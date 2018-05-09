Выборы в ООН: станет ли Украина членом Совбеза

Совет безопасности ООН - орган, на который возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности - состоит из 15 членов, в числе которых пять постоянных (Китай, Россия, Британия, США и Франция) и десять непостоянных. Последних избирают на двухгодичный срок. И, в текущем году, Украина надеется оказаться среди них. По словам президента Петра Порошенко, для этого необходимо заручиться поддержкой более чем 120 стран-членов ООН. «Мы над этим активно работаем. Мы видим поддержку большинства стран ООН. Дискуссии, которые были проведены до и во время Генеральной Ассамблеи, дают нам серьезные основания для оптимизма», - рассказал глава государства в интервью украинским телеканалам.

В свою очередь, в заявлении по поводу 70-летия ООН и членства в ней Украины, Верховная Рада призвала государства-члены ООН поддержать кандидатуру Украины на выборах в Совет безопасности. Соответствующее постановление поддержали 238 народных депутатов. В документе также говорится о том, что за 70 лет истории Организации Украина уже трижды оправдывала ее доверие в качестве непостоянного члена Совбеза, а, по словам замглавы Администрации президента Константина Елисеева, последний раз Украина была непостоянным членом ООН около 15 лет назад.

Уверенность в том, что Украина получит статус непостоянного члена Совбеза ООН, выразил и министр иностранных дел Украины Павел Климкин: «Нас ожидает голосование по поводу нашего попадания в Совет безопасности ООН. Это один из самых высоких приоритетов».

Министр отметил, что украинская дипломатия активно обсуждает этот вопрос с представителями разных стран. «Я абсолютно уверен, что нас ждет успех. Мы за это боремся, мы разговариваем с каждой страной в режиме реального времени. Мы встречаемся и здесь, и в столицах этих стран, и для нас это абсолютно критично. Это будет символично - Украина в Совете безопасности, поскольку именно Украина выступает за соблюдение устава ООН, за соблюдение принципов ООН, таких, которые были установлены 70 лет назад, но четко понимает, какие должны быть реформы в Организации Объединенных Наций», - отметил глава МИД.

Собственно, в случае избрания непостоянным членом Совета безопасности ООН, Украина намерена сосредоточиться на реформировании и усилении миротворческих миссий Организации Объединенных Наций.

Отметим, что вероятность избрания Украины прокомментировали и в российском внешнеполитическом ведомстве. «Украина уже задолго до проведения выборов была утверждена в качестве безальтернативного кандидата от региональной группы стран Восточной Европы. Поэтому нам не совсем понятен тот ажиотаж, который пытаются поднять вокруг этого вопроса украинские представители. Никакой серьезной борьбы за выборы, за получение места в Совете безопасности, не предвидится, поскольку Украина – единственный кандидат», - заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

Сопротивление России

Тем не менее, Россия предпринимает попытки сорвать избрание Украины непостоянным членом, заявляет политолог Тарас Чорновил. Однако, по его словам, шансы на избрание достаточно высоки. «Несмотря на заявления, попытки России сорвать избрание Украины непостоянным членом Совбеза ООН с помощью тех стран, с которыми Россия работала в Африке, пока не дали результата. По крайней мере, переговоры украинской делегации с делегациями африканских стран показывают, что готовность поддержать Украину, в целом, есть», - отметил он.

По его мнению, «важным фактором в этом отношении стало достаточно жесткое выступление президента США Барака Обамы, в котором были прямые и достаточно жесткие выпады в сторону России, которые воспримут другие государства». «Надо понимать, что поддерживать или подыгрывать стране, которая оказалась «осью зла» может быть для себя дороже. Будучи «осью зла», Россия не сможет ничего дать, кроме очередной группы войск, которая сделает у вас в стране полный ад и хаос», - говорит эксперт.

В этой связи не удивительно, что достаточно большое количество стран, на которых ранее Россия могла повлиять, проголосуют за предоставление Украине статуса непостоянного члена Совета безопасности. «Этот вопрос уже обсуждался в руководстве ООН и обсуждается внутри организации. Никаких оговорок, кроме России, никто вообще не выдвигал», - констатирует Тарас Чорновил.

Аналогичной точки зрения придерживается дипломат, эксперт «Майдана иностранных дел» Александр Хара, отмечая, что шансы избрания Украины непостоянным членом в Совбезе ООН высокие, но РФ, со своей стороны, будет делать все, чтобы этого не произошло. «Российская мощная дипломатия подкреплена «полезными идиотами» в других странах. Я имею в виду политиков, экспертов и других представителей отдельных стран, которые работают больше в интересах России, чем в интересах собственных стран. И конечно эта политика подкреплена и деньгами, и пропагандой. То есть, это такие факторы сдерживания нашего возможного успеха», - уверен он.

В свою очередь, политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что для избрания Украины необходимо, чтобы «сложилось много звезд на небе, Украине нужно много союзников, готовых нас поддержать и, в принципе, во многом избрание Украины непостоянным членом Совбеза стало бы значительным достижением украинской дипломатии».

Почетный статус

Это действительно так, учитывая, что, в отличие от Генеральной ассамблеи, страны-члены Совета безопасности имеют намного больше прав. «Потому что Генассамблея выдает только рекомендательные, необязательные к исполнению решения, а решения Совбеза ООН носят императивный характер», - говорит Тарас Чорновил.

«Даже если на Генассамблее было бы проголосовано решение о создании трибунала по Боингу, то Россия сказала бы, что не будет сотрудничать с этим трибуналом. И, в принципе, это нельзя было бы ей поставить в вину, так как, не поддержав идею создания трибунала на Генассамблее, Россия могла бы ее спокойно игнорировать. В то же время, не поддержать создание любого органа или любого решения, проголосованного Советом безопасности ООН - это уже преступление против мирового порядка. И, в таком случае, страна может оказаться в полной изоляции. Поэтому, как правило, никто не рискует выступать против Совбеза ООН», - утверждает эксперт.

Впрочем, решения Совбеза ООН во многих случаях могут быть заблокированы при использовании права вето.

Но страна, которая является членом Совета безопасности, автоматически на этот период получает право решающего голоса, который носит обязывающий характер для всего мира. «Это очень серьезная влиятельность, и, к тому же, очень серьезный авторитет», - отмечает он.

Более того, вести агрессивные действия против страны, которая, на данный момент, является членом Совета безопасности ООН, является нонсенсом. «В этой связи надо понимать, что если Украина все-таки станем членом Совета безопасности, то вероятность того, что агрессивные действия в отношении Украины со стороны России резко снизятся и окончательно состоится перемирие, очень высока», - уверен Чорновил.

По словам же дипломата Александра Хары, получение Украиной места в Совбезе позволит использовать эту площадку, «чтобы отстаивать свои интересы, доносить свою позицию на этом международном форуме ко всем странам, а также, учитывая то, что у нас будет право голоса, мы можем, как это принято в ООН, обменивать свой голос на определенные решения, уступки или услуги со стороны других стран. «То есть, это даст нам дополнительную возможность продвигать свои интересы», - считает он.

Цели Украины

Участие Украины в Совете безопасности ООН в качестве непостоянного члена, даст ей значительное преимущество и создаст дополнительную площадку для достижения своих дипломатических и стратегических целей, уверен Виталий Кулик. «Украине необходимо внести изменение в устав (речь идет о преодолении права вето постоянных членов Совбеза ООН), также речь идет о реформировании ООН в плане увеличении ее эффективности и функциональной нагрузки, в первую очередь, по преодолению конфликтов и в осуществлении гуманитарных миссий.

Для этого, по мнению Кулика, необходима поддержка партнеров и продвижение Украины в мире, должна быть проведена соответствующая информационная кампания, должна быть донесена позиция Украины. Этому может способствовать как экспертное сотрудничество, а также сопровождение и в липломатических кругах ключевых стран, которые влияют на повестку дня ООН. «Здесь необходима кооперация, как государства, так и гражданского общества, информационной сферы в создании неформального партнерства в продвижении этой идеи», - уверен он.

В свою очередь директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что, в случае избрания Украины непостоянным членом Совбеза ООН, у нашей страны появится дополнительный повод демонстрировать определенные действия: «Именно демонстрировать, то есть, выдвигать какие-то инициативы. Например, реформирование Совета безопасности».

Впрочем, не стоит исключать, что присутствие в Совбезе позволит Украине поднимать и другие вопросы, стоящие на повестке дня, добиваться каких-то положительных решений, обсуждений и дискуссий. «То есть, в принципе, это положительно, но при качестве нашей власти на особые результаты рассчитывать не приходится, - сетует эксперт. - Украине нужна прагматическая деятельность, построенная в соответствии с какой-то стратегией. Каждый шаг должен быть направлен на достижения какого-то конечного результата, а у нас выдвигаются какие-то сиюминутные инициативы, которые ситуативно используются политическими силами и к результатам не приводят».

Константин Гончаров