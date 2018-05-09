Украинский интерес. Отголоски Парижа, хитрости сепаратистов и кнут и пряник из Вашингтона

Хотя на переговорах «Нормандской четверки» в Париже не было подписано никаких документов, их результаты стали пищей для обсуждения украинских политиков. Оппозиционеры требовали от власти отчитаться об их результатах, а президентская команда была вынуждена пустить в ход тяжелую артиллерию в лице Романа Безсмертного и Павла Климкина, рассказывавшего о переговорах во французской столице парламентариям в сессионном зале Верховной Рады. Наряду с телевизионными выступлениями Петра Порошенко картинка постепенно складывается: выборы на Донбассе после вывода российских войск, усиление позиций ОБСЕ и Международного Красного Креста, невозможность выборочной амнистии боевиков. О результатах переговоров рассказывал и Петр Порошенко в Астане, во время переговоров с руководством Казахстана. Общее впечатление: 5-часовые переговоры в Париже – этап большого пути, до конца которого еще далеко.

Никем не признанные республики могут себе позволить манкировать нормами международного права без особых последствий.

Лидеры самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" объявили не о полной отмене «выборов», а об их переносе на 2016 год. Захарченко даже подписал «указ» об их проведении в марте 2016-го. Ничего удивительного в таком поведении нет: никем не признанные республики могут себе позволить манкировать нормами международного права без особых последствий. Интересно, правда, как на оккупированных территориях отнесутся к официальным итогам расследования обстоятельств гибели лайнера «Боинг-777», которые вот-вот будут обнародованы? Пока же по линии соприкосновения соблюдается прекращение огня.

Россия по понятным причинам стремится демонстрировать размах игры, больше свойственный сверхдержаве, чем государству с небольшой по меркам западного мира экономикой. Проталкивая в Украине элементы гибридной войны, Кремль активизирует свои действия в Сирии, стремясь показать свою военную силу. Однако эти действия не только не находят поддержки со стороны Запада, но и встретили осуждение со стороны Турции – до недавнего времени последовательного партнера России в энергетической сфере. Кремль пытается в очередной раз проверить НАТО на прочность союзнических связей и быстроту реакции, не замечая, что серьезно заигрывается. Не исключено, что Россию взбодрило заявление главы Еврокомисии Жана-Клода Юнкера, подчеркнувшего, что США не должны указывать ЕС, как строить отношения с Россией. В Москве знают любимые мозоли Старого Света и попытаются надавить на них в ближайшее время.

Соединенные Штаты тем временем продолжают одновременно подстегивать и поощрять Украину. Сенат принял закон, предполагающий поставки нелетального вооружения нашей армии на 300 миллионов долларов. Подспорье весомое, во многом – критически важное, да и рассчитывать на возможность импорта наступательных вооружений Украине вряд ли стоит. Виктория Нуланд расставила перед украинской властью ряд четких указателей, среди которых – усиление борьбы с коррупцией и улучшение работы Генеральной прокуратуры.

Евгений Магда