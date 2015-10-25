Кернес побеждает на выборах мэра Харькова в первом туре - данные параллельного подсчета голосов

Соответствующие данные параллельного подсчета голосов, проведенного в Харькове, озвучил в эфире телеканала "1+1" сам Геннадий Кернес.

Так, он сообщил, что по данным экзитпола, проведенного 25 октября группой «Взаемодия», в ходе которого было опрошено 6846 респондентов во всех округах города, партия «Возрождение» побеждает на выборах в городской совет.

«По горсовету: «Видродження» - 52%, 14,6% - «Самопомич», 7,5% - «Блок Петра Порошенко Солидарность», 4,9% - «Наш Край». По мэрам – Геннадий Кернес – 62%, Ситенко Тарас, «Самопомич» - 15,8%, третий Игорь Райнин – 6,1%, представитель "Блока Петра Порошенко Солидарность" и самовыдвиженец имеют по 5%», - озвучил Геннадий Кернес.

Также он назвал лидеров гонки в Харьковский областной совет.

«Кроме того, у меня есть данные по областным округам, которые находятся в городе Харькове, их 24 из 120. «Видродження» - 44,5%, «Самопомич» - 14,9%, «Оппозиционный Блок» - 10,7%, «Блок Петра Порошенко Солидарность» - 8%, «Наш Край» - чуть более 5,1%», - сообщил городской голова Харькова.

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«Каждый голос, отданный за ту или иную политическую силу – это высокое доверие граждан Украины. Сегодня по результатам местных выборов будут созданы региональные элиты, которые будут влиять на процесс управления в государстве. Я могу только одно сказать: спасибо Харькову, спасибо – харьковчанам, что сегодня пришли на избирательные участки и проявили толерантность», - сказал Кернес.

Как сообщалось, по данным экзит-пола, проведенного Комитетом избирателей Украины, мэр Харькова Геннадий Кернес также побеждает уже в первом туре. Согласно данным КИУ, за него проголосовало 59,3% избирателей.

По результатам опроса по заказу КИУ партия "Видродження" набрала 51,3%, "Самопомич" - 16,4%, пропрезидентская партия "Солидарность" 6,9%.