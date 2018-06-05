Депутат Европарламента: Весь процесс выполнения Минских договоренностей зависит от уровня влияния Москвы - если есть желание Москвы, то Минск будет работать

Андрей Пленкович – хорватский юрист, дипломат и политик, который более 10 лет был заместителем главы официального представительства Хорватии в ЕС, активно занимаясь процессом евроинтеграции своей страны. После присоединения Хорватии к Евросоюзу, в 2013 году был избран в Европарламент. В прошлом году, во время внеочередных выборов в Верховную Раду, возглавил делегацию наблюдателей в Украине от Европарламента.

В интервью УНИАН Андрей Пленкович рассказал о важности местных выборов в Украине в контексте децентрализации, будет ли Европарламент принимать участие в наблюдательных миссиях за выборами в Украине в октябре 2015 года, и сможет ли Украина стать вопросом европейской повестки дня в более положительном контексте, а не вопросом решения кризисов наравне с Сирией, Ираком или Ливаном.

Каков ваш прогноз на новый политический сезон?

Работа в политике продолжается, несмотря на время года. Даже если в августе Европейский парламент и не собирался на официальные встречи или пленарные заседания, мы продолжали наблюдать за развитием ситуации каждый день. Ситуация в Украине, конечно, среди приоритетов.

Так называемый «новый сезон» в Европарламенте стартовал в понедельник, 31 августа, заседанием Комитета по иностранным делам и, увы, трагическими событиями в Киеве. Одним из пунктов повестки дня был отчет специальных делегаций в Украину и Грузию, которые состоялись 22-25 июля этого года.

В ситуации вооруженного конфликта и тяжелой гуманитарной катастрофы, защита прав человека имеет решающее значение, а потому члены ЕП внимательно следят за этим вопросом: за ситуацией с внутренне перемещенными лицами, детьми, теми, кто остался на оккупированных территориях и в Крыму.

Депутаты ЕП подтвердили дальнейшую поддержку Украине и ее народу.

Нам известно, что происходило в июле, но все наше внимание было сосредоточено на текущей ситуации в Киеве. В конце заседания председатель Комитета Элмар Брок и я сделали специальное заявление по этому поводу: мы глубоко сожалеем в связи с насилием, которое произошло возле Верховной Рады, что привело к трагической гибели уже троих молодых мужчин, а более ста получили ранения.

Процесс децентрализации важен для Украины и ее народа, и мы признаем важность голосования поправок к Конституции Украины. В этот момент для всех политических сил в Украине важно выразить полную ответственность и оставаться едиными. ЕС полностью поддерживает процесс децентрализации в Украине, который является важным не только как обязательство, взятое в рамках Минских договоренностей, но и как способ дальнейшей модернизации страны.

Какой будет повестка дня Европейского парламента в отношении Украины?

Ближайшие месяцы будут очень насыщенными Украиной. 16 сентября, проведением специального заседания делегации Европарламента, мы отметим первую годовщину ратификации Соглашения об ассоциации. Мой план, как главы делегации, заключается в том, чтобы проводить заседания делегации на ежемесячной основе, так, чтобы ее члены получали самую последнюю информацию о ситуации в стране и относительно процесса реформ.

ЕП также получил официальное приглашение наблюдать за местными выборами в Украине. В принципе, ЕП наблюдает только за выборами, которые проводятся на национальном уровне, но важность Украины такова, что очень вероятно, что нам также будет предоставлено право посетить Украину для наблюдения и за местными выборами. Решение относительно этого будет принято уже в ближайшее время на Конференции президентов ЕП.

На первую неделю ноября в Киеве запланировано второе заседание Парламентского Комитета Ассоциации. На регулярной основе политические группы и отдельные члены проводят различные экспертные дискуссии и встречи, связанные с ситуацией в Украине. Большой кусок работы будет посвящен реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕП и Верховной Радой Украины, в частности, на первом этапе - миссии по оценке потребностей, которая уже начала свою работу в середине августа.

О чем именно идет речь?

Меморандум преследует цель модернизировать работу Верховной Рады в сфере европейских дел. К его выполнению привлечен и бывший президент Европарламента Пэт Кокс, опыт и знания которого будут ценным вкладом в эту работу. Именно он возглавляет миссию по оценке потребностей ВР, рабочее ядро которой состоит из специальной службы Европарламента, которая занимается поддержкой демократии. Они сделают оценку потребностей украинского парламента в четырех сферах: в отношении гармонизации законодательств, законодательных предложений, взаимодействия между государством и парламентом в процессе принятия решений и выполнения Соглашения об ассоциации. К этой работе, которая будет длиться четыре месяца, также будут привлечены и украинские эксперты.

Первая миссия Кокса в Украину состоится в середине сентября, а ее результатом будет специальный доклад, в котором будет определена дорожная карта внутренних реформ и наращивания потенциала Верховной Рады. Я также понял, что председатель ВР Владимир Гройсман стремится использовать такое сотрудничество для интеграции уже существующей помощи и для подготовки парламента Украины к будущему членству в ЕС. И мы будем способствовать этому процессу. На этой неделе я буду в Украине, Кокс также посетит Киев в ближайшее время.

Планируется, что депутаты ВР и сотрудники украинского парламента совершат (в ЕП) ознакомительные визиты, будут организованы специальные семинары, конференции, чтобы увидеть, как работает Европарламент, какими есть законодательные процедуры, что из себя представляет само законодательство.

Есть также идея провести в Европарламенте украинскую неделю, но первая фаза – это оценка. Мы должны определить, где сильные стороны Рады, а где слабые.

Я думаю, что каждый парламент, который хочет по-настоящему работать, должен иметь надежные службы, которые будут поддерживать работу депутатов, и которые знают в деталях правовое поле, чтобы каждый комитет имел экспертов, которые в деталях знают, какой есть последняя политика, например, в сельском хозяйстве или в сфере транспорта, в социальной политике, или в торговле. Для этого нужно время и знания экспертов, которые будут поддерживать работу депутатов.

Если сравнить политическую культуру в ЕП и в ВР, какие бы различия вы могли бы отметить?

Я думаю, что надо говорить не о сравнении ЕП с Радой, но об общем сравнением Европарламента с национальными парламентами. Существует огромное различие. ЕП – самый большой многокультурный прямо избранный парламент в мире. Это – второе самое представительное собрание вообще. Крупнейшим является только парламент Индии, в котором насчитывается больше депутатов. Здесь политические отношения строятся не между классическими большинством и оппозицией. Здесь речь идет не только о политике договоренностей, но о политике компромисса.

Сравнивать не легко, но мы сейчас чувствуем, что в Раде есть много эмоций, много драйва со стороны нового состава Рады, которая очень изменилась, по сравнению с прошлыми выборами. Я вижу много энтузиазма и желания провести в Украине изменения.

В случае проведения так называемыми ЛНР и ДНР местных выборов так, как они об этом уже заявили, как на это должен отреагировать ЕС?

В прошлом году я был главой делегации наблюдателей на парламентских выборах, и через неделю после этих выборов, 2 ноября, были проведены незаконные выборы (на неподконтрольных Украине территориях – УНИАН), которые мы не признали. Поэтому мы ожидаем, что так называемые ЛНР и ДНР привели (проведение выборов) в соответствие с повесткой дня и календарем законодательного процесса украинской власти, и на этом мы будем настаивать. Мы понимаем, что это не просто, и поэтому мы также осуществляем давление на Москву для того, чтобы она использовала свое влияние на так называемые ДНР и ЛНР.

Весь процесс выполнения Минских договоренностей зависит от уровня влияния Москвы - если есть желание Москвы, чтобы Минские договоренности работали, то Минск будет работать. Поэтому я считаю, что местные выборы, которые назначены на 25 октября, являются, как и Конституционная реформа, важным этапом для украинской стабильности.

Первым вопросом повестки дня ЕС на сегодня является миграционный кризис. Как, в целом, может повлиять на решение ситуации на Востоке Украины тот факт, что внимание ЕС сейчас сосредоточено на другом?

Есть кризис на Ближнем Востоке, есть Ирак, Сирия, Ливан, проблема мигрантов. Но я не вижу Украину страной, которая должна конкурировать в негативном контексте. Я вижу Украину страной, которая уважает режим прекращения огня, проводит реинтеграцию территорий и настойчиво внедряет реформы, ориентированные на Европу. Это то, как я вижу Украину.

Я хочу, чтобы Украина стала вопросом европейской повестки дня в более положительном контексте, а не вопросом решения кризиса. Это, как я думаю, и есть смысл работы Комитета, которую мы делаем.

Ирина Сомер