Вехи недели. Удар Грызловым, президентское спокойствие и политика на бытовом уровне

Россия не намерена менять свою политику в отношении Украины и урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом свидетельствует не только разухабистое интервью Владимира Путина немецкому изданию Bild, но и вбрасывание Бориса Грызлова в Киев для переговоров с руководством Украины. Кремль не намерен идти на серьезные уступки, а планирует создать картинку для Запада «Путин готов к компромиссам». Но как результаты переговоров в Минске, так и свежее интервью Грызлова «Коммерсанту» свидетельствуют: серьезными изменениями в поведении российского руководства не пахнет. Поэтому стремительно падающая цена нефти не должна создавать поводов для иллюзий: у России остаются средства для продолжения экспансии не только на постсоветском пространстве, а мысли о капитуляции в Кремле и окрестностях отнюдь не в тренде.

Хотя Петра Порошенко напрямую не спросили, встречался ли он с Борисом Грызловым, глава государства фактически подтвердил факт общения с посланником Путина. Пояснив свои действия максимально логично – необходимостью вести диалог о судьбе украинских пленных. Напомним, что Надежда Савченко в ожидании приговора российского суда продолжает голодовку, а об Олеге Сенцове и Александре Кольченко в России стремятся не вспоминать. Интересно, что президент не стал упоминать о перспективах голосования за конституционные изменения в части децентрализации, ожидающегося в конце января. Сомневаюсь, что Порошенко боится сглазить, скорее, окончательная позиция по этому вопросу пока не сформирована, поскольку ситуация в России меняется слишком быстро. И вряд ли кто-то возьмется гарантировать Украине в случае внесения изменений в Конституцию адекватную реакцию со стороны российского руководства, рассматривающего Донбасс как рычаг дестабилизации ситуации в нашей стране.

В остальном Порошенко был подчеркнуто напорист (порой излишне) и выступил в своем репертуаре. Похвалил Валерию Гонтареву, успехи которой в качестве главного банкира страны не слишком отражаются на курсе гривны, дал понять, что не намерен увольнять Виктора Шокина с поста генерального прокурора, показательно подписал закон о создании Государственного бюро расследований. От правительства Яценюка президент ожидает серьезных кадровых изменений, позволяющих усилить работу исполнительной власти. Кадровый пасьянс в Кабинете Министров, похоже, раскладывают без посторонних глаз и ушей…

Интересной сезонной приметой стало проникновение политики на бытовой уровень. К примеру, министр здравоохранения Александр Квиташвили, оказавшийся неспособным провести реформу своей отрасли, убеждает, что эпидемии гриппа нет, а местные власти в областных центрах и столице закрывают учебные заведения на карантин. Неблагоприятные погодные условия стали проверкой эффективности местной власти, и далеко не каждый глава ОГА или мэр крупного города получил моральное право красоваться в униформе спасателя перед телекамерами.

Стоит подчеркнуть, что новогодние и рождественские праздники стали лакмусовой бумажкой оторванности депутатского корпуса от избирателей. Слуги народа не спешат не то что собираться под куполом в пленарном режиме, но и выполнять свои обязанности как члены профильных парламентских комитетов. Поэтому вполне логично тема проведения досрочных парламентских выборов все чаще всплывает в информационном пространстве страны.