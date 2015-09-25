Суд рассмотрит жалобу на решение об аресте радикала Мосийчука 2 октября

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня по жалобе адвокатов депутата.

Одновременно суд отказал в рассмотрении апелляционной жалобы, которую подал относительно ареста Мосийчука гражданин Кушниренко. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны защиты Мосийчука и его самого относительно отказа в рассмотрении данной апелляционной жалобы, поскольку они не знают, кто ее подавал.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 сентября, Мосийчук заявил, что ни он, ни его адвокаты пока не подавали апелляцию на решение о его аресте, которую сегодня рассматривает Апелляционный суд Киева.

Читайте такжеВо время суда над Мосийчуком Ляшко попытался устроить драку с прокурорами (фото)

На вопрос, кто подавал апелляционную жалобу, выяснилось, что это сделал человек по имени Александр, который представился помощником Мосийчука. На что последний заявил, что у него нет помощника с таким именем.

Справка УНИАН. 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации ГПУ, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

18 сентября Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2015 года.

Выслушав решение суда, Мосийчук заявил, что объявляет голодовку.