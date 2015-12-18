Судебное заседание по делу лидера УКРОПа Корбана (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание проходит в виде видеоконференции.

Корбан наблюдает за ходом судебного заседания по видеосвязи.

Лидер партии "УКРОП" находится в Октябрьском суде Днепропетровска.

Судебное заседание ведет судья Печерского суда Виталий Писанец.

На заседание пришли народные депутаты Виталий Куприй, Валентин Дидыч и Андрей Денисенко.

От стороны защиты пока присутствуют адвокаты Оксана Томчук и Александр Лысак.

Сторону обвинения представляют прокуроры Олег Чиж и Феликс Кошарский.

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Отвечая на вопрос судьи, Корбан заявил, что в настоящее время он участвует в судебном заседании.

Однако он обратил внимание, что в настоящее время врачи ограничивают его перемещение.

«Поскольку... определен режим моего лечения. Я отпросился из больницы в связи с тем, что у меня несовершеннолетние дети, я не могу оставлять их одних для присмотра другими людьми», - сказал Корбан.

Он отметил, что врачи должны оказывать ему медицинскую помощь.

«Они настаивали на том, чтобы меня госпитализировали», - добавил Корбан.

Следственный судья после ознакомления с документами и установления участников судебного процесса объявил перерыв на 40 минут "с целью надлежащей подготовки дела к рассмотрению".

Ни одна из сторон не объявляла отводов друг другу или судье.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.

Решение Печерского райсуда обжаловали и защитники Корбана, и Генпрокуратура.

Защита считает избранную судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а ГПУ добивается ареста Корбана.