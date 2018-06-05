Вехи недели. Утешение Кличко, кульбит Яценюка и конституционные страсти

Украинским политикам необходимо научиться объединяться. И речь в данном случае пойдет не о коррекции Конституции, на чем настаивают наши западные партнеры. Куда важнее научиться одним голосом говорить в деле защиты своих сограждан. Речь в данном случае об осужденных в Ростове военным судом Северо-Кавказского военного округа Олеге Сенцове и Александре Кольченко. Мужественных крымчан постаралась раздавить репрессивная машина путинского режима. Противодействовать ей всеми возможными способами – задача номер один для украинского государства и наших политиков.

Пропрезидентская партия тем временем получила именитое пополнение – боксера-тяжеловеса, почти полтора года проработавшего столичным мэром. Похоже, именно стремление любой ценой удержать власть в Киеве стало для Виталия Кличко основным мотивом в части принятия решения о вхождении в «БПП-Солидарность», которую он возглавил вскоре после принятия в партийные ряды. Об этом свидетельствует и «тронная речь» нового партийного лидера, посвященная преимущественно киевским проблемам. Юрий Луценко выступил куда ярче, и впредь будет претендовать на роль основного пропрезидентского трибуна.

В «Народном фронте» решили поступить хитрее. Понимая, что получить желаемые условия объединения с партией президента будет проблематично, Арсений Яценюк объявил, что ведомая им политическая сила не будет идти на местные выборы, подчеркнув, что намерен сосредоточиться на реформировании страны. Тем «фронтовикам», которые решат баллотироваться в местные советы, будут рады в беспартийном статусе в рядах пропрезидентской партии. Главе правительства в принятии непростого решения, безусловно, помогли достигнутые Натальей Яресько договоренности о реструктуризации государственного долга и списании 20% от его основной части. Арсений Петрович поспешил сообщить о грядущем повышении пенсий и зарплат бюджетникам, что должно помочь ему в деле сохранения премьерского портфеля.

Николай Азаров и Владимир Олейник, объявившие в Москве о создании «Комитета спасения Украины», выступили в унисон по кремлевскому темнику, объявив, что США потратили на Евромайдан 5 миллиардов долларов, хотя эта сумма – ассигнования на поддержку демократии в Украине с 1991 года. Интересно, что генеральный прокурор Виктор Шокин, которому пророчат отставку, заверил, что не собирается покидать свой пост. Более того – намерен требовать отмены неприкосновенности неназванных пока депутатов как из коалиции, так и оппозиции.

Нешуточные страсти разгорелись вокруг проекта конституционных изменений. Лично президент подчеркнул необходимость их принятия не только на съезде «БПП-Солидарность» и на встрече с представителями общественности, но и в задушевной беседе с колеблющимися парламентариями. Фракция «Самопомощь» треснула под давлением обстоятельств и политической целесообразности, и изменения ее внутреннего регламента вряд ли поможет соратникам Андрея Садового. Его, кстати говоря, после заявления о давлении на «самопомощных» парламентариев с похвальной скоростью вызвали давать показания в Генеральную прокуратуру.

Евгений Магда