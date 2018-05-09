Кандидаты на заключение

Жить от выборов к выборам уже давно стало в Украине почти национальной забавой. Но, если в парламент украинцы выбирают всего 450 человек (до аннексии Крыма и оккупации Донбасса), то на местных выборах нужно определиться с около 200 тысяч депутатов местных советов.

Если децентрализация не останется только лишь идеей на бумаге, то в Администрации президента планируют, что армия представителей местной власти сократится приблизительно на треть. Во всяком случае, на Банковой рассчитывают, что более 6 тысяч местных советов в будущем объединятся в почти 900 территориальных общин, что и станет причиной сокращения числа местных депутатов. Впрочем, по состоянию на начало осени, пока в стране лишь 457 советов объединились в 85, а заявления на объединение подали еще 932 совета, которые могут объединиться в почти 160.

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Как бы там ни было, процесс объединения дело не быстрое, а выборы уже на носу. 1 октября завершился официальный этап регистрации кандидатов и, по данным гражданской сети «Опора», системных случаев необоснованных отказов в регистрации со стороны территориальных избирательных комиссий зафиксировано не было. Таким образом, 122 из 142 политических партий, которые приняли решение об участии их местных организаций на местных выборах, выдвинули своих кандидатов, а в мэры баллотируются еще и самовыдвиженцы.

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Любопытно, что среди кандидатов, которые, надеясь на победу в избирательной гонке, в будущем могут сесть на конкретные финансовые потоки в регионах, немало людей, находящихся сегодня, буквально, на скамье подсудимых: некоторые кандидаты в мэры, депутаты областных и районных советов, сегодня находятся под судом или следствием.

Постмайданные дела

Самым громким из таких, пожалуй, можно назвать действующего мэра Харькова и кандидата в харьковские градоначальники Геннадия Кернеса. 2 марта текущего года ему было вручено подозрение в совершении преступления, а 5 октября, уже после окончания регистрации кандидатов на местных выборах, Киевский районный суд Полтавы приступил непосредственно к рассмотрению материалов уголовного производства. Согласно обвинительного акта, представленного в суде прокурором Александром Ганиловым, Геннадия Кернеса и двоих его охранников подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет), ч. 2 ст. 127 (истязание – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет), ч. 1 ст. 129 (угроза убийством – наказывается ограничением свободы до двух лет) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, 25 января 2014 года активисты харьковского Евромайдана Александр Кутятин и Сергей Ряполов были незаконно задержаны охраной Кернеса и доставлены в отель «Националь». Там они подверглись допросу и избиению, в котором якобы принимали участие лично Кернес и его охранники. Сам мэр Харькова, впрочем, все обвинения отрицает и настаивает: дело против него сфабриковано руководством МВД.

За драку с активистом кременчугского Евромайдана Леонидом Харченко судят кандидата в мэры Кременчуга, действующего чиновника мэрии и депутата Кременчугского горсовета Александра Головача. Он свою вину признает – во всяком случае, летом он заявил о раскаянии и о том, что возместил пострадавшему 640 гривен на лечение и 2 тыс. гривен морального ущерба. Дело в том, что уходить «в отказ» было бы глупо – драка произошла на сессии городского совета, на глазах у депутатов, журналистов и активистов местного Майдана. А позже видео «зрелища» разошлось по телеканалам и сети Интернет. В свою очередь, пострадавший Леонид Харченко отмечает, что денег не получал и требует в судебном процессе взыскать с кандидата в мэры 50 тыс. морального ущерба.

В то же время в Херсонской области территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в мэры Геническа лидера партии «СПАС» Эдуарда Коваленко, на которого заведено несколько уголовных дел за призывы к антиконституционным действиям на митинге против мобилизации (статья 295 Уголовного кодекса Украины - публичные призывы к погромам, поджогам, уничтожению имущества, захвату зданий или сооружений, насильственному выселению граждан, угрожающие общественному порядку, а также распространение, изготовление или хранение с целью распространения материалов такого содержания, а также статья 114-1 - воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период).

По информации местных активистов, еще весной текущего года Коваленко числился в розыске. Но, пока его делом занималась областная СБУ, он спокойно разгуливал в Геническе и раздавал сепаратистские интервью антиукраинским каналам. «Теперь пророссийский политик баллотируется на должность мэра украинского города Геническ. Можно только «стоя аплодировать» работе наших правоохранительных органов», - считает местный журналист Геннадий Осьмак.

Впрочем, дело против Эдуарда Коваленко не закрыто, а на 12 октября запланировано очередное судебное заседание.

От хулиганства до теракта, от халатности до вымогательства

Планирует попробовать свои силы в Харькове и побороться за кресло градоначальника и экс-министр агрополитики, «свободовец» Игорь Швайка, против которого возбуждено уголовное дело по подозрению в участии в массовых беспорядках, что повлекло за собой гибель людей. Речь идет о столкновениях под Верховной Радой 31 августа, в результате которых погибло четыре сотрудника Национальной гвардии Украины, а десятки человек получили ранения.



Также под домашним арестом остается и еще один их однопартиец – руководитель Закарпатской областной организации ВО «Свобода» Эдуард Леонов, зарегистрированный кандидатом на пост мэра Ужгорода.К слову, еще двое его коллег по партии, которые проходят по тому же делу, - замглавы Одесской областной организации ВО «Свобода» Константин Василец и активист Одесской областной организации ВО «Свобода» Александр Станков – баллотируются в областной и городской советы Одессы. При этом Василец пока находится под домашним арестом.

Еще несколько кандидатов находятся под следствием за должностные преступления. Так, действующий мэр Новояворовска Львовской области Василий Муравель снова баллотируется в градоначальники, но с июля 2015 года находится под пристальным вниманием правоохранителей за халатность.

По информации ГУ МВД Украины во Львовской области, одно из открытых акционерных обществ в 2011 году построило в городе многоквартирный дом. Предприятие должно было уплатить в бюджет города инвестиционный взнос на развитие инфраструктуры населенного пункта. Но должностные лица горсовета, в том числе, мэр, не проконтролировали эту уплату. Учитывая, что сроки исковой давности по взысканию этих средств прошли, бюджет города недополучил 164 тыс. гривен. На сегодняшний день обвинительный акт в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, направлен на рассмотрение суда. За допущенную халатность мэру и кандидату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со специальной конфискацией.

А вот кандидат в депутаты Сумского областного совета, экс-губернатор области и экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Юрий Чмырь подозрение по делу об уголовном правонарушении еще не получил. Хотя расследование ведется еще с марта 2014 года.

Тогда в Единый реестр досудебных расследований была внесена информация о совершении правонарушения по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 368 (законченное покушение на получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, объединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины.

Ничего личного, только коррупция

В некоторых регионах в местную избирательную кампанию включились люди, подозреваемые в коррупционных деяниях. К примеру, в стадии судебных разбирательств находится дело экс-главы Антоновского поселкового совета Херсонской области Игоря Семенчева, который снова баллотируется на эту должность. Коррупционный скандал вокруг него разразился в 2013-м. Правоохранители задокументировали факт получения Семенчевым неправомерной выгоды в размере 80 тыс. долларов США. «Оформлено» все было так: предприниматель, по требованию Семенчева, положил эту сумму в автомобиль, которым управлял водитель чиновника.

После этого Игорь Семенчев бросился в бега. Сначала скрывался в Германии, потом перебрался в Молдову. Впрочем, в Кишиневе он был арестован, но, после суда, выпущен под залог. А позже, как ни в чем не бывало, вернулся в Херсон и, воспользовавшись ситуацией, записал себя в мученики режима Януковича. На сегодняшний день дело Семенчева не закрыто.

А вот глава Малинского районного совета Житомирской области Николай Савченко, претендующий на должность мэра Малина, был задержан во время получения неправомерной выгоды в размере 40 тыс. гривен 25 сентября 2015 года.

По информации правоохранителей, два должностных лица, в том числе, Савченко, пообещали представителю фермерского хозяйства за эту сумму посодействовать в выделении земли для ведения сельскохозяйственного производства. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УКУ (получение неправомерной выгоды должностными лицами, которые занимают ответственное положение) осуществляет прокуратура Житомирской области. 27 сентября Королевский суд Житомира избрал для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Еще один кандидат на местных выборах, который баллотируется одновременно в Костопольский городской и районный советы Ровенской области – экс-прокурор Ровенского района Александр Таргоний. Человек, в принципе широко известный в местных кругах, но ставший знаменитым на всю Украину после визита к нему в феврале 2014 года Александра Музычка (Саши Белого) для выяснения отношений. Летом текущего года Александр Таргоний был задержан с поличным на получении взятки в размере 50 тыс. гривен за помощь в закрытии уголовного дела. После этого прокурор был уволен из органов, но пытается в судебном порядке оспорить это решение. Параллельно продолжается досудебное следствие по делу о взятке. Александру Таргонию грозит до 10 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Имеют право – баллотируются

В принципе, согласно украинского законодательства, в желании баллотироваться в местные органы власти людей, которые находятся под следствием, нет ничего предосудительного. Так, в статье 9 закона «О выборах депутатов местных и сельских советов» сказано, что «депутатом, сельским, поселковым, городским головой не может быть избран гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке». «Поэтому, если человек находится под следствием, это не может стать основанием для отказа в регистрации его кандидатом», - отметил замглавы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

По его словам, де-факто, только если человек находится в СИЗО и идет на выборы путем самовыдвижения, то он не может быть зарегистрирован, поскольку документы о регистрации необходимо подавать лично.

Учитывая, что любая должность в органах местного самоуправления не становится для чиновника иммунитетом от уголовного преследования за совершенные преступления, попытки баллотироваться выглядят несколько нелепо. Но это только на первый взгляд. По мнению директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, кандидаты, которые находятся под следствием, преследуют иную цель. «Они пытаются найти политическое прикрытие для своих предыдущих дел, пытаются использовать избирательную платформу и, если будут избраны, свою должность, для того, чтобы впоследствии сформировать мнение о своих уголовных делах как политических», - отметил он.

Учитывая, что в Украине объявлен курс на децентрализацию и именно местные органы власти «сядут» на финансовые потоки в регионах, не допустить коррупционеров к хлебным должностям может избиратель. Впрочем, даже если кандидаты, которые находятся под следствием, сумеют занять определенные должности в местных органах власти, наказание за совершенные ранее правонарушения все же может их постигнуть. Но лишь в случае, если правоохранительные органы и суды доведут свою работу до конца. К сожалению, пока в это верится с трудом.

УНИАН