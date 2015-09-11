"Самопомич" обращается в суд с требованием запрета политической партии Пушилина
"Самопомич" обращается в суд с требованием запретить политическую партию одного из лидеров террористической организации "Донецкая народная республика" Дениса Пушилина "Мы имеем цель".
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Самопомочи".
Отмечается, что в "Самопомочи" убеждены, что "сам факт того, что в Украине официально существует политическая партия террориста Пушилина", свидетельствует о "преступном бездействии Минюста".
"Бездействие Минюста, являющегося единственным в Украине органом, который может инициировать запрет политической партии, может иметь следствием участие террористической группировки "ДНР" в местных выборах и избрание террористов в органы местного самоуправления", - говорится в заявлении.
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Следовательно, "Самопомич" "обращается в суд с требованием, чтобы Минюст немедленно инициировал запрет политической партии Пушилина".
Кроме того, "Самопомич" настаивает на принятии законопроекта №2139 о признании организаций террористическими, который уже более 6 месяцев "саботирует комитет по вопросам безопасности и обороны".
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Как сообщал УНИАН, вчера ряд СМИ сообщил, что партия "Мы имеем цель", председателем которой является один из лидеров "ДНР" Денис Пушилин, зарегистрировалась в ЦИК для участия в местных выборах.
В свою очередь зампредседателя ЦИК Андрей Магера опроверг информацию о том, что избирательная комиссия зарегистрировала данную партию. Позже главарь "ДНР" Пушилин опроверг участие своей партии в местных выборах в Украине.