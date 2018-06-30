Как Шуфрич стал “почетным профессором” в бою без правил (фоторепортаж)

Регионал Нестор Шуфрич получил третий дан (это отвечает званию мастера спорта) по панкратиону - самому жесткому из существующих в настоящее время видов боев без правил. Таким был результат двухнедельных тренировок в рамках подготовки к поединку с начальником управления Госохраны Валерием Гелетеем, от которого Гелетей отказался в последний момент.

Сам политик воспринял свое новое звание с юмором, заявив, что для него это – что-то вроде «почетного профессора в каком-то университете». Но его тренер Александр Мандрик, который возглавляет национальную сборную по панкратиону, отнесся к событию серьезно. Мол, у Шуфрича – очень сильный удар ногой.

Это не учитывая того, что во время подготовки к бою политик 2 раза в день на ковре “пахал как проклятый”, и даже за это время “научился “некоторым приемам”. Шуфрич, в свою очередь, обещал не использовать полученный опыт в сессионном зале...

Но добавил, дескать надеется, что ни у одного из чиновников отныне не возникнет желания так же шутить с политиками (как пошутил Гелетей).

Идея дуэли родилась во время показательных выступлений сотрудников госохраны, когда отвечая на вопрос журналистов, кого бы Гелетей был бы не прочь вызывать на поединок, тот назвал фамилию Шуфрича.

Политик принял вызов, правда, заметив при этом, что никогда не занимался бойцовскими видами спорта, и является мастером спорта только в стрельбе из лука. Тем не менее бывший глава МЧС заявил: «Я никогда не был трусом и принимаю вызов». И добавил, что отказ Гелетея расценит как свидетельство трусости начальника Госохраны.

Довольно долго тянулось определение условий поединка. Так, Шуфрич сначала настаивал на том, чтобы Гелетей до начала боя написал заявление о своей отставке, которое в случае проигрыша начальника УГО должны были передать на подпись Президенту. Гелетей отказывался, ссылаясь на то, что не проиграет политику. И напоминал журналистам, что он является мастером спорта по самбо и дзюдо. Впоследствии условие относительно заявления было снято.

Также предметом длительного обсуждения стали длительность и количество раундов. Сошлись на формуле “3 раза по 2 минуты”. Не меньше споров вызывали и правила ведения боя. Здесь соперники разошлись не на шутку, предлагая друг другу все что угодно, не исключая и “драки в клетке”, как охарактеризовал Шуфрич один из предлагаемых вариантов. Во время этого, так сказать, “обсуждения” произошел и достаточно неприятный переход на личности. Так Гелетей предложил выставить вместо себя на ринг самого слабого из своих подчиненных, который все равно Шуфричу “уши надерет”. А политик ответил, что специально не будет одевать защитный шлем, чтобы во время боя Гелетею было проще добраться до его ушей. И посоветовал начальнику УГО воспользоваться памперсом...

За несколько минут до начала поединка Гелетей в присутствии тренера Шуфрича отказался выходить на бой. Впоследствии начальник УГО заявил прессе, что "никогда профессиональная этика спортсмена не позволяет человеку умышленно наносить удары тому человеку, который не может себя защитить". Шуфрич в интервью журналистам сказал: "Валерий Гелетей в присутствии моего тренера, который является и секундантом с моей стороны на этот бой, заявил, что его неправильно поняла пресса, что он пошутил, и предложил пожать руку. Как человек, который уважает все спортивные традиции и законы, я не мог не ответить ему рукожатием". В то же время нардеп подчеркнул, что был готов драться. И соперник этого не отрицал.

По словам начальника УГО, зайдя в раздевалку, где перед запланированным боем депутат переодевался в кимоно, он в первую очередь ожидал какого-то недоразумения, однако Шуфрич встретил соперника с улыбкой. Гелетей «увидел, что он (Шуфрич – ред.) разогрет. Мне было приятно, что это храбрый человек», - так описал ситуацию начальник Госохраны.

Гелетей подчеркнул, что представители прессы с самого начала неверного поняли его слова. “Вызов” Шуфрича был сделан, шутя... А политик “это серьезно воспринял как вызов и начал писать унизительные письма, просто унижать меня, и был момент, когда я сказал себе: я пойду и по-спортивному ему докажу, но потом... ну как это будет выглядеть? Мастер спорта по двум видам борьбы и человек, который никогда не занимался спортом, – народный депутат", - сказал Гелетей.

Поэтому обещанное зрелище «на скорую руку» заменили двухминутным спаррингом Шуфрича с его тренером Александром Мандриком – главой национальной сборной по панкратиону, первым вице-президентом Федерации панкратиона Украины.