нужно бороться с коррупцией, должны быть видны результаты, а не только созданные структуры. От этого зависит дальнейший прогресс. Мы же видим резерв возможной помощи со стороны ЕС.

Ирина Сомер