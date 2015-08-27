В Раду внесли проект постановления об изменениях в Конституцию по децентрализации

Об этом сообщается на сайте парламента.

Текста проекта постановления на сайте ВР пока нет.

Как сообщал УНИАН, накануне этот парламентский комитет принял решение рекомендовать ВР предварительно одобрить президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти (№2217а).

Верховная Рада 16 июля направила в Конституционный суд проект изменений в Конституцию (о децентрализации власти) для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

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31 июля КС обнародовал заключение по законопроекту, признав его соответствующим Конституции Украины и не направленным на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Согласно регламенту Верховной Рады, парламент предварительно должен одобрить законопроект (в первом чтении) минимум 226-ю голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов парламентариев.

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман подписал распоряжение о проведении 31 августа внеочередного заседания ВР, на котором будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.