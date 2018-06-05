Вехи недели. Изменения с продолжением, коалиция с проблемами, прокуроры с анонсами

Украинские политики хорошо научились имитировать бурную политическую активность, но все еще слабо умеют отвечать за последствия своих действий. Голосование за изменения в Основной Закон, произошедшее 31 августа, если и имело трагические последствия, то под стенами Верховной Рады, где жертвами взрыва гранаты стали трое национальных гвардейцев. Министр внутренних дел Арсен Аваков поспешил обвинить в преступлении представителей «Свободы», выделявшихся физической активностью на площади Конституции.

Петр Порошенко считает виновными в случившемся олигархов и некоторых политиков, которых он предпочел не упоминать поименно.

Обществу же куда больше нужны не громкие заявления, а прозрачное расследование и четкий отказ власти от попыток закрутить гайки под самым благовидным предлогом. Да и прибавить ответственности политикам, вбрасывающим в общество громкие лозунги и вешающим ярлыки направо и налево, не помешало бы.

Говорить о конституционных изменениях как о свершившемся акте будет неправильно, куда справедливее констатация, что до изменения Основного Закона остался всего шаг. Нет никаких гарантий, что для него ближе к концу года консолидируется парламентское большинство в 300 депутатских штыков, тем более – в том случае, если власть не сможет внятно и четко объяснить смысл изменений. Президент утверждает, что окончательное голосование зависит от выполнения Россией Минских соглашений и развития ситуации на Донбассе. Нынешнее затишье по всей линии противостояния, безусловно, дарит надежду, но пока отнюдь не означает скорого достижения мира и прекращения путинского давления на Украину.

Тем временем распрощалась со своими самыми громкими и беспокойными членами – представителями Радикальной партии. Олег Ляшко на протяжении всей недели извергал праведный гнев и демонстрировал непримиримость в борьбе с «широкой коалицией».

Стремление лидера радикалов застолбить за собой статую «патриотической оппозиции» имеет не только политические предпосылки, но и прагматичные причины: с этой позиции, к примеру, логично требовать для соратников контроль над регламентным комитетом парламента, который рассматривает представления о лишении депутатской неприкосновенности.

Да и на стартовавших 5 сентября местных выборах при нынешней экономической и политической ситуации в оппозиции находиться несколько перспективнее.

Хотя заявление Ляшко отнюдь не было неожиданным (его статус enfant terrible украинской политики многократно обкатан в разных ситуациях), парламентское большинство не сумело отреагировать на уход миноритарного члена демонстрацией высокого КПД. То ли не всем депутатам сообщили, что парламент возобновляет работу в пленарном режиме с началом осени, то ли противоречия действительно велики, но коалиция сподобилась разве что на принятие законов, требующих открытия конечных собственников СМИ и позволяющих объединенным общинам провести местные выборы. Место координатора коалиции по-прежнему остается вакантным.

Бывшего президента Грузии Саакашвили начали сватать на пост украинского премьера. Петр Порошенко отметил, что ротация правительства – компетенция коалиции, в которой по странному стечению обстоятельств пропрезидентская фракция имеет контрольный пакет. Думаю, ситуация будет развиваться на стартовавшей неделе.

Генеральный прокурор Виктор Шокин тем временем анонсировал внесение представлений об отмене депутатской неприкосновенности ряда парламентариев. Последние случаи подобного отлучения слуг народа от депутатского иммунитета имели скорее трагикомичные последствия, чем служили иллюстрацией справедливости в исполнении новой власти. Поэтому куда важнее выглядит старт отбора претендентов на 700 прокурорских должностей под руководством Давида Сакварелидзе – правосудие должно выстраиваться снизу.

Евгений Магда