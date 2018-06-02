Вехи недели. Юбилей на законодательном уровне, крымское ожидание и кадровые сюрпризы

Парламенту восьмого созыва – год. Неполный парламентский созыв (выборы не проводились в Крыму и на неконтролируемых территориях Донбасса) запомнился многочисленными скандалами, выпячиванием собственного Я отдельными индивидуумами и неспособностью законодателей работать по законам военного времени – решительно и эффективно. В отличие от большинства своих избирателей наши слуги народа в массе своей живут размеренно, особо себе ни в чем не отказывая. Парадокс ситуации заключается в том, что служебный оптимизм Владимира Гройсмана, обещающего кардинальные изменения в работе Верховной Рады, никак не опровергает возможности проведения досрочных парламентских выборов. Они, в свою очередь, вряд ли качественно изменят состав депутатского корпуса. Такой замкнутый круг для парламентско-президентской республики – форменное проклятие, поскольку серьезно тормозит проведение преобразований и изменений.

Подведение статистики парламентской работы при таком раскладе – дело неблагодарное, и остается констатировать разве что отвратительное выполнение коалиционного соглашения, в которое год назад создатели «Европейской Украины» постарались запихать как можно больше собственных интересов. «Взлететь» со всем этим барахлом у Верховной Рады не получается, сколь вдохновенно бы не махали крыльями некоторые слуги народа. Кстати, группа наиболее принципиальных парламентариев создала «Антикоррупционную платформу» во фракции БПП, чем напомнила события более чем 15-летней давности, связанные с бунтом в Народно-демократической партии против Леонида Кучмы.

Продолжающаяся энергетическая блокада Крыма не только обнажила неподготовленность руководства полуострова к возможным происшествиям, но и заставит украинскую власть сформулировать более четкую позицию в отношении Крыма. Пусть с опозданием, но внятную и понятную не только крымчанам с украинским паспортам, но и миллионам других жителей нашей страны. Крымские татары отступать не намерены, а в свете обострения отношений между Турцией и Россией их позиция для официального Киева выглядит особенно важной.

Местные выборы прошли в Мариуполе и Красноармейске. В приазовском городе прогнозируемо выиграл «Оппозиционный блок» и его ставленник на пост мэра, но в городском совете будет представлена и партия «Сила людей». Не стоит спешить отдавать важнейший город по результатам выборов под контроль сепаратистов, поскольку это не отвечает не только интересам Украины, но и заполучившего Мариуполь под контроль Рината Ахметова. В Красноармейске победили «Возрождение», «Оппозиционный блок» и Молодежная партия.

Довольно неожиданно завершился конкурсный отбор претендентов на пост антикоррупционного прокурора. Комиссия предложила Виктору Шокину выбирать между Максимом Грищуком и Назаром Холодницким, которых не называли фаворитами в этом отборе. Любому из них придется непросто на новой должности – груз ответственности будет довлеть над антикоррупционным прокурором. Написал рапорт об отставке и заместитель главы Национальной полиции Василий Паскал, отставки которого требовала общественность. Шаг – достойный и демонстрирующий изменения в системе, особенно, если учесть позицию министра внутренних дел Арсена Авакова.

Евгений Магда