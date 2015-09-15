В БПП уверяют, что никому не удастся "распустить эту Верховную Раду"

Об этом он сказал на заседании парламента после нерезультативного голосования за отставку Валерия Вощевского с должности вице-премьер-министра Украины.

По его словам, на сегодня в парламенте создается “широкая оппозиция”.

Луценко добавил, что делается все для того, чтобы “продемонстрировать недееспособность ВР”.

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“Я сейчас обращаюсь не к ним, а к их кукловодам: господа олигархи, вам не удастся распустить эту ВР - она будет работать с Вощевским или без Вощевского, с радикалами, без радикалов. Будет работать на Украину”, - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня дважды ставила на голосование отставку Вощевского. Оба раза не удалось набрать необходимых 226 голосов.

Перед голосованием Вощевский заявил, что энергетика Украины находится сегодня в «предынфарктном состоянии», и правительство не контролирует ситуацию.

Вощевский подал заявление об отставке после того, как лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о выходе из коалиции.