Проект концепции новой Конституции (полный текст)

Первый этап работы Национального конституционного совета завершен. Его членам вчера раздали проект концепции новой Конституции, над которым трудилась рабочая группа под руководством Марины Ставнийчук.

Понятно, что этот документ, квалифицированный уже как позиция Банковой, активно будет обсуждаться и депутатами, и юристами, и политологами. Не ошибемся, если скажем, что содержание проекта вообще станет темой №1 во внутриполитических дискуссиях. УНИАН предлагает читателям сайта полный текст проекта концепции новой Конституции.