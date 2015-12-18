Судебное заседание по делу лидера УКРОПа Корбана (прямая трансляция)
Печерский районный суд Киева начал рассматривать ходатайство защиты лидера партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Геннадия Корбана об изменении меры пресечения.
Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание проходит в виде видеоконференции.
Корбан наблюдает за ходом судебного заседания по видеосвязи.
Лидер партии "УКРОП" находится в Октябрьском суде Днепропетровска.
Судебное заседание ведет судья Печерского суда Виталий Писанец.
На заседание пришли народные депутаты Виталий Куприй, Валентин Дидыч и Андрей Денисенко.
От стороны защиты пока присутствуют адвокаты Оксана Томчук и Александр Лысак.
Сторону обвинения представляют прокуроры Олег Чиж и Феликс Кошарский.
Отвечая на вопрос судьи, Корбан заявил, что в настоящее время он участвует в судебном заседании.
Однако он обратил внимание, что в настоящее время врачи ограничивают его перемещение.
«Поскольку... определен режим моего лечения. Я отпросился из больницы в связи с тем, что у меня несовершеннолетние дети, я не могу оставлять их одних для присмотра другими людьми», - сказал Корбан.
Он отметил, что врачи должны оказывать ему медицинскую помощь.
«Они настаивали на том, чтобы меня госпитализировали», - добавил Корбан.
Следственный судья после ознакомления с документами и установления участников судебного процесса объявил перерыв на 40 минут "с целью надлежащей подготовки дела к рассмотрению".
Ни одна из сторон не объявляла отводов друг другу или судье.
Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.
Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.
Решение Печерского райсуда обжаловали и защитники Корбана, и Генпрокуратура.
Защита считает избранную судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а ГПУ добивается ареста Корбана.