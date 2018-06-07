Вехи недели. Президентский юбилей, депутатские зарплаты и гримасы местных выборов

Президент отметил юбилей в рабочем режиме, отправившись в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Полагаю, что Петр Алексеевич постоянно прочувствует верность анекдота «В России царя назначают, и его все любят, в Украине президента избирают, и его все ненавидят». Украинское общество упивается политическими дискуссиями в формате «зрада – перемога», в которых главе государства часто достается – как по делу, так и совершенно несправедливо. При этом Порошенко продолжает оставаться самым популярным политиком в стране, что подталкивает его к выдвижению новых инициатив.

С весьма скандальным предложением выступил Владимир Гройсман, полагающий, что вопрос повышения зарплаты (и ответственности, как уточнил Владимир Борисович) народных депутатов и государственных служащих сегодня выглядит своевременным. Видимо, его порадовали цифры относительно количества принятых законов в сравнении с прошлым парламентским созывом, то и дело отличавшимся блокированием парламентской трибуны. Повышение вознаграждения после определенного проработанного времени – сложившаяся практика, однако в наших условиях претендовать на него слуги народа вряд ли имеют право. Слишком уж халатно и безответственно они относятся к исполнению своих служебных обязанностей. Да и экономическая ситуация в стране не способствует увеличению расходов на депутатский корпус.

Далеко не факт, что депутаты местных советов и мэры, кампания по избранию которых стартовала в начале сентября, будут намного эффективнее своих «старшеньких».

При этом с добрый десяток парламентариев будет принимать участие в схватках за мэрские кресла, и это один из любопытных трендов местных выборов. Еще одна тенденция, проявившаяся уже ситуативно – политические силы, бравирующие собственной оппозиционностью, в частности, ВО «Свобода» и Радикальная партия Ляшко, поставили во главе списков в Киевсовет политиков, находящихся в СИЗО. Тактика использования заключенных с политическим шлейфом не нова, интересно, какие результаты она даст в столице после Революции Достоинства.

Публичный выпад в сторону Генеральной прокуратуры с обвинениями в неспособности бороться с коррупцией в исполнении посла США в Украине Джеффри Пайетта можно оценивать по-разному. Виктор Шокин по понятным причинам сохраняет олимпийское спокойствие, но вряд ли это надолго. Возобновление работы парламента, по всей видимости, будет сопровождаться новой атакой на позиции главного служителя Фемиды, конечно, если он превентивно не предъявит общественности несколько скальпов врагов Украины.