Украинский интерес. Теракты перед саммитом, вымученные решения и циничный Путин

Пятница, 13 ноября 2015 года, теперь постоянно будет ассоциироваться с терактами в Париже. Масштабная террористическая атака на столицу Франции унесла жизни более сотни человек. Для цивилизованного мира происходящее в Париже является событиями, шокирующий эффект от которых соизмерим с потрясением от террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Показательно, что ИГИЛ показала свою силу и безжалостность накануне саммита G-20, который должен начаться в ближайший понедельник в Турции. И мировым лидерам придется максимально оперативно реагировать на брошенный вызов.

На фоне терактов в Париже ценность вымученного голосования за законопроекты, позволяющие Украине рассчитывать на получение безвизового режима с ЕС, существенно снизилась.

На фоне терактов в Париже ценность вымученного голосования за законопроекты, позволяющие Украине рассчитывать на получение безвизового режима с ЕС, существенно снизилась.

Остается поинтересоваться у наших парламентариев, чем они занимались летом в профильных комитетах Верховной Рады, если важные для внешнеполитической ориентации страны законы принимаются по принципу «Хватай мешки – вокзал отходит», а политические силы, клявшиеся в своей верности идеалам Евромайдана, неожиданно оказываются зараженными просто таки пещерным мракобесием. Похоже, парламентарии в Украине далеко не в полной мере осознают, что процесс евроинтеграции сопряжен с принятием непростых и далеко не всегда популярных решений.

В любом случае решения Верховной Рады относительно выстраданных законов дали министру иностранных дел Павлу Климкину основания для осторожного оптимизма, поскольку у Украины не осталось невыполненных рекомендаций для получения безвизового режима. Шансы на его предоставление Украине достаточно высоки, поскольку это решение не требует от ЕС серьезных материальных затрат, зато позволяет поддержать Украину на пути евроинтеграции. Глава представительства Европейской комиссии в Украине Ян Томбиньский подчеркнул, что ЕС не станет менять текст Соглашения об ассоциации с нашей страной, и его экономическая часть вступив в силу 1 января 2016 года. Россия, как известно, угрожает введением эмбарго на украинские продукты.

Побывавшая в Киеве в начале недели глава внешней политики Европейского Союза Федерика Могерини подтвердила, что отмена санкций против России связана с выполнением Кремлем Минских договоренностей. К сожалению, ситуация на Донбассе не дает повода для оптимизма: боевики продолжают обстрелы украинских позиций, и лишь формально отводят тяжелую технику от переднего края. Вряд ли в Европейском Союзе и США не обладают всей полнотой информации о происходящем на востоке Украины. Но очевидный рост напряжения в зоне самого масштабного в Европе конфликта не помешал Владимиру Путину в интервью «Интерфаксу» проливать крокодильи слезы о судьбе Донбасса и упрекать Конгресс США за решение поставлять Украине летальное оружие. Властелин Кремля цинично задался вопросом, не подталкивает ли Вашингтон таким образом Киев к обострению ситуации, хотя весь мир знает, кто вооружил сепаратистов и направил российских «отпускников» на Донбасс.