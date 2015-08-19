Имения бывших регионалов-беглецов до сих пор охраняют структуры МВД (видео)

Имение Сергея Арбузова в селе Дмитриевка, расположенное в 30 км от Киева, патрулируют служебные псы охраны самого экс-политика, а также МВД, передает ТСН.

В сельском совете подтвердили, что дом действительно принадлежит Арбузову. В подтверждение этого показывают документы, но не Сергею, а его отцу - Геннадию.

Сейчас бывший премьер находится в России, утверждает советник МВД Антон Геращенко, и достать его там и его министерству, и ГПУ, которая арестовала его имущество и имущество его ближайших родственников, сейчас нелегко.

В том, что министерство, которое разыскивает беглеца, одновременно сохраняет его имущество для него самого, Геращенко ничего плохого не видит и заявляет, что все законно.

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Между прочим, за имением еще одного беглеца, Владимира Олийныка, расположенном в селе Кедина Гора Черкасской области, который принадлежит жене политика, ухаживает куча рабочих.

Его охраняет, говорят местные жители, как и имение Арбузова, не только частная охрана, но и государственная служба охраны МВД.

Стоит отметить, что по закону Государственная служба охраны МВД имеет право охранять и частные дома, и территории за средства их владельцев.