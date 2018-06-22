Принуждение к труду

Недавно о некоей реформе парламента заговорил спикер Верховной Рады Владимир Гройсман, который, впрочем, и сам неоднократно нарушал ряд процедур, прописанных в законе о Регламенте. Свой план изменений глава парламента пообещал представить «в конце года, максимум, в начале следующего – в январе месяце». По его словам, в этом плане речь будет идти и об упоминаемом уже Регламенте, и об ответственности народных депутатов, поскольку сегодня на них, прогуливающих пленарные заседания и заседания комитетов, нет никакой управы. «С дисциплиной существует огромная проблема», - посетовал Гройсман и добавил, что решить ее можно только путем публичности.

Спикер еще весной намеревался разработать и принять специальный кодекс поведения для депутатов, в надежде, что это поможет в борьбе с «кнопкодавством», прогулами и потасовками. Прошло полгода – воз и ныне там. Но, если в марте-апреле, перед лицом внешнего врага, коалиция демонстрировала кое-какую стабильность, то сегодня, с началом «активной фазы перемирия», фракции, в надежде на еще одну досрочную парламентскую кампанию, одна за другой пытаются найти любой, сколько-нибудь приличный, повод покинуть парламентское большинство.

Вместе с тем, еще одни перевыборы, будь они проведены, не факт, что решат существующие проблемы Верховной Рады – безответственность парламентариев, регулярные прогулы, голосования или не голосования за законы по мотивам политической целесообразности вместо здравого смысла…

Такая работа народных избранников изрядно достала и избирателей. Это подтверждает хотя бы тот факт, что украинцы пытаются обратить внимание на эту проблему, путем подачи петиций к президенту Украины. Так, среди петиций, которые были удостоены ответа главы государства, есть пожелание лишать депутатов мандата за три прогула пленарных заседаний без уважительных причин, внедрить систему голосования по отпечаткам пальцев, отменить депутатскую неприкосновенность, а также сократить количество народных избранников до ста человек. Решение всех этих вопросов, впрочем, не в компетенции президента, поскольку требуют внесения изменений в украинское законодательство, в том числе, в Конституцию. Поэтому, отвечая на петиции, Администрация президента лишь отдавала «пас» на Верховную Раду.

Традиционно, помочь украинцам в вопросе реформирования Рады вызвались европейцы. Еще 3 июля спикер Владимир Гройсман и президент Европарламента Мартин Шульц подписали Меморандум о взаимопонимании между Верховной Радой Украины и Европейским парламентом о совместных рамках парламентской поддержки и повышении институциональной способности. В рамках этого документа экс-президент Европарламента Пэт Кокс возглавил миссию по реформированию Рады, которая должна подготовить «дорожную карту» реформ и трансформации украинского парламента. В сентябре Кокс заявил, что миссия изучает пожелания и видение реформ со стороны руководства Верховной Рады, лидеров фракций и председателей комитетов. «Следующие несколько месяцев мы должны рассматривать это дело (реформирование Рады, – УНИАН) как политическую возможность, а не как политический футбол», - сказал он.

Впрочем, пока никакого внятного плана реформ общественности представлено не было. Поэтому о сути реформирования Верховной Рады можно только гадать.

Парламентские приставы – старая тема на новый лад

Эксперты считают, что, условно, реформу Верховной Рады ради приближения ее к европейским аналогам можно разделить на три степени сложности. Так, например, изменения в структуре аппарата Верховной Рады и кадровые вопросы регулируются с помощью распорядительных решений спикера и постановлениями парламента. Ряд процедурных вопросов нуждаются в изменениях законодательства, в частности, закона о Регламенте. «Это реформирование имеет технический характер… Очевидно, речь идет о том, чтобы как-то модифицировать в лучшую сторону деятельность и каждого депутата, и парламентских комитетов, и руководства парламента. Для этого может потребоваться внесение определенных изменений в Регламент», - рассказал УНИАН эксперт политико-правовых программ Центра Разумкова Виктор Замятин.

Главным образом, это касается профессиональной этики и дисциплины. Регулярные прогулы важных заседаний парламентских комитетов, заседаний Верховной Рады и потасовки между депутатами, мягко говоря, не способствуют росту доверия рядовых украинцев к главному законодательному органу страны. По мнению экспертов, уже изрядно набившая оскомину проблема дисциплины народных избранников (в части адекватного поведения оных) решается путем появления в сессионном зале парламентских приставов. «Эту тему мы поднимали еще в 1994 году. Тогда микрофоны стояли в проходах сессионного зала, и депутаты из разных политических сил били друг друга по ногам во время ожидания своей очереди, - вспоминает конституционалист, профессор права и заслуженный юрист Украины Виктор Мусияка. – Поэтому предлагалось ввести институт приставов, чтобы они могли наводить порядок».

Впрочем, идея не прижилась. «Тогда коллеги по депутатскому корпусу только посмеялись, мол, это же парламент, будет просто неприлично, если кого-то из депутатов будут выводить из зала за недопустимое поведение. То есть, драться – это прилично, а выводить драчунов – неприлично», - рассказал он.

Следующая попытка законодательно утвердить институт парламентских приставов в 2004 году (соответствующий проект закона, предлагающий сформировать Службу парламентского пристава из сотрудников Управления государственной охраны Украины, был внесен представителем президента в Верховной Раде) также не увенчалась успехом: профильный комитет Верховной Рады по вопросам регламента решил, что полномочия такой службы выходят за пределы украинского законодательства.

К обсуждению необходимости появления в Раде «парламентской полиции», которая ограничивала бы проявление агрессии депутатов, возвращались еще дважды – в 2010 и 2012 годах. Но реализовать эту идею не сумели ни в одном из созывов.

Парламентарии противились появлению приставов по ряду причин. Во-первых, в оппозиции озвучивали опасения, что «полиция ВР» может превратиться в «карманную гвардию» спикера, что позволит прикрывать нарушения им регламента. Во-вторых, депутатов волновало, как приставы будут справляться с неприкосновенностью парламентариев. Мол, чтобы успокоить разбушевавшегося народного избранника и вывести его из сессионного зала, приставам необходимо предоставить специальные полномочия, и это может пошатнуть конституционные нормы о неприкосновенности нардепов.

Нужна ли Раде своя «полиция»?

Казалось бы, после того, как год назад было подписано Коалиционное соглашение, в котором депутаты обязывались отказаться от неприкосновенности, этот вопрос мог бы сдвинуться с мертвой точки. Однако пока народные избранники не горят желанием лишаться этой привилегии, появление в Верховной Раде парламентских приставов – под большим вопросом.

Кроме того, вряд ли приставы, работая они в украинском парламенте, смогли бы нивелировать такие стычки народных депутатов, как недавний скандал между Александрой Кужель («Батькивщина») и Андреем Тетеруком («Народный фронт»). Ведь, формально, ситуация произошла вне сессионного зала и с применением ничем не запрещенных для нахождения в здании Верховной Рады предметов – сумки и бутылки. Напомним, предыдущие предложения ввести в парламент должности парламентских приставов предполагали, что депутатам запрещалось бы иметь при себе предметы, которые могут нанести вред здоровью коллег или привести к психоэмоциональным расстройствам. В то же время, ни слова не было сказано о том, кто именно будет определять, какие именно «приборы» парламентарии носят в своих сумках. Да и определять психоэмоциональное состояние депутатов – не в компетенции пристава…

Нынешний созыв Верховной Рады пока только один раз решился на довольно спорные дисциплинарные санкции в отношении «виновника» одной из парламентских драк: в марте 2015 года народного депутата Сергея Мельничука отстранили от работы на пять заседаний. В пропрезидентской фракции даже снова заговорили о необходимости создания парламентской полиции. Но дальше заявлений в телеэфирах, опять же, дело не пошло. Таким образом, за год работы «по-новому», комплексного подхода решение проблемы с дисциплиной народных депутатов не произошло.

Теоретически, в случае отмены или ограничения депутатской неприкосновенности, усмирить парламентских драчунов и хулиганов было бы проще и без наличия специальной структуры «полицейских» Верховной Рады. По словам экс-народного депутата Тараса Чорновола, к ним можно было бы применять, например, статью 173 Кодекса Украины об административных нарушениях «мелкое хулиганство». Наказание по этой статье – админответственность и взыскание штрафа в виде штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (51-119 гривен), исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка или админарест на срок до 15 суток.

«Конечно, сейчас это выглядит как шутка, но, в целом, почему бы и нет?», - говорит бывший депутат.

Победить прогулы

Недовольство украинцев вызывают и такие дисциплинарные «проколы» депутатского корпуса, как неперсональное голосование и прогулы заседаний Верховной Рады. Если с первым у нынешнего парламентского созыва ситуация гораздо лучше, чем у предшественников, и о сенсорной кнопке речь заходит все реже, то со вторым – беда. Несмотря на то, что, с недавних пор, на персональных страницах всех народных депутатов на сайте Верховной Рады появилась информация об их присутствии на пленарных заседаниях, депутаты умело обходят правила. Более того, ведомости на персональных страницах народных избранников часто не соответствуют действительности, поскольку данные берутся с электронной, а не с письменной регистрации парламентариев. «Электронная регистрация – это когда все депутатские карточки регистрируются в системе «Рада». Карточку депутата может принести как сам депутат, так и его коллега. Картинку с разложением чужих карточек по слотах видели неоднократно. Таким образом, зал пуст, а зарегистрированных депутатов – 400. Такие депутаты могут даже не появляться на работе, а доверить «карточконосителю» выполнять ежедневный утренний ритуал с 10-20-30-ю карточками. Так делали регионалы в прошлом созыве. Они всегда «были» на работе», - поясняет народный депутат от Блока Петра Порошенко Ольга Червакова.

В то же время, по ее словам, электронная регистрация несовершенна, поскольку, если парламентарий опоздал в зал хотя бы на 20 секунд, то будет считаться отсутствующим до следующей регистрации. Хотя это и не мешает ему голосовать.

«Поэтому, когда стали бороться с кнопкодавами, посещаемость начали считать по письменной регистрации. Это более достоверная система – чтобы считаться присутствующим, надо прийти и расписаться в ведомости лично. По письменной регистрации всегда начисляли зарплату и трудодни», - написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Впрочем, и письменная регистрация – не панацея. «Утром они регистрируются и многие после этого расходятся из зала заседаний по своим делам. То есть, автограф поставил и убрался», - рассказал Тарас Чорновол.

И мало того, что депутату в этом случае засчитывается полноценный рабочий день, но за фактическое отсутствие на заседаниях нет никакого наказания – неголосование не является фактором прогула. В этой связи, по мнению экс-депутата, целесообразно было бы изменить эту систему. «Нужно установить фактором прогула не то, что парламентарий не расписался в ведомости или не успел зарегистрироваться в электронной системе, а факт каждого неголосования. Например, если депутат не голосовал 10% вопросов повестки дня, значит, день прогулял. Это дисциплинировало бы парламентариев и заставляло не только ходить на работу, но и нажимать на кнопки «за», «против» или «воздержался» во время каждого голосования», - считает эксперт.

Что же касается работы парламентских комитетов, где нет возможности фиксировать присутствие депутата нажатием кнопок в системе «Рада», а руководители комитетов часто не фиксируют прогулы в ведомостях по начислению зарплаты, заставить парламентариев ходить на заседания, по мнению Чорновола, может только публичность. «Заседания комитетов должны быть гласными и открытыми, помочь в этом может, например, установка веб-камер. А в Регламенте стоит указать, что в начале работы комитета его руководитель на «вебку» озвучивает присутствие членов комитета. Если депутат опаздывает, то сообщать об этом под протокол и на камеру», - рассказал он.

Выполнять существующие законы

Что касается еще одного весьма распространенного нарушения – процедур Регламента Верховной Рады – то, по словам Чорновола, соответствующий закон можно шлифовать бесконечно. Причем, как при участии миссии Европарламента, так и без нее. «Ежедневно происходит от 10 до 100 нарушений регламентных процедур. И не хватает только политической воли и качественной работы юристов, которые смогли бы изложить изменения в Регламент так, чтобы закон был рабочим», - считает экс-депутат.

Конечно, Регламент необходимо дорабатывать, в нем есть вещи, которые нужно улучшать, соглашается с Чорноволом Виктор Мусияка. Вместе с тем, например, процедура прохождения законопроектом комитетов, рассмотрение документа в первом и во втором чтении, вопрос внесения поправок – все это в Регламенте детально расписано. «Поэтому здесь самое главное – начать выполнять те нормы, которые уже есть», - подчеркивает он.

Действительно, качество законодательных актов, принимаемых восьмым созывом Верховной Рады, оставляет желать лучшего. Парламентарии, пользуясь ситуацией на востоке, прикрываясь необходимостью принимать оперативные решения под давлением международного сообщества, идут на нарушение Регламента и в части регистрации законопроектов, и в части их рассмотрения комитетами, и в части внесения правок и проведения необходимого количества чтений.

Привлечь внимание к этой проблеме пытались некоторые депутаты-старожилы Верховной Рады, которые еще в июле зарегистрировали законопроект «О прекращении действия Регламента Верховной Рады Украины», поскольку, по их мнению, «Регламент перестал быть источником права, а его нормы перестали действовать, поскольку потеряли свою обязательную силу». Впрочем, этот вопрос не нашел отклика в депутатском корпусе и не привлек внимания общественных организаций…

В этой связи, по мнению Виктора Мусияки, дабы усилить эффект выполнения существующих законодательных актов, нужно лишь прописать реальную ответственность депутата за нарушение законов и Конституции. «К примеру, прописать, что три пропуска заседаний без уважительной причины или факты неперсонального голосования являются основанием для применения к парламентарию определенных средств воздействия. Вплоть до того, чтобы записать в Конституции, чтобы это могло быть основанием для лишения мандата», - говорит эксперт.

По его словам, помимо совершенствования законодательства, нужен также жесткий контроль общества. С таким мнением согласен и Виктор Замятин: «Чтобы депутатский корпус работал эффективнее, очевидно, необходимо увеличить и ответственность за его формирование во время выборов. Эта ответственность, в том числе, лежит и на избирателях».

Проблемные конституционные нормы

К сожалению, сегодня избирателей мало заботит выполнение парламентариями регламентных процедур во время написания и принятия законов, а к дракам и потасовкам электорат относится как к «мыльному» сериалу. За живое украинцев задевают, разве что, темы отмены депутатской неприкосновенности или сокращения депутатского корпуса. Впрочем, эксперты не разделяют такого энтузиазма и призывают не доводить ситуацию до абсурда, требуя через петиции к президенту сокращения количества депутатов до 100 человек. Так, по словам Виктора Замятина, сокращение депутатского корпуса – конституционная норма, которую нельзя «рассчитывать банальной арифметикой на четыре действия».

«Требование сократить Верховную Раду до 100 человек – дикость, - считает Виктор Мусияка. – Количество депутатов во всех цивилизованных странах рассчитывается от населения страны. Даже если учесть, что в Украине уже далеко не 50 миллионов человек, нужно смотреть, сколько избирателей на одного депутата. Нужно понимать, что, если депутатов будет 100, то избиратель будет видеть своего избранника только по телевизору».

«Верховная Рада не только законодательный орган, но и представительский. Поэтому, с этой точки зрения, если сократить количество депутатов (теоретически, их количество можно свести и к 5), парламент не будет выполнять представительской функции. На сегодняшний день количество депутатов оптимально для размеров нашей страны», - считает глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

Также эксперт обращает внимание на еще один аспект – КПД работы парламентариев. «Если бы все нынешние депутаты нормально работали, то для всех для них нашлось бы достаточно работы. Но проблема в том, что мы всегда выбираем такой состав Верховной Рады, в котором законотворческой работой занимаются, в лучшем случае, человек 50. И, если мы просто сократим депутатский корпус, например, в два раза, то законотворчеством будут заниматься 25 человек», - отмечает он.

Что же касается депутатской неприкосновенности, по мнению Тараса Чорновола, Верховная Рада только демонстрирует готовность отказаться от этой привилегии, но никакого желания голосовать за прописанные в Коалиционном соглашении нормы не имеет. «Они по тупости перед выборами записали не «ограничить депутатскую неприкосновенность», а «отменить депутатскую неприкосновенность», и теперь не знают, что с этим делать», - считает он.

В свою очередь, Игорь Колиушко напоминает, что, пожалуй, с 2000 года, когда был внесен первый законопроект об изменениях в Конституцию относительно ограничения депутатской неприкосновенности, «все грамотные люди говорят исключительно об ограничении, а безграмотные политиканы по популистским мотивам кричат об отмене». «В Европе нет такого, чтобы член парламента не имел определенного уровня депутатского иммунитета… И есть четкие рекомендации Венецианской комиссии, что иммунитет является обязательным для гарантии парламентаризма и демократии. Мы объясняли это политикам десятки раз. Но многим из них важнее популистские эффекты, чем соответствие их заявлений сути проблемы», - посетовал эксперт.

Таким образом, большинство проблемных вопросов вроде неприкосновенности парламентариев, сокращения депутатского корпуса, изменения процедур начисления заработной платы народным избранникам не просто за фактическое присутствие «под куполом», а за реальную законодательную работу, требуют немалых усилий и десятков голосований за изменения в законы и Конституцию. А, учитывая нынешний парламентский кризис, наличие нужного количества голосов в сессионном зале за эти вопросы, выглядит маловероятным.

Татьяна Урбанская