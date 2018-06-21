Вехи недели. Второй тур с сюрпризами, безвизовый режим с капризами и тучи над премьером

Хотя ряд политиков и глава Центризбиркома Михаил Охендовский высказались о нецелесообразности второго тура выборов, эти утверждения безосновательны. Да, Виталий Кличко и Андрей Садовый легко добились продления своих полномочий. Но битва Бориса Филатова и Александра Вилкула в Днепропетровске оказалась не шуточной, да и в Кривом Роге Вилкулу-старшему придется доказывать законность поспешно объявленной победы над Юрием Милобогом. Александр Сенкевич («Самопомощь») победил в Николаеве, а в Черкассах «батькивщиновец» Анатолий Бондаренко нанес поражение действующему мэру Сергею Одарычу. Еще один парламентарий, Владислав Атрошенко, в Чернигове переиграл работавшего мэром с 2002 года Александра Соколова. Невысокая явка избирателей 15 ноября – свидетельство второстепенности выборов в местные советы на протяжении продолжительного периода времени, а не политической апатии граждан.

Украинские политики вообще не слишком склонны обращать внимание на граждан-избирателей в период между выборами. Примером стала борьба за принятие необходимых для получения безвизового режима законов. Если говорить объективно, то по ее итогам коалиция «Европейская Украина» должна быть переименована в «Дремучая Украина», поскольку логика заявлений многих слуг народа не выдерживает критики, а их стремление поставить политическую целесообразность над государственными интересами вызывает сожаление и уныние. Боюсь, что даже теракты в Париже, которые могут вызвать изменения в системе безопасности ЕС, вряд ли заставят наших политиков видеть хотя бы на пару сантиметров дальше собственного носа.

В кадровой политике депутатский корпус продолжает «радовать». Злата Огневич решила вернуться к певческой карьере, и вскоре ее заменит опытный юрист Татьяна Юзькова. Вышедший из фракции БПП Евгений Рыбчинский перешел в группу «Воля народа», где может составить творческий тандем с «поющим ректором» Михаилом Поплавским. Дмитрий Ярош отказался от руководства «Правым сектором», сосредоточившись на управлении его Добровольческим корпусом. Говорят, что внутри военно-политической организации произошел переворот, и Ярош оказался лишним для своего детища.

Постепенно сгущаются тучи над Кабинетом Министров. Дело не только в истекающем сроке иммунитета для правительства (в начале декабря будет год после принятия парламентом программы действий Кабмина), но и в отсутствии очевидных и понятных миллионам украинцев успехов исполнительной власти. Хотя глава президентской администрации Борис Ложкин утверждает, что отставка Яценюка «не стоит на повестке дня», на Банковой всегда могут дистанцироваться от неожиданной, но целенаправленной депутатской инициативы. Правда, список потенциальных кандидатов в премьеры мало напоминает перечень тех, кто готов пожертвовать собственной политической карьерой ради реального реформирования украинской экономики.